Лига чемпионов АФК 2021
Гуанчжоу Эвергранд
0:1
Второй тайм: 68'
Серезо Осака
0:1
15' ГолHiroaki Okuno
Ход матча
15'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hiroaki Okuno
|1
|1
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд
Серезо Осака Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серезо Осака 2:0 Гайнаре Тоттори Вегальта Сендай 1:1 Серезо Осака Касима Антлерс 1:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:2 Санфречче Хиросима
Виссел Кобе 1:1 Серезо Осака Нагоя Грампус 1:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:1 Гамба Осака Серезо Осака 1:0 Урава Редс Серезо Осака 1:2 Токусима Вортис Серезо Осака 2:2 Ависпа Фукуока Йокогама Маринос 1:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:0 Саган Тосу Сёнан Бельмаре 0:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:0 Оита Тринита Йокогама 1:4 Серезо Осака Серезо Осака 2:1 Симидзу С-Палс Токио 3:2 Серезо Осака Кавасаки Фронтале 3:2 Серезо Осака Серезо Осака 2:0 Касива Рейсол Касима Антлерс 1:1 Серезо Осака
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Серезо Осака: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Китчи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Китчи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серезо Осака
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серезо Осака
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Порт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Китчи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шаньдун Лунэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Духайл
|Олунга Майкл
|8
|1
|0
|2.
|Эстеглал
|Диабате Шейк
|5
|3
|0
|3.
|Персеполис
|Shahriar Moghanlou
|4
|0
|0
|4.
|АГМК
|Палванов Зафар
|4
|0
|0
|5.
|Тракторсази
|Mohammad Abbaszadeh
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Райян
|Ком Франк
|3
|1
|2.
|Аль-Вехдат
|Аль-Араб Язан
|2
|1
|3.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Амрабат Нордин
|3
|0
|4.
|АГМК
|Рахманов Сардор
|3
|0
|5.
|Гоа
|Ivan Garrido III
|3
|0