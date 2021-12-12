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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
2:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
6' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
35' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
42' Желтая карточка
Эдегор Магнар
1:0
58' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
2:0
65' Гол
Мёллер Вольфе Давид
74' Желтая карточка
Томассен Йоахим
82' Желтая карточка
Вишне Эйрик
87' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
87' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
2:1
90' Гол
Чанаджия Дарио
90'+6
28
Грилль
Леннарт
9
Странд
Петтер
3
Кнудсен
Фредрик
4
Кольскоген
Оле
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
21
Кристиансен
Андерс
II
28
Карамоко
Бенджамин
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
5
Эдегор
Магнар
11
Линнсет
Йонатан
77
Чанаджия
Дарио
16
Томассен
Йоахим
10
Мухаммед
Рашад
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
Бранн
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Сарпсборг-08

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 8 0.27
Тейлор Роберт 6 (1) 0.2
Бамба Дауда 6 0.2
Финне Бор 4 0.13
Расмуссен Матиас 2 0.07
Странд Петтер 1 0.03
Сконес Каспер 1 0.03
Кристиансен Рубен 1 0.03
Кнудсен Фредрик 1 0.03
Симба Мунга 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Педерсен Даниэль 1 0.03
Твейта Йон-Хельге 1 0.03
Сери Яфет 1 0.03
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.03
Нильсен Сиверт 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 11 (1) 0.37
Линнсет Йонатан 10 0.33
Упсет Кристиан 5 0.17
Салетрос Антон 3 0.1
Томассен Йоахим 3 0.1
Вишне Эйрик 1 0.03
Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
Чанаджия Дарио 1 0.03
Сколевик Стеффен 1 0.03
Мухаммед Рашад 1 0.03
Майгор Миккел 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 6 1
Нильсен Сиверт 5 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассен Йоахим 7 0
Коне Ибраима 5 1
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 5 0
Хальворсен Уле Йорген 4 0
Эдегор Магнар 4 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Кристиансен Андерс II 3 0
Несс Николай 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Солтведт Йоахим 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Майгор Миккел 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
8
44%
7
41%
76-90

Пропущено

26
31
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
8
31%
1
3%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
8
31%
6
19%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

30
15
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
9
30%
1
7%
61-75
4
13%
6
40%
76-90

Забито

37
37
13 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
4
11%
5
14%
1-15
7
19%
6
16%
16-30
2
5%
3
8%
31-45
5
14%
1
3%
46-60
7
19%
9
24%
61-75
12
32%
13
35%
76-90

Пропущено

56
46
24 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 24
4
7%
4
9%
1-15
13
23%
2
4%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
6
11%
11
24%
46-60
14
25%
8
17%
61-75
12
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2
Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг Заявка 30 13 9 8 58 - 42 48
6. Кристиансунд Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 Заявка 30 11 6 13 39 - 44 39
9. Стрёмсгодсет Заявка 30 9 9 12 43 - 43 36
10. Саннефьёрд Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд Заявка 30 8 9 13 44 - 58 33
14. Бранн Заявка 30 5 11 14 38 - 55 26
15. Стабек Заявка 30 6 7 17 35 - 62 25
16. Мьёндален Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 15 8 4 3 35 - 19 28
8. Лиллестрём Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
9. Хёугесунн Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 15 5 4 6 30 - 29 19
13. Бранн Заявка 15 4 5 6 20 - 24 17
14. Тромсё Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 5 1 9 18 - 30 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 15 2 4 9 18 - 35 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 15 1 5 9 10 - 31 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Эдегор Магнар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Карамоко Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бранн 2:1 Сарпсборг-08 онлайн


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