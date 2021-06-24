Санчес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Муслера справился с ним без всякого труда.

Торрес на левой половине поля обыграл Сааведру, затем Факундо вошёл в штрафную площадь, сместился немного в центр, но удар в левый угол ворот вышел слишком слабым, Лампе поймал мяч без особого труда.

Хенри Вака попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Торрес уже грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Кавани!!! Весино из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Торресу, Факундо прошёл к штрафной площади и затем выполнил прострел в центр штрафной, Кавани оторвался от защитников сборной Боливии и в касание отправил мяч под правый угол ворот.

Полузащитник сборной Боливии Эрвин Санчес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Весино.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сборная Боливии и Сезар Фариас, чтобы исправить положение дел на поле. Нельзя сказать, что Боливия выглядит совсем безнадёжно, но редкие контратаки и стандарты пока не работают и поэтому нужно попытаться придумать что-то ещё.

В составе сборной Боливии после перерыва произошла замена. Вместо Мойзеса Вильярроэля на поле вышел Данни Бехарано.

С правой половины поля Арсэ выполнил безадресный заброс к на левый угол вратарской, Муслера дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Ещё одна замена произошла в составе сборной Боливии после перерыва. Вместо Хейсона Чура на поле вышел Хенри Вака.

Полузащитник сборной Боливии Хенри Вака получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хименеса.

Нандес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, Джузино сыграл в подкате, казалось, что мяч попал в руку защитнику сборной Боливии, но Алексис Эррера даже углового не назначил.

Достаточно активно сборная Уругвая начинает второй тайм, понимает команда Оскара Табареса, что ей действительно нужно забивать ещё.

Де Арраскаэта прошёл вперёд по левому флангу и от лицевой линии выполнил прострел к линии вратарской, Кинтерос неудачно подставил ногу, мяч ушёл на угловой.

Де Арраскаэта с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Фернандес головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Рамиро Вака пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, Муслера в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

Арсэ с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кавани головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Рамальо отправился в высокий прессинг к линии штрафной площади, но без поддержки партнёров по команде у форварда сборной Боливии конечно же ничего не получилось.

Де ла Крус в центре поля нарушил правила против Хенри Вака. Игрокам сборной Боливии не удалось быстро разыграть стандарт.

Де Арраскаэта вошёл в штрафную площадь с левой половины поля, Джорджиан долго подбирал ногу и в итоге не смог пробить по воротам, мяч при игре на выходе перехватил Лампе.

Нандес на левом фланге нарушил правила против Фернандеса. Боливия тщательно готовится к стандарту.

Рамиро Вака со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Муслера сыграл на выходе и кулаками выбил на правый фланг.

Суарес пробил по воротам с дальней дистанции, Луис заметил, что Лампе далековато вышел из ворот, но Карлос успел вернуться назад и выручить свою команду.

Кавани выполнил передачу на левый угол штрафной площади от радиуса штрафной, Суарес обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Лампе ногой перевёл мяч на угловой.

Де Арраскаэта со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Годин выполнил скидку головой к левой штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось.

В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Николас Де ла Крус на поле вышел Родриго Бентанкур.

В составе сборной Боливии также произошла замена. Вместо Родриго Рамальо на поле вышел Марсело Морено.

Рамиро Вака с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хименес головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Хенри Вака неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды.

Сааведра с углового выполнил подачу к линии вратарской, Джузино в борьбе с Весино не смог головой пробить по воротам.

Суарес вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем Арсэ при игре в подкате смог заставить Луиса ошибиться, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Вальверде с правого фланга выполнил хороший прострел к линии штрафной площади, Бентанкур в касание пробил под правый угол ворот, Лампе в прыжке перевёл мяч на угловой.

Де Арраскаэта с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бехарано неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

В составе сборной Боливии произошла замена. Вместо Карлоса Хуана Арсэ на поле вышел Эрвин Санчес.

Винья при входе в штрафную площадь с левого фланга неплохо отыгрался с Кавани, затем Матиас выполнил прострел в центр штрафной площади, Суарес сам не решился на удар по воротам, а пас пяткой на партнёра по команде у Луиса уже не прошёл.

Винья с левого фланга выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Кавани головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Игроки сборной Уругвая перехватили мяч в центре поля, Вальверде разогнал ответную атаку и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Суарес попытался выполнить перевод к левому углу вратарской на Кавани, мяч полетел низко, Лампе также прочитал момент и перехватил мяч.

В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Джорджиана Де Арраскаэты на поле вышел Факундо Торрес.

В составе сборной Боливии произошла последняя замена. Вместо Роберто Фернандеса на поле вышел Хорхе Флорес.

Бехарано получил по ногам в центре поля. Игроки сборной Боливии не смогли быстро разыграть стандарт.

Вальверде прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Суарес не смог в падении пробить по воротам, Торрес в падении также смог вытянуть ногу, мяч прошёл рядом с левой штангой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Игроки сборной Уругвая при не очень высокой интенсивности пока переигрывают Боливию с минимальным счётом за счёт автогола в конце первой половины матча. В целом команда Оскара Табареса старается действовать с позиции силы, это у не более-менее получается, но во втором тайме Уругваю нужно забить ещё, чтобы уже затем спокойно вести этот матч к победе за счёт класса.

45' Суарес со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Лампе, Карлос в прыжке перевёл мяч на угловой.

45' Хустиниано в подкате на своей половине поля сбил Суареса. Уругвай заработал довольно опасный стандарт.

