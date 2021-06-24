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Кубок Америки 2021

2021
Боливия
0:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Уругвай
0'
16' Желтая карточка
Чура Хейсон
0:1
40' Гол в свои ворота
Лампе Карлос
47' Желтая карточка
Вака Хенри
0:2
79' Гол
Кавани Эдинсон
81' Желтая карточка
Санчес Эрвин
83'
1
Лампе
Карлос
16
Сааведра
Эрвин
2
Кинтерос
Хайро
5
Джузино
Эдриан
17
Фернандес
Роберто
II
6
Хустиниано
Леонель
25
Чура
Хейсон
20
Вака
Рамиро
14
Вильярроэль
Мойзес
II
7
Арсэ
Хуан
Карлос
11
Рамальо
Родриго
1
Муслера
Фернандо
8
Нандес
Найтан
2
Хименес
Хосе
3
Годин
Диего
17
Винья
Матиас
15
Вальверде
Федерико
5
Весино
Матиас
7
Де
ла
Крус
Николас
10
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Суарес
Луис
21
Кавани
Эдинсон
Боливия
4-1-4-1
Уругвай
4-3-1-2

Ход матча

16'
Чура Хейсон
 
40'
0:1
Лампе Карлос
46'
Бехарано Данни
Вильярроэль Мойзес
 
46'
Вака Хенри
Чура Хейсон
 
47'
Вака Хенри
 
61'
 
Бентанкур Родриго
Де ла Крус Николас
61'
Морено Марсело
Рамальо Родриго
 
68'
Санчес Эрвин
Арсэ Хуан Карлос
 
74'
 
Торрес Факундо
Де Арраскаэта Джорджиан
74'
Флорес Хорхе
Роберто Фернандес
 
79'
0:2
Кавани Эдинсон
(Торрес Факундо)
81'
Санчес Эрвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сааведра Эрвин 1 (1) 0.33
Уругвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Боливия
# Игрок      
1. Куэльяр Хауме 1 1
2. Бехарано Диего 2 0
3. Флорес Хорхе 1 0
4. Вака Рамиро 1 0
5. Вака Хенри 1 0
6. Чура Хейсон 1 0
Уругвай
# Игрок      
1. Торрейра Лукас 1 0
2. Вальверде Федерико 1 0
3. Окампо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливия 100% (1) 0 0 0 0 0
 Уругвай 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Чили 1:0 Боливия Парагвай 3:1 Боливия Чили 1:1 Боливия Боливия 3:1 Венесуэла
Эквадор 2:1 Боливия Чили 2:1 Боливия Парагвай 2:2 Боливия Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа
Уругвай Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Уругвай 1:1 Чили Аргентина 1:0 Уругвай Венесуэла 0:0 Уругвай Уругвай 0:0 Парагвай
Уругвай 0:2 Бразилия Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор

Последние игры между собой

Боливия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Уругвай 4:2 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Боливия 0:2 Уругвай Отборочные матчи: Южная Америка Боливия 4:1 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 4:2 Боливия Чемпионат Мира
Боливия 2:2 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 5:0 Боливия Чемпионат Мира

