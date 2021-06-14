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Кубок Америки 2021

2021
Боливия
 
Позже

Стадион:
Уругвай

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сааведра Эрвин 1 (1) 0.5
Уругвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Боливия
# Игрок      
1. Куэльяр Хауме 1 1
2. Бехарано Диего 2 0
3. Флорес Хорхе 1 0
4. Вака Рамиро 1 0
Уругвай
# Игрок      
1. Торрейра Лукас 1 0
2. Вальверде Федерико 1 0
3. Окампо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливия 100% (1) 0 0 0 0 0
 Уругвай 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Чили 1:0 Боливия Парагвай 3:1 Боливия Чили 1:1 Боливия Боливия 3:1 Венесуэла
Эквадор 2:1 Боливия Чили 2:1 Боливия Парагвай 2:2 Боливия Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа
Уругвай Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Уругвай 1:1 Чили Аргентина 1:0 Уругвай Венесуэла 0:0 Уругвай Уругвай 0:0 Парагвай
Уругвай 0:2 Бразилия Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор

Последние игры между собой

Боливия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Уругвай 4:2 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Боливия 0:2 Уругвай Отборочные матчи: Южная Америка Боливия 4:1 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 4:2 Боливия Чемпионат Мира
Боливия 2:2 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 5:0 Боливия Чемпионат Мира

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Чили Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Парагвай Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Уругвай Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Парагвай Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Чили Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Уругвай Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Боливия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чили Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Аргентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Уругвай Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Парагвай Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
2. Бразилия Неймар 2 1 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
5. Венесуэла Кастильо Эдсон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
4. Колумбия Урибе Матеус 2 0
5. Колумбия Диас Луис 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2021, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.


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    • Прогнозы 68
    Боливия 5.9% (4)
    X 13.2% (9)
    Уругвай 80.9% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Уругвай
    16.50
    6.50
    1.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Боливия - Уругвай онлайн

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    Прогнозы на матч Боливия - Уругвай

    Исход игры
    Боливия
    5.9% (4)
    Ничья
    13.2% (9)
    Уругвай
    80.9% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (30)
    Меньше
    54.55% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    57.58% (38)
    Нет
    42.42% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    32.4% (22)
    0:1 Уругвай
    23.5% (16)
    0:2 Уругвай
    16.2% (11)
    1:1 Ничья
    11.8% (8)
    1:3 Уругвай
    5.9% (4)
    2:1 Боливия
    4.4% (3)
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