0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: А. Ле Кок Арена
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
11
Оямаа
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
-
11 Оямаа ХенрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
19 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
История личных встреч
Эстония
Кипр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0
Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2
Прогнозы на матч Эстония 0:0 Кипр
Исход игры
Эстония
31.4% (33)
Ничья
23.8% (25)
Кипр
44.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
35% (35)
Меньше
65% (65)
Обе команды забьют
Да
58% (58)
Нет
42% (42)
Популярный счёт
1:2 Кипр
23.8% (25)
1:1 Ничья
21.9% (23)
1:0 Эстония
19% (20)
0:1 Кипр
11.4% (12)
2:1 Эстония
6.7% (7)
0:2 Кипр
5.7% (6)
2:0 Эстония
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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