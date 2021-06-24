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Кубок Америки 2021

2021
Бразилия
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Колумбия
0'
0:1
10' Гол
Диас Луис
14' Желтая карточка
Алекс Сандро
27' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
45'
12
Перейра
Вевертон
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
3
Силва
Тьяго
6
Алекс
Сандро
11
Рибейро
Эвертон
5
Каземиро
Карлос
8
Фред
Сантос
7
Ришарлисон
9
Жезус
Габриэль
10
Неймар
1
Оспина
Давид
16
Муньос
Даниэль
23
Санчес
Давинсон
13
Мина
Йерри
6
Тесильо
Вильям
11
Куадрадо
Хуан
5
Барриос
Вилмар
15
Урибе
Матеус
14
Диас
Луис
18
Борре
Рафаэль
7
Сапата
Дуван
Бразилия
4-4-2
Колумбия
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Диас Луис
(Куадрадо Хуан)
14'
Алекс Сандро
 
27'
Рибейро Эвертон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 2 (1) 0.67
2. Ришарлисон 1 0.33
3. Рибейро Эвертон 1 0.33
4. Алекс Сандро 1 0.33
5. Маркиньос Маркос 1 0.33
6. Габриэл Барбоза 1 0.33
7. Фред Сантос 0 0
8. Жезус Габриэль 0 0
Колумбия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 1 (1) 0.25
2. Кардона Эдвин 1 0.25
3. Диас Луис 1 0.25
4. Куадрадо Хуан 0 0

