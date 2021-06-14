Кубок Америки 2021
Боливия
Позже
Стадион: Арена Пантанал
Уругвай
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сааведра Эрвин
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Флорес Хорхе
|1
|0
|4.
|Вака Рамиро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|2.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|3.
|Окампо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боливия
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Боливия Последние 20 матчей: +2 =3 -15Чили 1:0 Боливия Парагвай 3:1 Боливия Чили 1:1 Боливия Боливия 3:1 Венесуэла
Эквадор 2:1 Боливия Чили 2:1 Боливия Парагвай 2:2 Боливия Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа
Уругвай Последние 20 матчей: +7 =7 -6Уругвай 1:1 Чили Аргентина 1:0 Уругвай Венесуэла 0:0 Уругвай Уругвай 0:0 Парагвай
Уругвай 0:2 Бразилия Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор
Последние игры между собой
Боливия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Чили
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Парагвай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Уругвай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Боливия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Парагвай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Чили
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Уругвай
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Боливия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|2.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
|5.
|Венесуэла
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
|4.
|Колумбия
|Урибе Матеус
|2
|0
|5.
|Колумбия
|Диас Луис
|0
|1
Прогнозы на матч Боливия - Уругвай
Исход игры
Боливия
5.9% (4)
Ничья
13.2% (9)
Уругвай
80.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (30)
Меньше
54.55% (36)
Обе команды забьют
Да
57.58% (38)
Нет
42.42% (28)
Популярный счёт
1:2 Уругвай
32.4% (22)
0:1 Уругвай
23.5% (16)
0:2 Уругвай
16.2% (11)
1:1 Ничья
11.8% (8)
1:3 Уругвай
5.9% (4)
2:1 Боливия
4.4% (3)
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