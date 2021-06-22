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  3. Лига чемпионов: Квалификация: 1/2 финала
Фольгоре Фальчано
0:2
Конец матча

Стадион:
Приштина
0'
16' Желтая карточка
Нуччи Андреа
43' Желтая карточка
Nicholas Arrigoni
44' Желтая карточка
Lumbardh Dellova
0:1
51' Гол
Красники Эндрит
75' Желтая карточка
Бролли Кристиан
86' Желтая карточка
Красники Эндрит
0:2
90' Гол
Mendurim Hoti
90'+6
12
Alessanro
Semprini
28
Бролли
Кристиан
9
Nicholas
Arrigoni
3
Daniel
Piscaglia
77
Fabio
Sottile
4
Нуччи
Андреа
27
Assane
Fall
20
Mirco
Spighi
11
Lorenzo
Dormi
23
Бернарди
Марко
10
Eric
Fedeli
12
Ardit
Nika
2
Besnik
Krasniqi
4
Tun
Bardhoku
5
Lumbardh
Dellova
3
Мици
Гледи
15
Gauthier
Mankenda
7
Lorik
Boshnjaku
88
Лиляй
Сабиен
10
Красники
Эндрит
9
Крьезиу
Лотрим
77
Джон
Отто
Фольгоре Фальчано
4-2-3-1
Приштина
4-4-2

Ход матча

16'
Нуччи Андреа
 
43'
Nicholas Arrigoni
 
44'
 
Lumbardh Dellova
51'
0:1
Красники Эндрит
64'
 
Mendurim Hoti
Джон Отто
64'
 
Qendrim Zyba
Lorik Boshnjaku
64'
 
Шабани Джевдет
Gauthier Mankenda
67'
William Edoardo Garcia
Eric Fedeli
 
68'
Алуиджи Риккардо
Assane Fall
 
75'
Бролли Кристиан
 
76'
Federico Di Addario
Daniel Piscaglia
 
86'
 
Красники Эндрит
90'
0:2
Mendurim Hoti
90'
Lumbardh Dellova
Mirco Spighi
 
90'
Matteo Giardi
Муча Гентиан
 
90'
Emanuele Semprini
Alessanro Semprini
 
90'
 
Albin Prapashtica
Красники Эндрит

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Фольгоре Фальчано Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ла-Фиорита 0:1 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 3:1 SP Libertas1 Фольгоре Фальчано 1:1 Мурата Доманьяно 2:2 Фольгоре Фальчано
Фольгоре Фальчано 2:1 FC Fiorentino Ювенес-Догана 1:6 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 3:0 Сан-Джованни Космос 0:5 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 1:1 Виртус Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано Фольгоре Фальчано 1:0 Тре Пенне Кайлунго 0:1 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 1:0 Тре Фьори Мурата 0:0 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 0:1 Ла-Фиорита Пеннаросса 2:0 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 0:0 SP Libertas1 Виртус 1:2 Фольгоре Фальчано Фольгоре Фальчано 2:0 Ла-Фиорита Фольгоре Фальчано 5:0 Мурата
Приштина Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Приштина 2:5 ФК Балканы Гиляни 1:2 Приштина Приштина 2:1 Ферроникели Беса Печ 0:3 Приштина
Лапи 1:3 Приштина Приштина 3:1 Трепча Дрита 1:2 Приштина Приштина 2:0 Arberia Дреница 0:1 Приштина ФК Балканы 0:1 Приштина Приштина 0:0 Гиляни Ферроникели 2:0 Приштина Приштина 5:1 Беса Печ Приштина 2:0 Лапи Трепча 1:2 Приштина Приштина 2:0 Дрита Arberia 0:4 Приштина Приштина 3:1 Дреница Приштина 1:1 Дрита Приштина 2:1 ФК Балканы
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Lumbardh Dellova уходит с поля. Муча Гентиан выходит вместо него
  • 92'
    Endrit Krasniqi уходит с поля. Albin Prapashtica выходит вместо него
  • 92'
    Alessanro Semprini уходит с поля. Emanuele Semprini выходит вместо него
  • 92'
    Mirco Spighi уходит с поля. Matteo Giardi выходит вместо него
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Mendurim Hoti бьет в цель!
  • Желтая карточка
    86'
    Endrit Krasniqi получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Daniel Piscaglia уходит с поля. Federico Di Addario выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Бролли Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Assane Fall уходит с поля. Алуиджи Риккардо выходит вместо него
  • 67'
    Eric Fedeli уходит с поля. William Edoardo Garcia выходит вместо него
  • 64'
    Gauthier Mankenda уходит с поля. Xhevdet Shabani выходит вместо него
  • 64'
    Lorik Boshnjaku уходит с поля. Qendrim Zyba выходит вместо него
  • 64'
    John Oto John уходит с поля. Mendurim Hoti выходит вместо него
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Endrit Krasniqi бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Lumbardh Dellova получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Nicholas Arrigoni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Нуччи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Фольгоре Фальчано 11.5% (15)
X 8.4% (11)
Приштина 80.2% (105)
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Прогнозы на матч Фольгоре Фальчано 0:2 Приштина

Исход игры
Фольгоре Фальчано
11.5% (15)
Ничья
8.4% (11)
Приштина
80.2% (105)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (57)
Меньше
55.47% (71)
Обе команды забьют
Да
35.16% (45)
Нет
64.84% (83)
Популярный счёт
0:2 Приштина
23.7% (31)
0:1 Приштина
19.1% (25)
1:2 Приштина
17.6% (23)
0:3 Приштина
12.2% (16)
2:1 Фольгоре Фальчано
6.1% (8)
1:1 Ничья
6.1% (8)
1:3 Приштина
4.6% (6)
1:0 Фольгоре Фальчано
3.8% (5)
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