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Рибейро Эвертон 1 0
2. Алекс Сандро 1 0
3. Жезус Габриэль 1 0
4. Габриэл Барбоза 1 0
5. Лоди Ренан 1 0
Колумбия
# Игрок      
1. Урибе Матеус 2 0
2. Диас Луис 0 1
3. Куадрадо Хуан 1 0
4. Борха Мигель 1 0
5. Борре Рафаэль 1 0
6. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 42.86% (3)
 Колумбия 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор
Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия
Колумбия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колумбия 1:2 Перу Колумбия 0:0 Венесуэла Колумбия 1:0 Эквадор Колумбия 2:2 Аргентина
Перу 0:3 Колумбия Эквадор 6:1 Колумбия Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Колумбия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Бразилия 2:2 Колумбия Товарищеские матчи Колумбия 1:1 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 1:0 Колумбия Товарищеские матчи Бразилия 2:1 Колумбия Отборочные матчи: Южная Америка
Бразилия 0:1 Колумбия Кубок Америки Бразилия 1:0 Колумбия Товарищеские матчи Бразилия 2:1 Колумбия Чемпионат мира 2014 Бразилия 1:1 Колумбия Международные матчи Бразилия 0:0 Колумбия Чемпионат Мира Колумбия 0:0 Бразилия Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колумбия 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
2. Бразилия 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
4. Эквадор Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
5. Венесуэла Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
2. Колумбия 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Эквадор Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Венесуэла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Перу Заявка 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
2. Колумбия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Венесуэла Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
5. Бразилия 0:1 Заявка 0 - 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
2. Бразилия Неймар 2 1 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Эквадор Пресиадо Эдуар 2 0 0
5. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Перу Рамос Кристиан 2 0
4. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
5. Колумбия Урибе Матеус 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Со штрафного навесил Неймар на ближнюю штангу, где пробить пытался в падении Эвертон, но проиграл он борьбу за мяч Сапате.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    С левого фланга Ришарлисон сместился в центр, расшатал защитника. но вот его удар перевел на угловой Муньос.
  • 43'
    Забрасывал Барриос в штрафную на ход Куадарадо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 42'
    С фланга сместился в центр Урибе и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 41'
    Грамотно на фланге Куадрадо подставился и вынудил Фреда нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.
  • 40'
    Вырезал низом с фланга Фред на ход Эвертону, но того грамотно от мяча оттеснил мина и не позволил пробить.
  • 39'
    В столкновении с соперником получил повреждение Неймар. Потребуется ему помощь медиков.
  • 38'
    Пробивал головой Ришарлисон из пределов штрафной после подачи от Данило, но мяч оказался точно в руках Оспины.
  • 37'
    С фланга покатил низом Данило в штрафную на Неймара. но тот не смог пробить в борьбе против Мины.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Неймар, но здесь вышел из ворот Оспина и оказался первым на мяче.
  • 35'
    Долго катают мяч в центре поля бразильцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
  • 34'
    Мягко забросил в штрафную Жезус на ход Ришарлисону, но добраться тому до мяча не позволил Санчес.
  • 33'
    Перед своей штрафной удачно в обороне отыграл Неймаар и не позволил с дальней дистанции пробить Барриосу.
  • 32'
    Дальний заброс исполнял с фланга Мина в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч головой вынес Силва.
  • 31'
    Получил по ногам в борьбе с соперником Муньос и долго не мог подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь футболисту.
  • 30'
    с фланга сместился в штрафную Диас, но получил по ногам в подкате от Макриньоса. Судья не стал назначать пенальти.
  • Желтая карточка
    29'
    Откровенно грубо Эвертон в центре поля рукой уложил на газон соперника, за что тут же получил желтую карточку.
  • 28'
    Выиграл борьбу на чужой половине поля Сапата и головой сбросил на ход Борре, но тот не понял партнера и не пошел на мяч.
  • 27'
    Навесил Неймар с угла поля на дальнюю штангу, но вышел из ворот Оспина и спокойно забрал мяч в руки.
  • Угловой
    26'
    Тонким пасом Неймар нашел в штрафной Ришарлисона, который пробил с разворота, но от ноги Мины мяч полетел на угловой.
  • 25'
    Пауза в матче. Получил в столкновении с соперником повреждение Урибе. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
  • 24'
    Вбегал на скорости Фред в штрафную после паса от Данило, но пробить ему в силовой борьбе не позволил Муньос.
  • 23'
    Догнал мяч у лицевой линии Ришарлисон и прострелил вдоль ворот, но Оспина на выходе перехватил снаряд.
  • 22'
    На чужой половине поля грамотно подставился Ришарлисон и вынудил нарушить правила соперника.
  • 21'
    Нужно успокоить сейчас игру колумбийцам и сбить атакующий запал соперника, потому катают они мяч в центре поля.
  • 20'
    Вырезал Фред в штрафную на ход Ришарлисону, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Санчес.
  • 19'
    Врывался Борре в штрафную после паса от Куадрадо, но упал после подката от Неймара. Свисток арбитра промолчал.
  • 18'
    Со штрафного навесил Неймар на ближнюю штангу, но здесь Мина головой спокойно вынес сферу подальше.
  • 17'
    На фланге получил по ногам Неймар от Муньоса. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • Желтая карточка
    16'
    Отмахнулся локтем в лицо соперника Сандро в центре поля. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 15'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Неймар. Потребуется ему помощь медиков.
  • 14'
    С угла поля Неймар навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Мина и вернул головой мяч на фланг.
  • Угловой
    13'
    С левого фланга Сандро низом прострелил в штрафную, но мяч от ноги Санчеса полетел на угловой.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Луис Диас! Ушел от опеки по правому флангу Куадрадо и подал точно на дальнюю штангу, куда ворвался Диас и в падении "боковыми ножницаами" отправил сферу точно под перекладину.
  • 11'
    Убегал по флангу Борре и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Фреда мяч полетел в аут.
  • 10'
    Мог выскакивать Ришарлисон на ворота после паса от Фреда, но в силовой борьбе против Санчеса уложил он соперника на газон не по правилам.
  • 9'
    В верховой борьбе в центре поля Барриос получил по ногам от Ришарлисона. Штрафной удар исполнят гости.
  • 8'
    Со штрафного навесил Фред на дальнюю штангу, но здесь Эвертон нарушил правила в борьбе против Сандро.
  • 7'
    На фланге получил по ногам Ришарлисон от Санчеса. Штрафной удар исполнять будут бразильцы.
  • 6'
    С левого фланга Фред прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 5'
    Мог выскакивать на ворота соперника Жезус после паса от Неймара, но вышел из ворот Оспина и перехватил мяч.
  • 4'
    Ворвался на скорости в штрафную Жезус, но вместо удара отдал поперек на Ришарлисона, но этот пас перехватил защитник.
  • 3'
    Тонким пасом Ришарлисон запустил в штрафную Жезуса, но этот пас перехватил без проблем Санчес.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли игроки сборной Бразилии!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Nilton Santos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бразилия 0:1 Колумбия

Исход игры
Бразилия
96.1% (147)
Ничья
2.6% (4)
Колумбия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
37.75% (57)
Нет
62.25% (94)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
41.2% (63)
2:1 Бразилия
19.6% (30)
1:0 Бразилия
12.4% (19)
3:1 Бразилия
11.8% (18)
3:0 Бразилия
5.9% (9)
4:0 Бразилия
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:2 Бразилия
1.3% (2)
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