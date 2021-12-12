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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
0:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Викинг
0'
0:1
39' Гол
Лёкберг Кристоффер
45' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
0:2
48' Гол
Брекало Давид
83'

Ход матча

39'
0:1
Лёкберг Кристоффер
(Бериша Ветон)
45'
 
Лёкберг Кристоффер
46'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Лёкберг Кристоффер
46'
 
Кабран Кевин
Simen Kvia-Egeskog
48'
0:2
Брекало Давид
(Белл Джо)
59'
Эспейор Рунар
Бернтсен Даниэль
 
68'
Амундсен Исак
Псише Кристоф
 
68'
Андерсен Магнус
Опсал Сакариас
 
68'
Робертсен Йеспер
Тотлэнд Томас
 
79'
Ондрашек Зденек
Эбийе Мозес
 
79'
 
Heine Larsen
Де Ланлай Янн-Эрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
59.00
3.68
3.28
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
16
Тотлэнд
Томас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
19
Вестерлунн
Никлас
18
Эбийе
Мозес
21
Китолано
Эрик
22
Эстбе
Арилд
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
40
Simen
Kvia-Egeskog
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.27
Миккельсен Эугуст 8 0.27
Тотлэнд Томас 5 0.17
Китолано Эрик 4 0.13
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Ондрашек Зденек 1 0.03
Арнарсон Адам 1 0.03
Антонсен Кент-Аре 1 0.03
Енссен Андерс 1 0.03
Амундсен Исак 1 0.03
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 22 (5) 0.73
Трипич Златко 7 (1) 0.23
Фридйонссон Самуэль 5 0.17
Танген Харальд 5 0.17
Кабран Кевин 3 0.1
Лёкберг Кристоффер 3 0.1
Паттинама Шейн 2 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Белл Джо 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Бьёрсхоль Сондре 1 0.03
Стенснесс Джанни 1 0.03
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Simen Kvia-Egeskog 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 7 0
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 4 0
Псише Кристоф 3 0
Тотлэнд Томас 3 0
Амундсен Исак 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Китолано Эрик 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Лёкберг Кристоффер 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Брекало Давид 2 1
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
3
20%
6
25%
61-75
2
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
20%
3
12%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
6
24%
61-75
3
15%
3
12%
76-90

Забито

18
33
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
11%
3
9%
1-15
4
22%
3
9%
16-30
4
22%
3
9%
31-45
3
17%
8
24%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
4
22%
9
27%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

33
57
17 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
12%
4
7%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
6
18%
7
12%
31-45
6
18%
11
19%
46-60
4
12%
13
23%
61-75
6
18%
16
28%
76-90

Пропущено

42
48
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 26
7
17%
5
10%
1-15
7
17%
4
8%
16-30
6
14%
13
27%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
8
19%
11
23%
61-75
9
21%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде 2:1 Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг 2:0 Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг 1:2 Заявка 30 13 8 9 57 - 42 47
6. Кристиансунд 2:1 Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга 1:2 Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Саннефьёрд 0:2 Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн 1:2 Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё 0:2 Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд 2:1 Заявка 30 8 9 13 43 - 58 33
14. Бранн 2:0 Заявка 30 5 11 14 38 - 54 26
15. Стабек 1:2 Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
16. Мьёндален 0:3 Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг 2:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга 1:2 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
8. Русенборг 1:2 Заявка 15 8 3 4 34 - 19 27
9. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 2:1 Заявка 15 5 4 6 29 - 29 19
13. Бранн 2:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 23 17
14. Тромсё 0:2 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек 1:2 Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг 2:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде 2:1 Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг 1:2 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 0:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 1:2 Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 30 16
9. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 2:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 30 10
14. Стабек 1:2 Заявка 15 2 4 9 18 - 34 10
15. Бранн 2:0 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
16. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лёкберг Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
59.00
3.68
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:2 Викинг онлайн


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Викинг

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