Дальний заброс исполнял в штрафную Арангис на ход Гальдамесу, но того к мячу не пустил корпусом Алонсо.

Тонким пасом запустил Роко в штрафную Менесеса, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.

Ничего не получается сегодня в атаке у чилийцев, команда проводит атаки, но остроты у ворот соперника практически нет.

Мог убегать на ворота соперника Барейро, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

Двойная замена в составе парагвайцев. Вместо Лусены и Арзамендии доигрывать будут Альдерете и Хименес.

Замена в перерыве произошла у чилийцев. Вместо Томаса Аларкона на второй тайм вышел Хеан Менесес.

Отдавал пас по флангу Менесес на ход Варгасу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

С фланга Арзамендия навесил на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Самудио не позволил Сьерральта.

С фланга тонко отдавал Вильясанти на ход Гонсалесу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Мягко забросил в штрафную Видаль на ход Менесесу, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Гомес.

С дальней дистанции пробивал по воротам Видаль, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

Остановка в нашем поединке. Получил повреждение в борьбе с соперником Самудио. Потребуется ему помощь медиков.

Тонким пасом Видаль запустил в штрафную Варгаса, но на выходе Силва перехватил этот пас.

Диагональ исполнял Гомес на левый фланг, куда забегал Арзамендия, но Медель головой смог выбить в аут.

Навесил Арзамендия с левого фланга в штрафную на Гонсалеса, но того сбил в силовой борьбе Медель. судья назначил пенальти!

Еще и желтую карточку за фол в своей штрафной увидел перед собой Медель. Вот такое двойное наказание от арбитра.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Мигель Альмирон! Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Альмирон, отправив мяч точно в нижний левый от себя угол, а Браво прыгнул в противоположную сторону.

Слишком эмоционально высказывал недовольство действиями арбитра Браво и получил желтую карточку.

На фланге Альмирон получил по ногам от Мены. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Парагвая.

Контролируют мяч в центре поля чилийцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

Замена в составе парагвайской сборной произошла. Вместо Брайана Самудио на поле появился Анхель Ромеро.

Убегал по флангу Альмирон и мягко подал на дальнюю штангу, куда врывался Гонсалес, но Медель смог головой на угловой вынести.

С угла поля последовала подача от Арзамендии на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше Видаль.

Низом отдавал Ромеро с фланга в штрафную на Гонсалеса, но тот не добрался до мяча в борьбе с Меделем.

С фланга Арангис навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Варгас, но Силва на выходе перехватил мяч.

Вбегал в штрафную Альмирон и в борьбе против Арангиса оказался на газоне. Пенальти на этот разе не назначил судья.

Двойная замена в составе Чили произошла. Вместо Пинареса и Меделя играть будут Роко и Гальдамес.

С фланга Исла вырезал в штрафную на Варгаса, но тому дотянуться головой до мяча в борьбе с защитником не удалось.

Тонко вырезал Аррангис в штрафную на Менесеса, но удар последнего заблокировал в подкате защитник.

С углового навесил Гальдамес в цент штрафной, где мяч угодил в руку Гонсалесу. Судья пока не стал назначать пенальти.

Судья принял решение пересмотреть эпизод на видеоповторе. Все затаили дыхание в ожидании вердикта.

Не стал менять своего решения судья. Мяч сначала угодил в голову, а уже потом в руку Гонсалесу, а то не пенальти.

Двойная замена в составе парагвайцев. Вместо Гонсалеса и Альмирона игру продолжать будут Ромеро и Барейро.

Сместился с фланга Ромеро в штрафную соперника и на поролся на защитника, но судья не стал останавливать игру.

Слишком эмоционально высказывал претензии арбитру Мартинес. Судья тут же наказал игрока желтой карточкой.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока в пользу гостей!

45' Сместился на скорости с фланга в штрафную Бреретон, но вот вместо удара попал о ноге защитнику, за что получил желтую карточку.

45' Судья добавил к времени первого тайма две минуты.

