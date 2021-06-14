Кубок Америки 2021
Бразилия
Позже
Стадион: Estadio Metropolitano
Колумбия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|2 (1)
|1
|2.
|Ришарлисон
|1
|0.5
|3.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.5
|4.
|Алекс Сандро
|1
|0.5
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.5
|6.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.5
|7.
|Фред Сантос
|0
|0
|8.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.33
|2.
|Кардона Эдвин
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|2.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|3.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|2
|0
|2.
|Диас Луис
|0
|1
|3.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|4.
|Борха Мигель
|1
|0
|5.
|Борре Рафаэль
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Колумбия
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор
Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия
Колумбия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Колумбия 1:2 Перу Колумбия 0:0 Венесуэла Колумбия 1:0 Эквадор Колумбия 2:2 Аргентина
Перу 0:3 Колумбия Эквадор 6:1 Колумбия Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Колумбия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Перу
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|5.
|Эквадор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Венесуэла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Эквадор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перу
|Заявка
|0
|-
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|2.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
|5.
|Венесуэла
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
|4.
|Колумбия
|Урибе Матеус
|2
|0
|5.
|Колумбия
|Диас Луис
|0
|1
Прогнозы на матч Бразилия - Колумбия
Исход игры
Бразилия
93.7% (74)
Ничья
3.8% (3)
Колумбия
2.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.56% (41)
Меньше
47.44% (37)
Обе команды забьют
Да
46.15% (36)
Нет
53.85% (42)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
32.9% (26)
2:1 Бразилия
21.5% (17)
3:1 Бразилия
13.9% (11)
1:0 Бразилия
11.4% (9)
3:0 Бразилия
8.9% (7)
3:2 Бразилия
2.5% (2)
1:1 Ничья
2.5% (2)
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