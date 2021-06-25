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Кубок Америки 2021

2021
Чили
0:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Парагвай
0'
0:1
33' Гол
Самудио Брайан
45' Желтая карточка
Бреретон Бен
56' Желтая карточка
Медель Гари
0:2
58' Пенальти
Альмирон Мигель
59' Желтая карточка
Браво Клаудио
79' Желтая карточка
Мартинес Эктор
85'
1
Браво
Клаудио
4
Исла
Маурисио
17
Медель
Гари
6
Сьерральта
Франсиско
2
Мена
Эухенио
8
Видаль
Артуро
19
Аларкон
Томас
20
Арангис
Чарлес
7
Пинарес
Сесар
11
Варгас
Эдуардо
22
Бреретон
Бен
1
Силва
Энтони
13
Эспинола
Альберто
15
Гомес
Густаво
6
Алонсо
Хуниор
24
Мартинес
Эктор
II
23
Вильясанти
Матиас
16
Лусена
Анхель
19
Арзамендия
Сантьяго
10
Альмирон
Мигель
7
Гонсалес
Карлос
III
18
Самудио
Брайан
Чили
4-3-3
Парагвай
4-3-1-2

Ход матча

33'
0:1
Самудио Брайан
(Альмирон Мигель)
45'
Бреретон Бен
 
46'
Менесес Хеан
Аларкон Томас
 
56'
Медель Гари
 
58'
0:2
Альмирон Мигель
59'
Браво Клаудио
 
62'
 
Ромеро Анхель
Самудио Брайан
68'
Гальдамес Пабло
Пинарес Сесар
 
68'
Роко Энсо
Медель Гари
 
77'
 
Ромеро Оскар
Гонсалес Карлос
77'
 
Барейро Антонио
Альмирон Мигель
79'
 
Мартинес Эктор
84'
 
Хименес Гастон
Лусена Анхель
84'
 
Альдерете Омар
Арзамендия Сантьяго

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Чили
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варгас Эдуардо 2 0.5
2. Бреретон Бен 1 0.25
Парагвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Анхель 2 0.67
2. Альмирон Мигель 1 (1) 0.33
3. Гамарра Алехандро 1 0.33
4. Самудио Брайан 1 0.33
5. Авалос Габриэль 0 0

Карточки

Чили
# Игрок      
1. Видаль Артуро 1 0
2. Исла Маурисио 1 0
3. Браво Клаудио 1 0
4. Медель Гари 1 0
5. Пульгар Эрик 1 0
6. Марипан Гильермо 1 0
7. Сьерральта Франсиско 1 0
8. Бреретон Бен 1 0
Парагвай
# Игрок      
1. Гомес Густаво 1 0
2. Эспинола Альберто 1 0
3. Лусена Анхель 1 0
4. Арзамендия Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чили 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Парагвай 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Уругвай 1:1 Чили Чили 1:0 Боливия Аргентина 1:1 Чили Чили 1:1 Боливия
Аргентина 1:1 Чили Чили 2:1 Боливия Венесуэла 2:1 Чили Чили 2:0 Перу Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили Гондурас 2:1 Чили Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Чили 0:3 Перу Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили
Парагвай Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Аргентина 1:0 Парагвай Парагвай 3:1 Боливия Парагвай 0:2 Бразилия Уругвай 0:0 Парагвай
Парагвай 2:2 Боливия Аргентина 1:1 Парагвай Венесуэла 0:1 Парагвай Парагвай 2:2 Перу Саудовская Аравия 0:0 Парагвай Болгария 0:1 Парагвай Словакия 1:1 Парагвай Сербия 1:0 Парагвай Иордания 2:4 Парагвай Япония 2:0 Парагвай Бразилия 0:0 Парагвай Колумбия 1:0 Парагвай Аргентина 1:1 Парагвай Парагвай 2:2 Катар Парагвай 2:0 Гватемала Парагвай 1:1 Гондурас

Последние игры между собой

Чили: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Парагвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Чили 0:3 Парагвай Отборочные матчи: Южная Америка Парагвай 2:1 Чили Отборочные матчи: Южная Америка Чили 3:2 Парагвай Товарищеские матчи Парагвай 1:2 Чили Чемпионат Мира
Парагвай 2:0 Чили Товарищеские матчи Чили 3:2 Парагвай Товарищеские матчи Чили 2:0 Парагвай Чемпионат Мира Парагвай 0:0 Чили Товарищеские матчи Чили 2:1 Парагвай Товарищеские матчи Парагвай 0:2 Чили Чемпионат Мира Чили 0:3 Парагвай Чемпионат Мира

