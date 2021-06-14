Кубок Америки 2021
Венесуэла
Позже
Стадион: Национальный (Бразилиа)
Перу
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастильо Эдсон
|1
|0.33
|2.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.33
|3.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|1
|0.33
|2.
|Пенья Серхио
|1
|0.33
|3.
|Каррильо Андре
|1
|0.33
|4.
|Куэва Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аристегиета Фернандо
|1
|0
|2.
|Ла Мантия Франсиско
|1
|0
|3.
|Кумана Йохан
|1
|0
|4.
|Мансано Бернальдо
|1
|0
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0
|6.
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|7.
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамос Кристиан
|2
|0
|2.
|Каррильо Андре
|1
|0
|3.
|Гальесе Педро
|1
|0
|4.
|Йотун Йошимар
|1
|0
|5.
|Тавара Жеральд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венесуэла
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Перу
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Венесуэла Последние 20 матчей: +6 =7 -7Венесуэла 2:2 Эквадор Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Уругвай
Боливия 3:1 Венесуэла Венесуэла 2:1 Чили Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эквадор 2:2 Перу Колумбия 1:2 Перу Бразилия 4:0 Перу Эквадор 1:2 Перу
Последние игры между собой
Венесуэла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Перу: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|3.
|Колумбия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|Эквадор
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|5.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Эквадор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Венесуэла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Перу
|Заявка
|0
|-
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия
|Неймар
|2
|1
|2
|2.
|Чили
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|1
|3.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|2
|0
|0
|4.
|Эквадор
|Пресиадо Эдуар
|2
|0
|0
|5.
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Куэльяр Хауме
|1
|1
|2.
|Боливия
|Бехарано Диего
|2
|0
|3.
|Колумбия
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|4.
|Перу
|Рамос Кристиан
|2
|0
|5.
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|2
|0
Прогнозы на матч Венесуэла - Перу
Исход игры
Венесуэла
27% (20)
Ничья
39.2% (29)
Перу
33.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (29)
Меньше
60.27% (44)
Обе команды забьют
Да
73.97% (54)
Нет
26.03% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (25)
1:2 Перу
20.3% (15)
2:1 Венесуэла
14.9% (11)
0:1 Перу
10.8% (8)
1:0 Венесуэла
10.8% (8)
2:2 Ничья
4.1% (3)
0:2 Перу
2.7% (2)
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