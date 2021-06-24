Кубок Америки 2021
Бразилия
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Estadio Metropolitano
Колумбия
0:1
10' ГолДиас Луис
14' Желтая карточкаАлекс Сандро
27' Желтая карточкаРибейро Эвертон
10
Неймар
13
Мина
Йерри
15
Урибе
Матеус
14
Диас
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Милитао ЭдерЗащитник
-
16 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
-
14 Диас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Борха МигельНападающий
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
Ход матча
10'
0:1
14'
27'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|2 (1)
|0.67
|2.
|Ришарлисон
|1
|0.33
|3.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.33
|4.
|Алекс Сандро
|1
|0.33
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.33
|6.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.33
|7.
|Фред Сантос
|0
|0
|8.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.25
|2.
|Кардона Эдвин
|1
|0.25
|3.
|Диас Луис
|1
|0.25
|4.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|2.
|Алекс Сандро
|1
|0
|3.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|4.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|5.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|2
|0
|2.
|Диас Луис
|0
|1
|3.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|4.
|Борха Мигель
|1
|0
|5.
|Борре Рафаэль
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Колумбия
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор
Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия
Колумбия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Колумбия 1:2 Перу Колумбия 0:0 Венесуэла Колумбия 1:0 Эквадор Колумбия 2:2 Аргентина
Перу 0:3 Колумбия Эквадор 6:1 Колумбия Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Колумбия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|2.
|Бразилия
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|4.
|Эквадор
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|5.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|2.
|Колумбия
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Эквадор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Венесуэла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Перу
|Заявка
|0
|-
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|2.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Эквадор
|Пресиадо Эдуар
|2
|0
|0
|5.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Перу
|Рамос Кристиан
|2
|0
|4.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
|5.
|Колумбия
|Урибе Матеус
|2
|0
Прогнозы на матч Бразилия 0:1 Колумбия
Исход игры
Бразилия
96.1% (147)
Ничья
2.6% (4)
Колумбия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
41.2% (63)
2:1 Бразилия
19.6% (30)
1:0 Бразилия
12.4% (19)
3:1 Бразилия
11.8% (18)
3:0 Бразилия
5.9% (9)
4:0 Бразилия
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:2 Бразилия
1.3% (2)
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