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Чили Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Уругвай 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Парагвай Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Боливия 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Парагвай Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Чили Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Уругвай 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Боливия 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уругвай 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Чили Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Аргентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Парагвай Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Боливия 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия Неймар 2 1 2
2. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Эквадор Пресиадо Эдуар 2 0 0
5. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Колумбия Куадрадо Хуан 2 0
4. Перу Рамос Кристиан 2 0
5. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    85'
    Полузащитник сборной Боливии Эрвин Санчес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Весино.
  • Описание гола
    84'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Кавани!!! Весино из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Торресу, Факундо прошёл к штрафной площади и затем выполнил прострел в центр штрафной, Кавани оторвался от защитников сборной Боливии и в касание отправил мяч под правый угол ворот. 
  • 83'
    Хенри Вака попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Торрес уже грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 82'
    Торрес на левой половине поля обыграл Сааведру, затем Факундо вошёл в штрафную площадь, сместился немного в центр, но удар в левый угол ворот вышел слишком слабым, Лампе поймал мяч без особого труда. 
  • 81'
    Санчес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муслера справился с ним без всякого труда. 
  • Опасный момент
    80'
    Вальверде прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Суарес не смог в падении пробить по воротам, Торрес в падении также смог вытянуть ногу, мяч прошёл рядом с левой штангой. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Бехарано получил по ногам в центре поля. Игроки сборной Боливии не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    78'
    В составе сборной Боливии произошла последняя замена. Вместо Роберто Фернандеса на поле вышел Хорхе Флорес. 
  • Замена
    77'
    В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Джорджиана Де Арраскаэты на поле вышел Факундо Торрес. 
  • 76'
    Игроки сборной Уругвая перехватили мяч в центре поля, Вальверде разогнал ответную атаку и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Суарес попытался выполнить перевод к левому углу вратарской на Кавани, мяч полетел низко, Лампе также прочитал момент и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    75'
    Винья с левого фланга выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Кавани головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 74'
    Винья при входе в штрафную площадь с левого фланга неплохо отыгрался с Кавани, затем Матиас выполнил прострел в центр штрафной площади, Суарес сам не решился на удар по воротам, а пас пяткой на партнёра по команде у Луиса уже не прошёл. 
  • Замена
    73'
    В составе сборной Боливии произошла замена. Вместо Карлоса Хуана Арсэ на поле вышел Эрвин Санчес. 
  • Угловой
    72'
    Де Арраскаэта с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бехарано неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    71'
    Вальверде с правого фланга выполнил хороший прострел к линии штрафной площади, Бентанкур в касание пробил под правый угол ворот, Лампе в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 70'
    Суарес вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем Арсэ при игре в подкате смог заставить Луиса ошибиться, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    69'
    Сааведра с углового выполнил подачу к линии вратарской, Джузино в борьбе с Весино не смог головой пробить по воротам. 
  • 68'
    Хенри Вака неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды. 
  • 67'
    Рамиро Вака с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Замена
    66'
    В составе сборной Боливии также произошла замена. Вместо Родриго Рамальо на поле вышел Марсело Морено. 
  • Замена
    65'
    В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Николас Де ла Крус на поле вышел Родриго Бентанкур. 
  • Угловой
    64'
    Де Арраскаэта со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Годин выполнил скидку головой к левой штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Опасный момент
    63'
    Кавани выполнил передачу на левый угол штрафной площади от радиуса штрафной, Суарес обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Лампе ногой перевёл мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    62'
    Суарес пробил по воротам с дальней дистанции, Луис заметил, что Лампе далековато вышел из ворот, но Карлос успел вернуться назад и выручить свою команду. 
  • 61'
    Рамиро Вака со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Муслера сыграл на выходе и кулаками выбил на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Нандес на левом фланге нарушил правила против Фернандеса. Боливия тщательно готовится к стандарту. 
