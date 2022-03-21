  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА: Плей-офф: Стыковые матчи
Молдова
FIFA #181
 
Позже

Стадион:
Казахстан
FIFA #125
Прогнозы 44
Молдова 29.5% (13)
X 38.6% (17)
Казахстан 31.8% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Казахстан
3.45
3.10
2.77
Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Казахстан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
1:1
ММ
1:3
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0
Казахстан
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Молдова 29.5% (13)
    X 38.6% (17)
    Казахстан 31.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Казахстан
    3.45
    3.10
    2.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молдова - Казахстан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Молдова - Казахстан

    Исход игры
    Молдова
    29.5% (13)
    Ничья
    38.6% (17)
    Казахстан
    31.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    2:1 Молдова
    18.2% (8)
    1:2 Казахстан
    13.6% (6)
    1:0 Молдова
    11.4% (5)
    0:1 Казахстан
    9.1% (4)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
    1:3 Казахстан
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Молдова
    Казахстан

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     