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Парагвай 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Чили 0:2 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
4. Уругвай Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
5. Боливия Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Парагвай 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Чили 0:2 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Уругвай Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Боливия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уругвай Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Парагвай 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Чили 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Аргентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия Неймар 2 1 2
2. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Эквадор Пресиадо Эдуар 2 0 0
5. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Колумбия Куадрадо Хуан 2 0
4. Перу Рамос Кристиан 2 0
5. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Двойная замена в составе парагвайцев. Вместо Лусены и Арзамендии доигрывать будут Альдерете и Хименес.
  • Офсайд
    83'
    Мог убегать на ворота соперника Барейро, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 82'
    Ничего не получается сегодня в атаке у чилийцев, команда проводит атаки, но остроты у ворот соперника практически нет.
  • 81'
    Тонким пасом запустил Роко в штрафную Менесеса, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.
  • 80'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Арангис на ход Гальдамесу, но того к мячу не пустил корпусом Алонсо.
  • Желтая карточка
    79'
    Слишком эмоционально высказывал претензии арбитру Мартинес. Судья тут же наказал игрока желтой карточкой.
  • 78'
    Сместился с фланга Ромеро в штрафную соперника и на поролся на защитника, но судья не стал останавливать игру.
  • Замена
    77'
    Двойная замена в составе парагвайцев. Вместо Гонсалеса и Альмирона игру продолжать будут Ромеро и Барейро.
  • 75'
    Не стал менять своего решения судья. Мяч сначала угодил в голову, а уже потом в руку Гонсалесу, а то не пенальти.
  • Видеоповтор
    73'
    Судья принял решение пересмотреть эпизод на видеоповторе. Все затаили дыхание в ожидании вердикта.
  • 72'
    С углового навесил Гальдамес в цент штрафной, где мяч угодил в руку Гонсалесу. Судья пока не стал назначать пенальти.
  • 71'
    Тонко вырезал Аррангис в штрафную на Менесеса, но удар последнего заблокировал в подкате защитник.
  • 70'
    С фланга Исла вырезал в штрафную на Варгаса, но тому дотянуться головой до мяча в борьбе с защитником не удалось.
  • Замена
    69'
    Двойная замена в составе Чили произошла. Вместо Пинареса и Меделя играть будут Роко и Гальдамес.
  • 68'
    Вбегал в штрафную Альмирон и в борьбе против Арангиса оказался на газоне. Пенальти на этот разе не назначил судья.
  • 67'
    С фланга Арангис навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Варгас, но Силва на выходе перехватил мяч.
  • 66'
    Низом отдавал Ромеро с фланга в штрафную на Гонсалеса, но тот не добрался до мяча в борьбе с Меделем.
  • 65'
    С угла поля последовала подача от Арзамендии на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше Видаль.
  • 64'
    Убегал по флангу Альмирон и мягко подал на дальнюю штангу, куда врывался Гонсалес, но Медель смог головой на угловой вынести.
  • Замена
    63'
    Замена в составе парагвайской сборной произошла. Вместо Брайана Самудио на поле появился Анхель Ромеро.
  • 62'
    Контролируют мяч в центре поля чилийцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 61'
    На фланге Альмирон получил по ногам от Мены. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Парагвая.
  • Желтая карточка
    59'
    Слишком эмоционально высказывал недовольство действиями арбитра Браво и получил желтую карточку.
  • Пенальти
    58'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Мигель Альмирон! Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Альмирон, отправив мяч точно в нижний левый от себя угол, а Браво прыгнул в противоположную сторону.
  • Желтая карточка
    57'
    Еще и желтую карточку за фол в своей штрафной увидел перед собой Медель. Вот такое двойное наказание от арбитра.
  • Пенальти!
    56'
    Навесил Арзамендия с левого фланга в штрафную на Гонсалеса, но того сбил в силовой борьбе Медель. судья назначил пенальти!
  • 55'
    Диагональ исполнял Гомес на левый фланг, куда забегал Арзамендия, но Медель головой смог выбить в аут.
  • 54'
    Тонким пасом Видаль запустил в штрафную Варгаса, но на выходе Силва перехватил этот пас.
  • 53'
    Остановка в нашем поединке. Получил повреждение в борьбе с соперником Самудио. Потребуется ему помощь медиков.
  • 52'
    С дальней  дистанции пробивал по воротам Видаль, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 51'
    Мягко забросил в штрафную Видаль на ход Менесесу, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Гомес.
  • 50'
    С фланга тонко отдавал Вильясанти на ход Гонсалесу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 49'
    С фланга Арзамендия навесил на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Самудио не позволил Сьерральта.
  • 48'
