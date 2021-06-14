Кубок Америки 2021
Бразилия
Позже
Стадион: Estadio Olimpico Pedro Ludovico
Эквадор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|2 (1)
|0.67
|2.
|Ришарлисон
|1
|0.33
|3.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.33
|4.
|Алекс Сандро
|1
|0.33
|5.
|Фирмино Роберто
|1
|0.33
|6.
|Каземиро Карлос
|1
|0.33
|7.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.33
|8.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.33
|9.
|Фред Сантос
|0
|0
|10.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|11.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пресиадо Эдуар
|2
|0.67
|2.
|Плата Гонсало
|1
|0.33
|3.
|Диас Дамиан
|0
|0
|4.
|Арболеда Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|0
|2.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|3.
|Алекс Сандро
|1
|0
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|5.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|6.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|2.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|3.
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|4.
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|55.56% (5)
|Эквадор
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия
Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла
Эквадор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эквадор 2:2 Перу Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 1:0 Эквадор Эквадор 1:2 Перу
Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 2:1 Боливия Эквадор 6:1 Колумбия Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Эквадор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|3.
|Колумбия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|Эквадор
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|5.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Эквадор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Венесуэла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Перу
|Заявка
|0
|-
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|2
|2.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Эквадор
|Пресиадо Эдуар
|2
|0
|0
|5.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Колумбия
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|4.
|Перу
|Рамос Кристиан
|2
|0
|5.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
Прогнозы на матч Бразилия - Эквадор
Исход игры
Бразилия
98.7% (74)
Ничья
1.3% (1)
Эквадор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (31)
Меньше
58.11% (43)
Обе команды забьют
Да
27.03% (20)
Нет
72.97% (54)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
48% (36)
3:0 Бразилия
14.7% (11)
3:1 Бразилия
12% (9)
2:1 Бразилия
12% (9)
1:0 Бразилия
8% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!