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Кубок Америки 2021

2021
Бразилия
 
Позже

Стадион:
Колумбия

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 2 (1) 1
2. Ришарлисон 1 0.5
3. Рибейро Эвертон 1 0.5
4. Алекс Сандро 1 0.5
5. Маркиньос Маркос 1 0.5
6. Габриэл Барбоза 1 0.5
7. Фред Сантос 0 0
8. Жезус Габриэль 0 0
Колумбия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 1 (1) 0.33
2. Кардона Эдвин 1 0.33

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Жезус Габриэль 1 0
2. Габриэл Барбоза 1 0
3. Лоди Ренан 1 0
Колумбия
# Игрок      
1. Урибе Матеус 2 0
2. Диас Луис 0 1
3. Куадрадо Хуан 1 0
4. Борха Мигель 1 0
5. Борре Рафаэль 1 0
6. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 42.86% (3)
 Колумбия 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор
Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия
Колумбия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колумбия 1:2 Перу Колумбия 0:0 Венесуэла Колумбия 1:0 Эквадор Колумбия 2:2 Аргентина
Перу 0:3 Колумбия Эквадор 6:1 Колумбия Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Колумбия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Бразилия 2:2 Колумбия Товарищеские матчи Колумбия 1:1 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 1:0 Колумбия Товарищеские матчи Бразилия 2:1 Колумбия Отборочные матчи: Южная Америка
Бразилия 0:1 Колумбия Кубок Америки Бразилия 1:0 Колумбия Товарищеские матчи Бразилия 2:1 Колумбия Чемпионат мира 2014 Бразилия 1:1 Колумбия Международные матчи Бразилия 0:0 Колумбия Чемпионат Мира Колумбия 0:0 Бразилия Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Колумбия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Перу Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Венесуэла Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
5. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Колумбия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Венесуэла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Эквадор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перу Заявка 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перу Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
2. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Венесуэла Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Колумбия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Бразилия Заявка 0 - 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
2. Бразилия Неймар 2 1 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
5. Венесуэла Кастильо Эдсон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
4. Колумбия Урибе Матеус 2 0
5. Колумбия Диас Луис 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 1 день 12 часов 16 минут.


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    • Прогнозы 79
    Бразилия 93.7% (74)
    X 3.8% (3)
    Колумбия 2.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Колумбия
    1.54
    4.50
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бразилия - Колумбия онлайн

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    Прогнозы на матч Бразилия - Колумбия

    Исход игры
    Бразилия
    93.7% (74)
    Ничья
    3.8% (3)
    Колумбия
    2.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.56% (41)
    Меньше
    47.44% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (36)
    Нет
    53.85% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    32.9% (26)
    2:1 Бразилия
    21.5% (17)
    3:1 Бразилия
    13.9% (11)
    1:0 Бразилия
    11.4% (9)
    3:0 Бразилия
    8.9% (7)
    3:2 Бразилия
    2.5% (2)
    1:1 Ничья
    2.5% (2)
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