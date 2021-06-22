Кубок Америки 2021
Эквадор
Позже
Стадион: Estadio Olimpico Pedro Ludovico
Перу
12
Ортис
Педро
13
Тапия
Ренато
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пресиадо Эдуар
|1
|0.5
|2.
|Плата Гонсало
|1
|0.5
|3.
|Арболеда Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пенья Серхио
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|2.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|3.
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамос Кристиан
|1
|0
|2.
|Каррильо Андре
|1
|0
|3.
|Гальесе Педро
|1
|0
|4.
|Йотун Йошимар
|1
|0
|5.
|Тавара Жеральд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эквадор
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Перу
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эквадор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 1:0 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор
Эквадор 2:1 Боливия Эквадор 6:1 Колумбия Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор
Перу Последние 20 матчей: +6 =3 -11Колумбия 1:2 Перу Бразилия 4:0 Перу Эквадор 1:2 Перу Перу 0:3 Колумбия
Последние игры между собой
Эквадор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Перу: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Перу
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|5.
|Эквадор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Венесуэла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Эквадор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перу
|Заявка
|0
|-
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|2.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
|5.
|Венесуэла
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
|4.
|Колумбия
|Урибе Матеус
|2
|0
|5.
|Колумбия
|Диас Луис
|0
|1
Прогнозы на матч Эквадор - Перу
Исход игры
Эквадор
50.6% (40)
Ничья
32.9% (26)
Перу
16.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (29)
Меньше
61.84% (47)
Обе команды забьют
Да
68.42% (52)
Нет
31.58% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (23)
1:0 Эквадор
26.6% (21)
2:1 Эквадор
20.3% (16)
1:2 Перу
11.4% (9)
1:3 Перу
3.8% (3)
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