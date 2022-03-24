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Эстония
FIFA #105
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Кипр
FIFA #103
0' 3'
Прогнозы 105
Эстония 31.4% (33)
X 23.8% (25)
Кипр 44.8% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Кипр
2.55
3.15
4.05
Все Коэффициенты
22
Игонен
Матвей
2
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
15
Клаван
Рагнар
18
Метс
Кароль
11
Оямаа
Хенрик
4
Кяйт
Маттиас
5
Крейда
Владислав
14
Васильев
Константин
8
Аниер
Хенри
17
Саппинен
Рауно
22
Михаил
Неофитос
6
Гогич
Александрос
8
Кириаку
Хараламбос
13
Панайоту
Николас
7
Антониу
Минас
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
4
Иоанну
Николас
15
Папулис
Фотис
10
Сотириу
Пиерос
23
Питтас
Яннис
Эстония
5-3-2
Кипр
3-4-3

История личных встреч

Эстония
Кипр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:0
ММ
0:0
ММ
1:0

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0
Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Эстония 31.4% (33)
X 23.8% (25)
Кипр 44.8% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Кипр
2.55
3.15
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстония 0:0 Кипр онлайн

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Прогнозы на матч Эстония 0:0 Кипр

Исход игры
Эстония
31.4% (33)
Ничья
23.8% (25)
Кипр
44.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
35% (35)
Меньше
65% (65)
Обе команды забьют
Да
58% (58)
Нет
42% (42)
Популярный счёт
1:2 Кипр
23.8% (25)
1:1 Ничья
21.9% (23)
1:0 Эстония
19% (20)
0:1 Кипр
11.4% (12)
2:1 Эстония
6.7% (7)
0:2 Кипр
5.7% (6)
2:0 Эстония
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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Эстония
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