Норвегия: Типпелиген 2021
2:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Аараасен
1:0
29' ГолДрагснес Ветле
43' Желтая карточкаРангер Ларс
2:0
81' ГолМатисен Ульрик
Ход матча
29'
1:0
43'
81'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
26
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Лиллестрём
Саннефьёрд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
15 матчей
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|26 (3)
|0.87
|Петтерссон Том
|3
|0.1
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|2
|0.07
|Густавссон Даниэль
|2
|0.07
|Рангер Ларс
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.03
|Крогстад Фредрик
|1
|0.03
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.03
|Огбу Иго
|1
|0.03
|Матисен Ульрик
|1
|0.03
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Magnus Knudsen
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|11
|0.37
|Хансен Кристоффер
|7
|0.23
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.2
|Бренден Эрик
|3
|0.1
|Рисан Сандер
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|2
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.07
|Валес Марк
|1
|0.03
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.03
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.03
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|8
|0
|Огбу Иго
|6
|1
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Ольсен Томас
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Magnus Knudsen
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|5
|0
|Йонссон Видар
|5
|0
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Вембангомо Брис
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
5%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
13
29
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
4
31%
7
24%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
3
23%
5
17%
61-75
4
31%
3
10%
76-90
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
6
24%
6
32%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
4
16%
1
5%
76-90
Пропущено
28
20
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
14%
4
20%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
29%
7
35%
76-90
Забито
46
39
17 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
3
7%
5
13%
1-15
7
15%
4
10%
16-30
7
15%
11
28%
31-45
10
22%
9
23%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
9
20%
6
15%
76-90
Пропущено
41
49
17 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
4
10%
9
18%
1-15
9
22%
9
18%
16-30
4
10%
5
10%
31-45
5
12%
10
20%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
12
29%
29%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|2:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|57 - 42
|47
|6.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 58
|33
|14.
|Бранн
|2:0 Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 54
|26
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|8.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|34 - 19
|27
|9.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|29 - 29
|19
|13.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|14.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 30
|10
|14.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 34
|10
|15.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|16.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8