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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
2:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
29' Гол
Драгснес Ветле
43' Желтая карточка
Рангер Ларс
2:0
81' Гол
Матисен Ульрик
83'

Ход матча

29'
Драгснес Ветле
(Осен Йермунд)
1:0
43'
Рангер Ларс
 
71'
Матисен Ульрик
Свендсен Тобиас
 
75'
 
Валес Марк
Маркманруд Ларс
75'
 
Вега Дейвер
Рисан Сандер
77'
Крогстад Фредрик
Кайринен Каан
 
81'
Матисен Ульрик
(Осен Йермунд)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Саннефьёрд
1.42
7.28
7.30
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
21
Magnus
Knudsen
22
Слёрдаль
Филип
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
11
Свендсен
Тобиас
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
1
Стуревик
Якоб
13
Маркманруд
Ларс
5
Кройцриглер
Мартин
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Лиллестрём
3-4-2-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Саннефьёрд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

15 матчей

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 26 (3) 0.87
Петтерссон Том 3 0.1
Осен Йермунд 2 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Драгснес Ветле 2 0.07
Густавссон Даниэль 2 0.07
Рангер Ларс 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Хелланн Поль-Андре 1 0.03
Крогстад Фредрик 1 0.03
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.03
Огбу Иго 1 0.03
Матисен Ульрик 1 0.03
Эриксен Кент Хавард 0 0
Magnus Knudsen 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 11 0.37
Хансен Кристоффер 7 0.23
Тветер Александер Рууд 6 0.2
Бренден Эрик 3 0.1
Рисан Сандер 2 0.07
Куртович Виллиам 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.03
Кройцриглер Мартин 1 0.03
Гуссиос Сиверт 1 0.03
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 8 0
Огбу Иго 6 1
Гарнас Эспен 6 0
Эд Эскил 4 0
Ольсен Томас 3 0
Мэтью Ифиний 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Петтерссон Том 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Magnus Knudsen 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 5 0
Йонссон Видар 5 0
Куртович Виллиам 4 0
Вембангомо Брис 4 0
Ian Smeulers 2 1
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Вега Дейвер 1 0
Сёдлунн Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
5%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

13
29
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
4
31%
7
24%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
3
23%
5
17%
61-75
4
31%
3
10%
76-90

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
6
24%
6
32%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
4
16%
1
5%
76-90

Пропущено

28
20
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
14%
4
20%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
18%
5
25%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
29%
7
35%
76-90

Забито

46
39
17 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
3
7%
5
13%
1-15
7
15%
4
10%
16-30
7
15%
11
28%
31-45
10
22%
9
23%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
9
20%
6
15%
76-90

Пропущено

41
49
17 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
4
10%
9
18%
1-15
9
22%
9
18%
16-30
4
10%
5
10%
31-45
5
12%
10
20%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
12
29%
29%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0
Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде 2:1 Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг 2:0 Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг 1:2 Заявка 30 13 8 9 57 - 42 47
6. Кристиансунд 2:1 Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга 1:2 Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Саннефьёрд 0:2 Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн 1:2 Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё 0:2 Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд 2:1 Заявка 30 8 9 13 43 - 58 33
14. Бранн 2:0 Заявка 30 5 11 14 38 - 54 26
15. Стабек 1:2 Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
16. Мьёндален 0:3 Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг 2:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга 1:2 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
8. Русенборг 1:2 Заявка 15 8 3 4 34 - 19 27
9. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 2:1 Заявка 15 5 4 6 29 - 29 19
13. Бранн 2:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 23 17
14. Тромсё 0:2 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек 1:2 Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг 2:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде 2:1 Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг 1:2 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 0:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 1:2 Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 30 16
9. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 2:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 30 10
14. Стабек 1:2 Заявка 15 2 4 9 18 - 34 10
15. Бранн 2:0 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
16. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Рангер Ларс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Драгснес Ветле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Саннефьёрд
1.42
7.28
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 2:0 Саннефьёрд онлайн


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Лиллестрём
Саннефьёрд

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