44' С фланга сместился в центр Пусена и решился пробить издали, но мяч полетел крайне неточно.

43' Тонкий пас вырезал Видаль в штрафную на Варгаса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Силвы.

42' Продавил защитника по флангу Гонсалес и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не оказалось.

41' С угла поля навесил вновь Альмирон на дальнюю штангу. Ошибся на выходе Баво, не сумев добраться до мяча, но Самудио на тот раз пробил мимо цели.

40' Навесил со стандарта Вильясанти в штрафную на Гонсалеса. но того опередил Исла и головой вынес сферу в аут.

39' Гонсалес подставился перед чужой штрафной и вынудил соперника нарушить правила, заработав стандарт для своей команды.

38' По флангу Медель отдавал на ход Арангису, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

37' Ушел от опеки по флангу на скорости Альмирон и прострелил вдоль ворот, но прочитал эпизод Браво и забрал мяч в руки.

36' Тонко с фланга отдавал Пинарес в центр на Варгаса, но тому снова не удалось зацепиться за мяч.

35' Арангис забрасывал в штрафную, куда на всех парах мчался Варгас, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Брайан Самудио! С углового навесил Альмирон на дальнюю штангу, где выше всех прыгнул Самудио и пробил головой. Мяч полетел точно под перекладину, а Браво лишь взглядом проводил его в сетку.

32' Дальний заброс исполнял Алонсо на ход Самудио, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

30' Мало опасных моментов в нашей игре пока произошло, вся борьба проходит в центре поля.

29' Варгас запустил пасом по флангу Берретона, но прострел последнего прервал без труда Алонсо.

28' Теперь уже сам Альмирон ушел о флангу и подал в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

27' Забросил по флангу Видаль на ход Пинаресу, но перехватил этот пас Альмирон и вынес мяч в аут.

25' В центре поля Гонсалес подтолкнул в спину Аларкона. Судья все видел и назначил штрафной удар.

23' С дальней дистанции пробивал по воротам Гонсалес, но мяч стал легкой добычей для Браво.

22' В штрафную вырезал Альмирон на ход Гонсалесу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

20' Мягко забросил в штрафную соперника Видаль на ход Бреретону, который обил с лету, но точности ему явно не хватило.

19' Прорывался к штрафной соперника на скорости Альмирон, но получил о ногам от Меделя. Штрафной удар исполнят гости.

18' С угла поля подал Альмирон в центр штрафной, но здесь Самудио нарушил правила в борьбе с защитником.

17' Навесил с фланга Вильсанти в центр штрафной на Альмирона, но того опередил Медель и вынес на угловой.

15' Оказался с мячом в чужой штрафной Вильясанти, обыграл защитника и пробил в нижний угол, но Браво вытянулся в струну и смог спасти свою команду.

14' Снова Арзамендия с угла поля навесил на дальнюю штангу, но тут уже Мена без проблем головой вынес мяч в аут.

13' Арангис вырезал диагональ в штрафную, куда забегал Мена, но тот никак не смог достать мяч головой.

12' С угла поля навесил в центр штрафной Арзамендия, но мяч на выходе кулаками вынес Браво подальше.

11' Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Альмирон, но здесь до удара дело так и не дошло.

10' Аларкон в центре поля заехал сзади по ногам Альмирону. Можно было показать карточку. но судья посчитал иначе.

9' Вырезал Арзамендия в штрафную на ход Самудио, но вовремя вернулся в оборону Медель и смог заблокировать удар форварда.

7' В центре поля получил Самудио по ногам от Арангиса. Штрафной удар в пользу парагвайцев назначил судья.

6' Самудио убегал на ворота после паса от Альмирона, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.

4' Долго контролируют мяч на старте чилийцы, но это все пока в центральной трети происходит.

3' С фланга Аларкон вырезал в центр штрафной на Варгаса, но тому пробить не дал защитник.

2' Хозяева будут играть в традиционных сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комлект формы.

1' Матч начался!