Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
39' ГолЛёкберг Кристоффер
45' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
0:2
48' ГолБрекало Давид
Ход матча
39'
48'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
11
Йенсен
Рубен
18
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
41 Heine Larsen
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Тромсё
Викинг
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|8
|0.27
|Миккельсен Эугуст
|8
|0.27
|Тотлэнд Томас
|5
|0.17
|Китолано Эрик
|4
|0.13
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Ондрашек Зденек
|1
|0.03
|Арнарсон Адам
|1
|0.03
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|1
|0.03
|Амундсен Исак
|1
|0.03
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|22 (5)
|0.73
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.23
|Фридйонссон Самуэль
|5
|0.17
|Танген Харальд
|5
|0.17
|Кабран Кевин
|3
|0.1
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.1
|Паттинама Шейн
|2
|0.07
|Брекало Давид
|2
|0.07
|Белл Джо
|1
|0.03
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.03
|Веватне Вильяр
|1
|0.03
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.03
|Стенснесс Джанни
|1
|0.03
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|7
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Псише Кристоф
|3
|0
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Китолано Эрик
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|6
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Брекало Давид
|2
|1
|Кабран Кевин
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
3
20%
6
25%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
20%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
3
15%
3
12%
76-90
Забито
18
33
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
11%
3
9%
1-15
4
22%
3
9%
16-30
4
22%
3
9%
31-45
3
17%
8
24%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
4
22%
9
27%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
27%
4
17%
76-90
Забито
33
57
17 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
12%
4
7%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
6
18%
7
12%
31-45
6
18%
11
19%
46-60
4
12%
13
23%
61-75
6
18%
16
28%
76-90
Пропущено
42
48
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 26
7
17%
5
10%
1-15
7
17%
4
8%
16-30
6
14%
13
27%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
8
19%
11
23%
61-75
9
21%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|2:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|57 - 42
|47
|6.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 58
|33
|14.
|Бранн
|2:0 Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 54
|26
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|8.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|34 - 19
|27
|9.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|29 - 29
|19
|13.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|14.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 30
|10
|14.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 34
|10
|15.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|16.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8