Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Endrit Krasniqi уходит с поля. Albin Prapashtica выходит вместо него

91' Г О О О О Л - Mendurim Hoti бьет в цель!

86' Endrit Krasniqi получил желтую карточку от судьи

75' Бролли Кристиан получил желтую карточку от судьи

64' Gauthier Mankenda уходит с поля. Xhevdet Shabani выходит вместо него

64' Lorik Boshnjaku уходит с поля. Qendrim Zyba выходит вместо него

64' John Oto John уходит с поля. Mendurim Hoti выходит вместо него

51' Г О О О О Л - Endrit Krasniqi бьет в цель!