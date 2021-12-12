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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
0:2
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
0:1
39' Гол
Лёкберг Кристоффер
45' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
0:2
48' Гол
Брекало Давид
90'+5
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
16
Тотлэнд
Томас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
19
Вестерлунн
Никлас
18
Эбийе
Мозес
21
Китолано
Эрик
22
Эстбе
Арилд
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
40
Simen
Kvia-Egeskog
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.27
Миккельсен Эугуст 8 0.27
Тотлэнд Томас 5 0.17
Китолано Эрик 4 0.13
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Ондрашек Зденек 1 0.03
Арнарсон Адам 1 0.03
Антонсен Кент-Аре 1 0.03
Енссен Андерс 1 0.03
Амундсен Исак 1 0.03
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 22 (5) 0.73
Трипич Златко 7 (1) 0.23
Фридйонссон Самуэль 5 0.17
Танген Харальд 5 0.17
Кабран Кевин 3 0.1
Лёкберг Кристоффер 3 0.1
Паттинама Шейн 2 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Белл Джо 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Бьёрсхоль Сондре 1 0.03
Стенснесс Джанни 1 0.03
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Simen Kvia-Egeskog 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 7 0
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 4 0
Псише Кристоф 3 0
Тотлэнд Томас 3 0
Амундсен Исак 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Китолано Эрик 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Лёкберг Кристоффер 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Брекало Давид 2 1
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
2
13%
7
27%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
18%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
6
24%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
5
23%
6
24%
61-75
3
14%
3
12%
76-90

Забито

18
33
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
11%
3
9%
1-15
4
22%
3
9%
16-30
4
22%
3
9%
31-45
3
17%
8
24%
46-60
1
6%
7
21%
61-75
4
22%
9
27%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

33
59
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
4
12%
4
7%
1-15
7
21%
6
10%
16-30
6
18%
8
14%
31-45
6
18%
12
20%
46-60
4
12%
13
22%
61-75
6
18%
16
27%
76-90

Пропущено

44
48
21 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
7
16%
5
10%
1-15
7
16%
4
8%
16-30
7
16%
13
27%
31-45
6
14%
8
17%
46-60
8
18%
11
23%
61-75
9
20%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг Заявка 30 13 9 8 58 - 42 48
6. Кристиансунд Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 Заявка 30 11 6 13 39 - 44 39
9. Стрёмсгодсет Заявка 30 9 9 12 43 - 43 36
10. Саннефьёрд Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд Заявка 30 8 9 13 44 - 58 33
14. Бранн Заявка 30 5 11 14 38 - 55 26
15. Стабек Заявка 30 6 7 17 35 - 62 25
16. Мьёндален Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 15 8 4 3 35 - 19 28
8. Лиллестрём Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
9. Хёугесунн Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 15 5 4 6 30 - 29 19
13. Бранн Заявка 15 4 5 6 20 - 24 17
14. Тромсё Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 5 1 9 18 - 30 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 15 2 4 9 18 - 35 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 15 1 5 9 10 - 31 8
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лёкберг Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 0:2 Викинг онлайн


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