  • 59'
    Де Арраскаэта вошёл в штрафную площадь с левой половины поля, Джорджиан долго подбирал ногу и в итоге не смог пробить по воротам, мяч при игре на выходе перехватил Лампе. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Де ла Крус в центре поля нарушил правила против Хенри Вака. Игрокам сборной Боливии не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 57'
    Рамальо отправился в высокий прессинг к линии штрафной площади, но без поддержки партнёров по команде у форварда сборной Боливии конечно же ничего не получилось. 
  • Угловой
    56'
    Арсэ с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кавани головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    55'
    Рамиро Вака пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, Муслера в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • Угловой
    54'
    Де Арраскаэта с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Фернандес головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 53'
    Де Арраскаэта прошёл вперёд по левому флангу и от лицевой линии выполнил прострел к линии вратарской, Кинтерос неудачно подставил ногу, мяч ушёл на угловой. 
  • 52'
    Достаточно активно сборная Уругвая начинает второй тайм, понимает команда Оскара Табареса, что ей действительно нужно забивать ещё. 
  • Судья
    51'
    Нандес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, Джузино сыграл в подкате, казалось, что мяч попал в руку защитнику сборной Боливии, но Алексис Эррера даже углового не назначил. 
  • Желтая карточка
    50'
    Полузащитник сборной Боливии Хенри Вака получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хименеса. 
  • Замена
    49'
    Ещё одна замена произошла в составе сборной Боливии после перерыва. Вместо Хейсона Чура на поле вышел Хенри Вака. 
  • 48'
    С правой половины поля Арсэ выполнил безадресный заброс к на левый угол вратарской, Муслера дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Боливии после перерыва произошла замена. Вместо Мойзеса Вильярроэля на поле вышел Данни Бехарано.  
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сборная Боливии и Сезар Фариас, чтобы исправить положение дел на поле. Нельзя сказать, что Боливия выглядит совсем безнадёжно, но редкие контратаки и стандарты пока не работают и поэтому нужно попытаться придумать что-то ещё. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Игроки сборной Уругвая при не очень высокой интенсивности пока переигрывают Боливию с минимальным счётом за счёт автогола в конце первой половины матча. В целом команда Оскара Табареса старается действовать с позиции силы, это у не более-менее получается, но во втором тайме Уругваю нужно забить ещё, чтобы уже затем спокойно вести этот матч к победе за счёт класса. 
  • Опасный момент
    45'
    Суарес со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Лампе, Карлос в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Хустиниано в подкате на своей половине поля сбил Суареса. Уругвай заработал довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Ещё один стандарт на правом фланге удалось заработать Боливии. Подача в центр штрафной площади также оказалась крайне неудачной. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Алексис Эррера к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Вака со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, защитники сборной Уругвая сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Судья
    43'
    Арсэ завёлся и довольно долго спорил с Алексисом Эррерой, но арбитр из Венесуэлы всё же смог успокоить капитана сборной Боливии. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Хименес на своей половине поля нарушил правила против Чура. Боливия теперь уже тщательно готовится к стандарту. 
  • 41'
    Де Арраскаэта со стандарта выполнил неудачную подачу к линии вратарской, получился подарок для Лампе. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Арсэ на правом фланге нарушил правила против Нандеса. Игроки сборной Уругвая заработали неплохой стандарт. 
  • Гол в свои ворота
    39'
    АВТОГ-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Вальверде выполнил передачу на ход Де Арраскаэте на правый угол штрафной площади, Джорджиан выполнил прострел к линии вратарской на Кавани, Эдинсон не смог достать до мяча, но при этом Кинтерос неудачно сыграл в подкате и срезал мяч в створ своих ворот, мяч ещё и попал в ногу Лампе, а затем оказался в сетке. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот сборной Уругвая. Вака выполнил подачу к левой штанге, никто из игроков сборной Боливии не смог зацепиться за мяч. 
  • 37'
    Сборная Уругвая старается всё же открыть счёт до перерыва, но есть ощущение, что этого может и не произойти. 
  • Опасный момент
    36'
    Вальверде прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Суарес головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Судья
    35'
    Винья с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Вальверде, Федерико в касание выполнил скидку на Кавани, казалось, что Эдинсон в борьбе с Кинтеросом заработал угловой для своей команды, но Алексис Эррера показал, что должен быть угловой. 
  • 34'
    Кавани выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Винья удачно набежал на мяч и выполнил прострел к центру штрафной на Суареса, Луис под давлением соперников не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 33'
