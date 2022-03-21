История личных встреч
Молдова
Казахстан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0
Казахстан
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2
Прогнозы на матч Молдова - Казахстан
Исход игры
Молдова
29.5% (13)
Ничья
38.6% (17)
Казахстан
31.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (13)
2:1 Молдова
18.2% (8)
1:2 Казахстан
13.6% (6)
1:0 Молдова
11.4% (5)
0:1 Казахстан
9.1% (4)
0:0 Ничья
4.5% (2)
1:3 Казахстан
4.5% (2)
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