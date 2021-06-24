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Лига чемпионов АФК 2021

2021
Гуанчжоу Эвергранд
0:1
Второй тайм: 68'
Серезо Осака
0'
0:1
15' Гол
Hiroaki Okuno
68'

Ход матча

15'
0:1
Hiroaki Okuno

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Серезо Осака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hiroaki Okuno 1 1

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шицзячжуан 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:3 Куньшань Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд
Серезо Осака Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серезо Осака 2:0 Гайнаре Тоттори Вегальта Сендай 1:1 Серезо Осака Касима Антлерс 1:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:2 Санфречче Хиросима
Виссел Кобе 1:1 Серезо Осака Нагоя Грампус 1:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:1 Гамба Осака Серезо Осака 1:0 Урава Редс Серезо Осака 1:2 Токусима Вортис Серезо Осака 2:2 Ависпа Фукуока Йокогама Маринос 1:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:0 Саган Тосу Сёнан Бельмаре 0:0 Серезо Осака Серезо Осака 1:0 Оита Тринита Йокогама 1:4 Серезо Осака Серезо Осака 2:1 Симидзу С-Палс Токио 3:2 Серезо Осака Кавасаки Фронтале 3:2 Серезо Осака Серезо Осака 2:0 Касива Рейсол Касима Антлерс 1:1 Серезо Осака

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Серезо Осака: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Серезо Осака Лига чемпионов АФК Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Серезо Осака Лига чемпионов АФК Серезо Осака 1:5 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Китчи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порт 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Китчи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серезо Осака 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серезо Осака 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Порт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Китчи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шаньдун Лунэн 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аль-Духайл Олунга Майкл 8 1 0
2. Эстеглал Диабате Шейк 5 3 0
3. Персеполис Shahriar Moghanlou 4 0 0
4. АГМК Палванов Зафар 4 0 0
5. Тракторсази Mohammad Abbaszadeh 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аль-Райян Ком Франк 3 1
2. Аль-Вехдат Аль-Араб Язан 2 1
3. Аль-Наср Эр-Рияд Амрабат Нордин 3 0
4. АГМК Рахманов Сардор 3 0
5. Гоа Ivan Garrido III 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Hiroaki Okuno бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Серезо Осака
50.00
22.00
1.12
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