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Кубок Америки 2021

2021
Венесуэла
 
Позже

Стадион:
Перу

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастильо Эдсон 1 0.33
2. Эрнандес Рональд 1 0.33
3. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Перу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 1 0.33
2. Пенья Серхио 1 0.33
3. Каррильо Андре 1 0.33
4. Куэва Кристиан 0 0

Карточки

Венесуэла
# Игрок      
1. Аристегиета Фернандо 1 0
2. Ла Мантия Франсиско 1 0
3. Кумана Йохан 1 0
4. Мансано Бернальдо 1 0
5. Эррера Янгель 1 0
6. Мартинес Хосе Андрес 1 0
7. Дель Пино Маго Луис 1 0
Перу
# Игрок      
1. Рамос Кристиан 2 0
2. Каррильо Андре 1 0
3. Гальесе Педро 1 0
4. Йотун Йошимар 1 0
5. Тавара Жеральд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венесуэла 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Перу 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Венесуэла Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Уругвай
Боливия 3:1 Венесуэла Венесуэла 2:1 Чили Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эквадор 2:2 Перу Колумбия 1:2 Перу Бразилия 4:0 Перу Эквадор 1:2 Перу
Перу 0:3 Колумбия Перу 0:2 Аргентина Чили 2:0 Перу Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Перу 1:0 Бразилия Перу 0:1 Эквадор Бразилия 3:1 Перу Чили 0:3 Перу Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу

Последние игры между собой

Венесуэла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Перу: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Венесуэла 0:0 Перу Кубок Америки Венесуэла 2:2 Перу Отборочные матчи: Южная Америка Перу 2:2 Венесуэла Отборочные матчи: Южная Америка Перу 1:0 Венесуэла Кубок Америки
Перу 0:1 Венесуэла Товарищеские матчи Венесуэла 3:2 Перу Чемпионат Мира Венесуэла 3:2 Перу Международные матчи Перу 2:1 Венесуэла Чемпионат Мира Перу 4:1 Венесуэла Кубок Америки Венесуэла 3:1 Перу Чемпионат Мира Перу 1:0 Венесуэла Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
3. Колумбия Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
4. Эквадор Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
5. Венесуэла Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Колумбия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Эквадор Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Венесуэла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Перу Заявка 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
2. Эквадор Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Венесуэла Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Бразилия Заявка 0 - 0
5. Колумбия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия Неймар 2 1 2
2. Чили Варгас Эдуардо 2 0 1
3. Парагвай Ромеро Анхель 2 0 0
4. Эквадор Пресиадо Эдуар 2 0 0
5. Аргентина Месси Лионель 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боливия Куэльяр Хауме 1 1
2. Боливия Бехарано Диего 2 0
3. Колумбия Куадрадо Хуан 2 0
4. Перу Рамос Кристиан 2 0
5. Эквадор Валенсия Эннер 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2021, осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Венесуэла 26.7% (20)
    X 38.7% (29)
    Перу 34.7% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Перу
    3.60
    3.08
    2.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Венесуэла - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Венесуэла - Перу

    Исход игры
    Венесуэла
    27% (20)
    Ничья
    39.2% (29)
    Перу
    33.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.73% (29)
    Меньше
    60.27% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.97% (54)
    Нет
    26.03% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.8% (25)
    1:2 Перу
    20.3% (15)
    2:1 Венесуэла
    14.9% (11)
    0:1 Перу
    10.8% (8)
    1:0 Венесуэла
    10.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    0:2 Перу
    2.7% (2)
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