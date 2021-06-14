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Кубок Америки 2021

2021
Бразилия
 
Позже

Стадион:
Эквадор

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 2 (1) 0.67
2. Ришарлисон 1 0.33
3. Рибейро Эвертон 1 0.33
4. Алекс Сандро 1 0.33
5. Фирмино Роберто 1 0.33
6. Каземиро Карлос 1 0.33
7. Маркиньос Маркос 1 0.33
8. Габриэл Барбоза 1 0.33
9. Фред Сантос 0 0
10. Жезус Габриэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Эквадор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пресиадо Эдуар 2 0.67
2. Плата Гонсало 1 0.33
3. Диас Дамиан 0 0
4. Арболеда Роберт 0 0

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Неймар 1 0
2. Рибейро Эвертон 1 0
3. Алекс Сандро 1 0
4. Жезус Габриэль 1 0
5. Габриэл Барбоза 1 0
6. Лоди Ренан 1 0
Эквадор
# Игрок      
1. Валенсия Эннер 2 0
2. Пресиадо Анхело 1 0
3. Кайседо Мойсес 1 0
4. Инкапье Пьеро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 11.11% (1) 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 55.56% (5)
 Эквадор 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия
Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла
Эквадор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эквадор 2:2 Перу Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 1:0 Эквадор Эквадор 1:2 Перу
Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 2:1 Боливия Эквадор 6:1 Колумбия Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Эквадор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Бразилия 2:0 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:0 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Эквадор 0:3 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 0:0 Эквадор Кубок Америки
Бразилия 1:0 Эквадор Товарищеские матчи Бразилия 4:2 Эквадор Кубок Америки Эквадор 1:1 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 5:0 Эквадор Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
3. Колумбия Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
4. Эквадор Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
5. Венесуэла Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Колумбия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Эквадор Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Венесуэла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Перу Заявка 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
2. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Венесуэла Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Бразилия Заявка 0 - 0
5. Колумбия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия Неймар 2 1 2
2. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Эквадор Пресиадо Эдуар 2 0 0
5. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Колумбия Куадрадо Хуан 2 0
4. Перу Рамос Кристиан 2 0
5. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2021, осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 76
    Бразилия 98.7% (75)
    X 1.3% (1)
    Эквадор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Эквадор
    1.41
    5.00
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бразилия - Эквадор онлайн

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    Прогнозы на матч Бразилия - Эквадор

    Исход игры
    Бразилия
    98.7% (74)
    Ничья
    1.3% (1)
    Эквадор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.89% (31)
    Меньше
    58.11% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    27.03% (20)
    Нет
    72.97% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    48% (36)
    3:0 Бразилия
    14.7% (11)
    3:1 Бразилия
    12% (9)
    2:1 Бразилия
    12% (9)
    1:0 Бразилия
    8% (6)
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