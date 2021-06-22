Фольгоре Фальчано
0:2
Конец матча
Стадион: Эльбасан Арена
Приштина
16' Желтая карточкаНуччи Андреа
43' Желтая карточкаNicholas Arrigoni
44' Желтая карточкаLumbardh Dellova
0:1
51' ГолКрасники Эндрит
75' Желтая карточкаБролли Кристиан
86' Желтая карточкаКрасники Эндрит
0:2
90' ГолMendurim Hoti
27
Assane
Fall
20
Mirco
Spighi
10
Eric
Fedeli
12
Ardit
Nika
88
Лиляй
Сабиен
77
Джон
Отто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Assane FallПолузащитник
-
20 Mirco SpighiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Eric FedeliНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Davide Lisi
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar Lepri
- Основной состав
-
12 Ardit NikaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Лиляй СабиенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Джон ОттоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Муча ГентианНападающий
-
-
20 Qendrim Zyba
-
-
-
35 Eglant Haxho
-
Главный тренер: Рамадан Зекирия
Ход матча
16'
44'
51'
0:1
75'
86'
90'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Фольгоре Фальчано Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ла-Фиорита 0:1 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 3:1 SP Libertas1 Фольгоре Фальчано 1:1 Мурата Доманьяно 2:2 Фольгоре Фальчано
Фольгоре Фальчано 2:1 FC Fiorentino Ювенес-Догана 1:6 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 3:0 Сан-Джованни Космос 0:5 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 1:1 Виртус Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано Фольгоре Фальчано 1:0 Тре Пенне Кайлунго 0:1 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 1:0 Тре Фьори Мурата 0:0 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 0:1 Ла-Фиорита Пеннаросса 2:0 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 0:0 SP Libertas1 Виртус 1:2 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 2:0 Ла-Фиорита Фольгоре Фальчано 5:0 Мурата
Приштина Последние 20 матчей: +16 =2 -2Приштина 2:5 ФК Балканы Гиляни 1:2 Приштина Приштина 2:1 Ферроникели Беса Печ 0:3 Приштина
Лапи 1:3 Приштина Приштина 3:1 Трепча Дрита 1:2 Приштина Приштина 2:0 Arberia Дреница 0:1 Приштина ФК Балканы 0:1 Приштина Приштина 0:0 Гиляни Ферроникели 2:0 Приштина Приштина 5:1 Беса Печ Приштина 2:0 Лапи Трепча 1:2 Приштина Приштина 2:0 Дрита Arberia 0:4 Приштина Приштина 3:1 Дреница Приштина 1:1 Дрита Приштина 2:1 ФК Балканы
Прогнозы на матч Фольгоре Фальчано 0:2 Приштина
Исход игры
Фольгоре Фальчано
11.5% (15)
Ничья
8.4% (11)
Приштина
80.2% (105)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (57)
Меньше
55.47% (71)
Обе команды забьют
Да
35.16% (45)
Нет
64.84% (83)
Популярный счёт
0:2 Приштина
23.7% (31)
0:1 Приштина
19.1% (25)
1:2 Приштина
17.6% (23)
0:3 Приштина
12.2% (16)
2:1 Фольгоре Фальчано
6.1% (8)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:3 Приштина
4.6% (6)
1:0 Фольгоре Фальчано
3.8% (5)
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