45' Ещё один стандарт на правом фланге удалось заработать Боливии. Подача в центр штрафной площади также оказалась крайне неудачной.

45' Две минуты добавил Алексис Эррера к основному времени первого тайма.

44' Вака со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, защитники сборной Уругвая сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

43' Арсэ завёлся и довольно долго спорил с Алексисом Эррерой, но арбитр из Венесуэлы всё же смог успокоить капитана сборной Боливии.

42' Хименес на своей половине поля нарушил правила против Чура. Боливия теперь уже тщательно готовится к стандарту.

41' Де Арраскаэта со стандарта выполнил неудачную подачу к линии вратарской, получился подарок для Лампе.

40' Арсэ на правом фланге нарушил правила против Нандеса. Игроки сборной Уругвая заработали неплохой стандарт.

39' АВТОГ-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Вальверде выполнил передачу на ход Де Арраскаэте на правый угол штрафной площади, Джорджиан выполнил прострел к линии вратарской на Кавани, Эдинсон не смог достать до мяча, но при этом Кинтерос неудачно сыграл в подкате и срезал мяч в створ своих ворот, мяч ещё и попал в ногу Лампе, а затем оказался в сетке.

38' Угловой у ворот сборной Уругвая. Вака выполнил подачу к левой штанге, никто из игроков сборной Боливии не смог зацепиться за мяч.

37' Сборная Уругвая старается всё же открыть счёт до перерыва, но есть ощущение, что этого может и не произойти.

36' Вальверде прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Суарес головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

35' Винья с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Вальверде, Федерико в касание выполнил скидку на Кавани, казалось, что Эдинсон в борьбе с Кинтеросом заработал угловой для своей команды, но Алексис Эррера показал, что должен быть угловой.

34' Кавани выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Винья удачно набежал на мяч и выполнил прострел к центру штрафной на Суареса, Луис под давлением соперников не смог завершить момент ударом по воротам.

33' Винья с левого фланга выполнил неудачный прострел во вратарскую, мяч полетел точно в руки Лампе.

32' Сааведра при смещении в центр с правого фланга попытался отыграться с Вильярроэлем, но ответный пас от Мойзеса на правый угол штрафной площади не прошёл, Годин прочитал момент и перехватил мяч.

31' Из центра поля последовала безадресная передача на левый угол штрафной площади, Муслера ещё раз спокойно пробежался за мячом.

30' Нандес смог ранее неплохо на правом фланге у углового флажка обыграть сразу нескольких соперников, но вот затем обострить ситуацию игрокам сборной Уругвая не удалось.

29' Теперь уже последовал заброс в центр штрафной площади Боливии, Суарес в борьбе за верховой мяч нарушил правила.

28' С правого фланга Сааведра выполнил слишком сильную передачу к правому углу вратарской, Муслера при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

27' У Кавани пока не особо ладится игра на острие атаки, зачастую Эдинсону просто трудно цепляться за мячи.

26' Вильярроэль попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля после длинной передачи вперёд, Годин накрыл соперника и выбил мяч в аут.

25' Сборная Боливии в очередной раз перехватила контроль над мячом, но вот дальше центра поля у неё пока не получается пройти.

24' Поднялся Чура, держится Хейсон пока за рёбра, но вроде бы он готов продолжить игру.

23' Теперь уже и Чура получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вновь Алексис Эррера вынужден был остановить игру.

22' Чура попытался самостоятельно развить контратаку Боливии по центру поля, но в борьбе с Вальверде Хейсон потерял мяч.

21' Вышли на поле врачи сборной Боливии, поднялся после паузы Лампе, показал Карлос, что он готов продолжать матч.

20' Лампе при игре на выходе получил небольшое повреждение, пауза в игре.

19' Хименес из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади, Кавани отыгрался с Суаресом, но затем Эдинсон завозился с мячом в центре штрафной, Лампе при игре на выходе перехватил мяч.

18' Сборная Уругвая начинает всё больше давить на ворота Боливии, но особо опасных моментов у владений Лампе создать не получается.

17' Де ла Крус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Джузино очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

16' Суарес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но вот обыграть Джузино Луису не удалось.

15' Де Арраскаэта с углового выполнил подачу к линии вратарской, Весино в борьбе с соперником не смог направить мяч в правы угол ворот.

14' Нандес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Арсэ и улетел на угловой.

13' Де Арраскаэта ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но уже далее Джорджиан нарушил правила против Сааведры, который ставил корпус.

12' Полузащитник сборной Боливии Хейсон Чура получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де ла Круса.

11' С правого фланга последовал заброс к линии штрафной площади Уругвая, Фернандес в касание пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

10' Вильярроэль в центре поля нарушил правила против Вальверде. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Де Арраскаэта пробил по воротам сборной Боливии из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

8' Рамальо убежал на правый угол штрафной площади сборной Уругвая и затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

7' В среднем темпе действуют у нас Боливия и Уругвай, но в целом чего-то иного в таких непростых условиях ожидать и не приходилось.

6' Из центра поля Годин выполнил заброс на ход Нандесу по правому флангу, Найтан забрался в офсайд.

5' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кавани, Эдинсон не смог сохранить мяч в игре, который ушёл в аут.

4' Игроки сборной Боливии перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Фариаса Сезара пройти крайне трудно.

3' Суарес с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, Кавани головой сбросил мяч немного назад, Вальверде в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

2' Нандес в центре поля нарушил правила против Арсэ. Игроки сборной Боливии не стали торопиться при розыгрыше мяча.