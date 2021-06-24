С фланга сместился в центр Урибе и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Забрасывал Барриос в штрафную на ход Куадарадо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

С левого фланга Ришарлисон сместился в центр, расшатал защитника. но вот его удар перевел на угловой Муньос.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Со штрафного навесил Неймар на ближнюю штангу, где пробить пытался в падении Эвертон, но проиграл он борьбу за мяч Сапате.

41' Грамотно на фланге Куадрадо подставился и вынудил Фреда нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.

40' Вырезал низом с фланга Фред на ход Эвертону, но того грамотно от мяча оттеснил мина и не позволил пробить.

39' В столкновении с соперником получил повреждение Неймар. Потребуется ему помощь медиков.

38' Пробивал головой Ришарлисон из пределов штрафной после подачи от Данило, но мяч оказался точно в руках Оспины.

37' С фланга покатил низом Данило в штрафную на Неймара. но тот не смог пробить в борьбе против Мины.

36' Дальний заброс исполнял в штрафную Неймар, но здесь вышел из ворот Оспина и оказался первым на мяче.

35' Долго катают мяч в центре поля бразильцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

34' Мягко забросил в штрафную Жезус на ход Ришарлисону, но добраться тому до мяча не позволил Санчес.

33' Перед своей штрафной удачно в обороне отыграл Неймаар и не позволил с дальней дистанции пробить Барриосу.

32' Дальний заброс исполнял с фланга Мина в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч головой вынес Силва.

31' Получил по ногам в борьбе с соперником Муньос и долго не мог подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь футболисту.

30' с фланга сместился в штрафную Диас, но получил по ногам в подкате от Макриньоса. Судья не стал назначать пенальти.

29' Откровенно грубо Эвертон в центре поля рукой уложил на газон соперника, за что тут же получил желтую карточку.

28' Выиграл борьбу на чужой половине поля Сапата и головой сбросил на ход Борре, но тот не понял партнера и не пошел на мяч.

27' Навесил Неймар с угла поля на дальнюю штангу, но вышел из ворот Оспина и спокойно забрал мяч в руки.

26' Тонким пасом Неймар нашел в штрафной Ришарлисона, который пробил с разворота, но от ноги Мины мяч полетел на угловой.

25' Пауза в матче. Получил в столкновении с соперником повреждение Урибе. Без помощи медиков здесь не обойтись.

24' Вбегал на скорости Фред в штрафную после паса от Данило, но пробить ему в силовой борьбе не позволил Муньос.

23' Догнал мяч у лицевой линии Ришарлисон и прострелил вдоль ворот, но Оспина на выходе перехватил снаряд.

22' На чужой половине поля грамотно подставился Ришарлисон и вынудил нарушить правила соперника.

21' Нужно успокоить сейчас игру колумбийцам и сбить атакующий запал соперника, потому катают они мяч в центре поля.

20' Вырезал Фред в штрафную на ход Ришарлисону, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Санчес.

19' Врывался Борре в штрафную после паса от Куадрадо, но упал после подката от Неймара. Свисток арбитра промолчал.

18' Со штрафного навесил Неймар на ближнюю штангу, но здесь Мина головой спокойно вынес сферу подальше.

17' На фланге получил по ногам Неймар от Муньоса. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

16' Отмахнулся локтем в лицо соперника Сандро в центре поля. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

15' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Неймар. Потребуется ему помощь медиков.

14' С угла поля Неймар навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Мина и вернул головой мяч на фланг.

13' С левого фланга Сандро низом прострелил в штрафную, но мяч от ноги Санчеса полетел на угловой.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Луис Диас! Ушел от опеки по правому флангу Куадрадо и подал точно на дальнюю штангу, куда ворвался Диас и в падении "боковыми ножницаами" отправил сферу точно под перекладину.

11' Убегал по флангу Борре и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Фреда мяч полетел в аут.

10' Мог выскакивать Ришарлисон на ворота после паса от Фреда, но в силовой борьбе против Санчеса уложил он соперника на газон не по правилам.

9' В верховой борьбе в центре поля Барриос получил по ногам от Ришарлисона. Штрафной удар исполнят гости.

8' Со штрафного навесил Фред на дальнюю штангу, но здесь Эвертон нарушил правила в борьбе против Сандро.

7' На фланге получил по ногам Ришарлисон от Санчеса. Штрафной удар исполнять будут бразильцы.

6' С левого фланга Фред прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

5' Мог выскакивать на ворота соперника Жезус после паса от Неймара, но вышел из ворот Оспина и перехватил мяч.

4' Ворвался на скорости в штрафную Жезус, но вместо удара отдал поперек на Ришарлисона, но этот пас перехватил защитник.

3' Тонким пасом Ришарлисон запустил в штрафную Жезуса, но этот пас перехватил без проблем Санчес.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.