    Винья с левого фланга выполнил неудачный прострел во вратарскую, мяч полетел точно в руки Лампе. 
  • 32'
    Сааведра при смещении в центр с правого фланга попытался отыграться с Вильярроэлем, но ответный пас от Мойзеса на правый угол штрафной площади не прошёл, Годин прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 31'
    Из центра поля последовала безадресная передача на левый угол штрафной площади, Муслера ещё раз спокойно пробежался за мячом. 
  • 30'
    Нандес смог ранее неплохо на правом фланге у углового флажка обыграть сразу нескольких соперников, но вот затем обострить ситуацию игрокам сборной Уругвая не удалось. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Теперь уже последовал заброс в центр штрафной площади Боливии, Суарес в борьбе за верховой мяч нарушил правила. 
  • 28'
    С правого фланга Сааведра выполнил слишком сильную передачу к правому углу вратарской, Муслера при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • 27'
    У Кавани пока не особо ладится игра на острие атаки, зачастую Эдинсону просто трудно цепляться за мячи. 
  • 26'
    Вильярроэль попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля после длинной передачи вперёд, Годин накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 25'
    Сборная Боливии в очередной раз перехватила контроль над мячом, но вот дальше центра поля у неё пока не получается пройти. 
  • 24'
    Поднялся Чура, держится Хейсон пока за рёбра, но вроде бы он готов продолжить игру. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Теперь уже и Чура получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вновь Алексис Эррера вынужден был остановить игру. 
  • 22'
    Чура попытался самостоятельно развить контратаку Боливии по центру поля, но в борьбе с Вальверде Хейсон потерял мяч. 
  • 21'
    Вышли на поле врачи сборной Боливии, поднялся после паузы Лампе, показал Карлос, что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Лампе при игре на выходе получил небольшое повреждение, пауза в игре. 
  • Опасный момент
    19'
    Хименес из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади, Кавани отыгрался с Суаресом, но затем Эдинсон завозился с мячом в центре штрафной, Лампе при игре на выходе перехватил мяч. 
  • 18'
    Сборная Уругвая начинает всё больше давить на ворота Боливии, но особо опасных моментов у владений Лампе создать не получается. 
  • 17'
    Де ла Крус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джузино очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 16'
    Суарес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но вот обыграть Джузино Луису не удалось. 
  • Угловой
    15'
    Де Арраскаэта с углового выполнил подачу к линии вратарской, Весино в борьбе с соперником не смог направить мяч в правы угол ворот. 
  • 14'
    Нандес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Арсэ и улетел на угловой. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Де Арраскаэта ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но уже далее Джорджиан нарушил правила против Сааведры, который ставил корпус. 
  • Желтая карточка
    12'
    Полузащитник сборной Боливии Хейсон Чура получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де ла Круса. 
  • 11'
    С правого фланга последовал заброс к линии штрафной площади Уругвая, Фернандес в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Вильярроэль в центре поля нарушил правила против Вальверде. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Де Арраскаэта пробил по воротам сборной Боливии из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    8'
    Рамальо убежал на правый угол штрафной площади сборной Уругвая и затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 7'
    В среднем темпе действуют у нас Боливия и Уругвай, но в целом чего-то иного в таких непростых условиях ожидать и не приходилось. 
  • Офсайд
    6'
    Из центра поля Годин выполнил заброс на ход Нандесу по правому флангу, Найтан забрался в офсайд. 
  • 5'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кавани, Эдинсон не смог сохранить мяч в игре, который ушёл в аут. 
  • 4'
    Игроки сборной Боливии перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Фариаса Сезара пройти крайне трудно. 
  • 3'
    Суарес с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, Кавани головой сбросил мяч немного назад, Вальверде в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Нандес в центре поля нарушил правила против Арсэ. Игроки сборной Боливии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборную Боливии ждёт очередное непростое испытание. Оскар Табарес выставил на этот матч основной состав, а поэтому рассчитывать на важные очки в борьбе за место в плей-офф Боливии будет крайне трудно. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Pantanal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боливия 0:2 Уругвай онлайн

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Прогнозы на матч Боливия 0:2 Уругвай

Исход игры
Боливия
2.7% (4)
Ничья
8.2% (12)
Уругвай
89% (130)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (60)
Меньше
58.04% (83)
Обе команды забьют
Да
46.85% (67)
Нет
53.15% (76)
Популярный счёт
0:1 Уругвай
29.5% (43)
1:2 Уругвай
28.1% (41)
0:2 Уругвай
19.2% (28)
1:3 Уругвай
8.2% (12)
1:1 Ничья
6.2% (9)
2:1 Боливия
2.1% (3)
0:3 Уругвай
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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