    Отдавал пас по флангу Менесес на ход Варгасу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла у чилийцев. Вместо Томаса Аларкона на второй тайм вышел Хеан Менесес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока в пользу гостей!
  • Желтая карточка
    45'
    Сместился на скорости с фланга в штрафную Бреретон, но вот вместо удара попал о ноге защитнику, за что получил желтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С фланга сместился в центр Пусена и решился пробить издали, но мяч полетел крайне неточно.
  • 43'
    Тонкий пас вырезал Видаль в штрафную на Варгаса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Силвы.
  • 42'
    Продавил защитника по флангу Гонсалес и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 41'
    С угла поля навесил вновь Альмирон на дальнюю штангу. Ошибся на выходе Баво, не сумев добраться до мяча, но Самудио на тот раз пробил мимо цели.
  • 40'
    Навесил со стандарта Вильясанти в штрафную на Гонсалеса. но того опередил Исла и головой вынес сферу в аут.
  • 39'
    Гонсалес подставился перед чужой штрафной и вынудил соперника нарушить правила, заработав стандарт для своей команды.
  • 38'
    По флангу Медель отдавал на ход Арангису, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 37'
    Ушел от опеки по флангу на скорости Альмирон и прострелил вдоль ворот, но прочитал эпизод Браво и забрал мяч в руки.
  • 36'
    Тонко с фланга отдавал Пинарес в центр на Варгаса, но тому снова не удалось зацепиться за мяч.
  • 35'
    Арангис забрасывал в штрафную, куда на всех парах мчался Варгас, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Брайан Самудио! С углового навесил Альмирон на дальнюю штангу, где выше всех прыгнул Самудио и пробил головой. Мяч полетел точно под перекладину, а Браво лишь взглядом проводил его в сетку.
  • 32'
    Дальний заброс исполнял Алонсо на ход Самудио, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 30'
    Мало опасных моментов в нашей игре пока произошло, вся борьба проходит в центре поля.
  • 29'
    Варгас запустил пасом по флангу Берретона, но прострел последнего прервал без труда Алонсо.
  • 28'
    Теперь уже сам Альмирон ушел о флангу и подал в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 27'
    Забросил по флангу Видаль на ход Пинаресу, но перехватил этот пас Альмирон и вынес мяч в аут.
  • 25'
    В центре поля Гонсалес подтолкнул в спину Аларкона. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 23'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Гонсалес, но мяч стал легкой добычей для Браво.
  • 22'
    В штрафную вырезал Альмирон на ход Гонсалесу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 20'
    Мягко забросил в штрафную соперника Видаль на ход Бреретону, который обил с лету, но точности ему явно не хватило.
  • 19'
    Прорывался к штрафной соперника на скорости Альмирон, но получил о ногам от Меделя. Штрафной удар исполнят гости.
  • 18'
    С угла поля подал Альмирон в центр штрафной, но здесь Самудио нарушил правила в борьбе с защитником.
  • Угловой
    17'
    Навесил с фланга Вильсанти в центр штрафной на Альмирона, но того опередил Медель и вынес на угловой.
  • Опасный момент
    15'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Вильясанти, обыграл защитника и пробил в нижний угол, но Браво вытянулся в струну и смог спасти свою команду.
  • 14'
    Снова Арзамендия с угла поля навесил на дальнюю штангу, но тут уже Мена без проблем головой вынес мяч в аут.
  • 13'
    Арангис вырезал диагональ в штрафную, куда забегал Мена, но тот никак не смог достать мяч головой.
  • 12'
    С угла поля навесил в центр штрафной Арзамендия, но мяч на выходе кулаками вынес Браво подальше.
  • 11'
    Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Альмирон, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 10'
    Аларкон в центре поля заехал сзади по ногам Альмирону. Можно было показать карточку. но судья посчитал иначе.
  • 9'
    Вырезал Арзамендия в штрафную на ход Самудио, но вовремя вернулся в оборону Медель и смог заблокировать удар форварда.
  • 7'
    В центре поля получил Самудио по ногам от Арангиса. Штрафной удар в пользу парагвайцев назначил судья.
  • Офсайд
    6'
    Самудио убегал на ворота после паса от Альмирона, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • 4'
    Долго контролируют мяч на старте чилийцы, но это все пока в центральной трети происходит.
  • 3'
    С фланга Аларкон вырезал в центр штрафной на Варгаса, но тому пробить не дал защитник.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комлект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
    • Прогнозы 151
    Чили 71.5% (108)
    X 24.5% (37)
    Парагвай 4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Парагвай
    67.00
    3.05
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nacional de Brasilia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Чили 0:2 Парагвай

Исход игры
Чили
71.5% (108)
Ничья
24.5% (37)
Парагвай
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (57)
Меньше
61.22% (90)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Чили
30.5% (46)
1:0 Чили
28.5% (43)
1:1 Ничья
19.9% (30)
2:0 Чили
8.6% (13)
1:2 Парагвай
2.6% (4)
3:1 Чили
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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