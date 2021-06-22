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Кубок Америки 2021

2021
Эквадор
 
Позже

Стадион:
Перу
12
Ортис
Педро
17
Пресиадо
Анхело
4
Арболеда
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
7
Эступиньян
Первис
19
Плата
Гонсало
23
Кайседо
Мойсес
20
Мендес
Джегсон
18
Пресиадо
Эдуар
8
Мартинес
Фидель
9
Кампана
Леонардо
1
Гальесе
Педро
16
Лопес
Маркос
IV
22
Калленс
Александр
15
Рамос
Кристиан
3
Корсо
Альдо
19
Йотун
Йошимар
13
Тапия
Ренато
10
Куэва
Кристиан
8
Пенья
Серхио
18
Каррильо
Андре
9
Лападула
Джанлука
Эквадор
4-4-2
Перу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пресиадо Эдуар 1 0.5
2. Плата Гонсало 1 0.5
3. Арболеда Роберт 0 0
Перу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пенья Серхио 1 0.5

Карточки

Эквадор
# Игрок      
1. Валенсия Эннер 2 0
2. Пресиадо Анхело 1 0
3. Кайседо Мойсес 1 0
Перу
# Игрок      
1. Рамос Кристиан 1 0
2. Каррильо Андре 1 0
3. Гальесе Педро 1 0
4. Йотун Йошимар 1 0
5. Тавара Жеральд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эквадор 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Перу 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эквадор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 1:0 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор
Эквадор 2:1 Боливия Эквадор 6:1 Колумбия Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор
Перу Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Колумбия 1:2 Перу Бразилия 4:0 Перу Эквадор 1:2 Перу Перу 0:3 Колумбия
Перу 0:2 Аргентина Чили 2:0 Перу Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Перу 1:0 Бразилия Перу 0:1 Эквадор Бразилия 3:1 Перу Чили 0:3 Перу Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия

Последние игры между собой

Эквадор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Перу: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Эквадор 1:2 Перу Отборочные матчи: Южная Америка Перу 0:1 Эквадор Товарищеские матчи Перу 0:2 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 1:2 Перу Отборочные матчи: Южная Америка
Перу 2:1 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Эквадор 2:2 Перу Кубок Америки Перу 1:0 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 2:0 Перу Чемпионат Мира Перу 0:0 Эквадор Товарищеские матчи Перу 1:2 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 5:1 Перу Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Колумбия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Перу Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Венесуэла Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
5. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Колумбия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Венесуэла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Эквадор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перу Заявка 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перу Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
2. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Венесуэла Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Колумбия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бразилия Заявка 0 - 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
2. Бразилия Неймар 2 1 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
5. Венесуэла Кастильо Эдсон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
4. Колумбия Урибе Матеус 2 0
5. Колумбия Диас Луис 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 1 день 9 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Эквадор 50.6% (40)
    X 32.9% (26)
    Перу 16.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Перу
    2.45
    3.25
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эквадор - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Эквадор - Перу

    Исход игры
    Эквадор
    50.6% (40)
    Ничья
    32.9% (26)
    Перу
    16.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.16% (29)
    Меньше
    61.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (52)
    Нет
    31.58% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (23)
    1:0 Эквадор
    26.6% (21)
    2:1 Эквадор
    20.3% (16)
    1:2 Перу
    11.4% (9)
    1:3 Перу
    3.8% (3)
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