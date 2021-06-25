Кубок Америки 2021
Чили
0:2
Второй тайм: 85'
Стадион: Национальный (Бразилиа)
Парагвай
0:1
33' ГолСамудио Брайан
45' Желтая карточкаБреретон Бен
56' Желтая карточкаМедель Гари
0:2
58' ПенальтиАльмирон Мигель
59' Желтая карточкаБраво Клаудио
79' Желтая карточкаМартинес Эктор
17
Медель
Гари
22
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мора ФелипеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ромеро ОскарНападающий
-
Главный тренер: Бериццо Эдуардо
Ход матча
33'
45'
56'
58'
0:2
59'
68'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.5
|2.
|Бреретон Бен
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Анхель
|2
|0.67
|2.
|Альмирон Мигель
|1 (1)
|0.33
|3.
|Гамарра Алехандро
|1
|0.33
|4.
|Самудио Брайан
|1
|0.33
|5.
|Авалос Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|1
|0
|2.
|Исла Маурисио
|1
|0
|3.
|Браво Клаудио
|1
|0
|4.
|Медель Гари
|1
|0
|5.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|6.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|7.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0
|8.
|Бреретон Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Густаво
|1
|0
|2.
|Эспинола Альберто
|1
|0
|3.
|Лусена Анхель
|1
|0
|4.
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чили
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +7 =7 -6Уругвай 1:1 Чили Чили 1:0 Боливия Аргентина 1:1 Чили Чили 1:1 Боливия
Парагвай Последние 20 матчей: +5 =9 -6Аргентина 1:0 Парагвай Парагвай 3:1 Боливия Парагвай 0:2 Бразилия Уругвай 0:0 Парагвай
Парагвай 2:2 Боливия Аргентина 1:1 Парагвай Венесуэла 0:1 Парагвай Парагвай 2:2 Перу Саудовская Аравия 0:0 Парагвай Болгария 0:1 Парагвай Словакия 1:1 Парагвай Сербия 1:0 Парагвай Иордания 2:4 Парагвай Япония 2:0 Парагвай Бразилия 0:0 Парагвай Колумбия 1:0 Парагвай Аргентина 1:1 Парагвай Парагвай 2:2 Катар Парагвай 2:0 Гватемала Парагвай 1:1 Гондурас
Последние игры между собой
Чили: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Парагвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Парагвай
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Чили
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Парагвай
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Чили
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Уругвай
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Боливия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|2
|2.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Эквадор
|Пресиадо Эдуар
|2
|0
|0
|5.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Колумбия
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|4.
|Перу
|Рамос Кристиан
|2
|0
|5.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
Прогнозы на матч Чили 0:2 Парагвай
Исход игры
Чили
71.5% (108)
Ничья
24.5% (37)
Парагвай
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (57)
Меньше
61.22% (90)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Чили
30.5% (46)
1:0 Чили
28.5% (43)
1:1 Ничья
19.9% (30)
2:0 Чили
8.6% (13)
1:2 Парагвай
2.6% (4)
3:1 Чили
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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