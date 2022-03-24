  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА: Стыковые матчи
Молдова
FIFA #181
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Казахстан
FIFA #125
0' 3'
Прогнозы 121
Молдова 17.4% (21)
X 42.1% (51)
Казахстан 40.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Казахстан
3.45
3.10
3.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Намашко
Станислав
5
Посмак
Вячеслав
3
Болохан
Вадим
17
Думбравану
Даниэл
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Раца
Вадим
7
Ионице
Артур
10
Плэтикэ
Михаил
2
Рябчук
Олег
13
Каймаков
Михаил
9
Николаеску
Йон
12
Шацкий
Игорь
23
Быстров
Марат
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
16
Суюмбаев
Гафуржан
10
Нарзилдаев
Думан
8
Тагыберген
Асхат
14
Васильев
Владислав
Олегович
19
Зайнутдинов
Бактиёр
7
Щёткин
Алексей
Молдова
3-5-2
Казахстан
5-3-2

История личных встреч

Молдова
Казахстан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
1:1
ММ
1:3
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0
Казахстан
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Молдова 0:0 Казахстан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Молдова 0:0 Казахстан

Исход игры
Молдова
16.9% (21)
Ничья
41.9% (52)
Казахстан
41.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
33.96% (36)
Меньше
66.04% (70)
Обе команды забьют
Да
71.7% (76)
Нет
28.3% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (40)
1:2 Казахстан
14.5% (18)
0:1 Казахстан
10.5% (13)
2:1 Молдова
8.9% (11)
1:0 Молдова
6.5% (8)
0:2 Казахстан
3.2% (4)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Молдова
Казахстан

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 