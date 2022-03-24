0:0
Конец матча
Стадион: А. Ле Кок Арена
39' Желтая карточкаАртиматас Костакис
57' Желтая карточкаАнтониу Минас
62' Желтая карточкаСаппинен Рауно
73' Желтая карточкаКрейда Владислав
74' Желтая карточкаПапулис Фотис
Ход матча
57'
62'
73'
74'
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
11
Оямаа
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
-
11 Оямаа ХенрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
19 Кирсс РобертНападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
История личных встреч
Эстония
Кипр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0
Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0
Кипр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2 Кипр - Азербайджан 0:1 Кипр - Черногория 0:2
Прогнозы на матч Эстония 0:0 Кипр
Исход игры
Эстония
31.4% (33)
Ничья
23.8% (25)
Кипр
44.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
35% (35)
Меньше
65% (65)
Обе команды забьют
Да
58% (58)
Нет
42% (42)
Популярный счёт
1:2 Кипр
23.8% (25)
1:1 Ничья
21.9% (23)
1:0 Эстония
19% (20)
0:1 Кипр
11.4% (12)
2:1 Эстония
6.7% (7)
0:2 Кипр
5.7% (6)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:0 Эстония
1.9% (2)
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