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  3. Лига чемпионов: Квалификация: 1/2 финала
Торсхавн
0:1
Конец матча

Стадион:
Интер Эскальдес
0'
0:1
61' Гол
Jordi Betriu
90'+6
1
Гестсон
Тейтур
30
Миккельсен
Мадс
17
Вардум
Барталь
19
Аскхам
Хердур
6
Йохансен
Даниэль
9
Пшибыльски
Михал
4
Хансен
Хедин
10
Йоэнсен
Рене
23
Якобсен
Хильмар-Леон
22
Даль
Миккель
7
Юстинуссен
Адриан
1
Гомес
Хосеп
49
Adria
Gallego
4
Гарсия
Эмили
3
Бессоне
Федерико
15
Ivan
De
Nova
20
Jordi
Roca
5
Морено
Серхио
50
Pau
Bosch1
11
Jordi
Betriu
7
Genis
Soldevila
9
Gerard
Artigas
Торсхавн
4-3-3
Интер Эскальдес
4-3-2-1

Ход матча

61'
0:1
Jordi Betriu
61'
 
Francois David
Jordi Roca
66'
Петерсен Петур
Юстинуссен Адриан
 
74'
 
Клементе Людовик
Jordi Betriu
84'
 
Лима Ильдефонс
Genis Soldevila
84'
Самуэльсен Аки
Пшибыльски Михал
 
85'
 
Joel Paredes
Морено Серхио
88'
Радославлевич Стефан
Миккельсен Мадс
 
88'
Hanus Soerensen
Вардум Барталь
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Торсхавн Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Торсхавн 6:0 Творойри Торсхавн 1:2 Викингур Рунавик 0:0 Торсхавн Стреймур 0:1 Торсхавн
Торсхавн 1:0 Б-68 Стреймур 0:3 Торсхавн Клаксвик 2:2 Торсхавн Творойри 0:4 Торсхавн Торсхавн 6:1 Фуглафйордур Торсхавн 7:0 Вестур Викингур 2:1 Торсхавн Торсхавн 0:0 Б-36 Торсхавн 5:2 Рунавик Викингур 0:2 Торсхавн Клаксвик 1:1 Торсхавн Торсхавн 4:0 Творойри Торсхавн 2:2 Рунавик Аргир 2:3 Торсхавн Торсхавн 4:0 Викингур Торсхавн 3:0 Скала
Интер Эскальдес Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сант-Хулиа 1:0 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 4:0 Атлетик Эскальдес Интер Эскальдес 1:0 Сант-Хулиа Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома
Атлетик Эскальдес 1:4 Интер Эскальдес ФК Санта-Колома 1:2 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 0:0 Энгордани ФК Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес Интер Эскальдес 2:0 Каррои Санта-Колома 0:3 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 6:0 Пенья Энкарнада Сант-Хулиа 0:2 Интер Эскальдес Энгордани 0:2 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома Атлетик Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес Каррои 2:0 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 0:0 Санта-Колома Пенья Энкарнада 0:1 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 3:1 Сант-Хулиа
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadiumi Niko Dovana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Торсхавн 84.7% (111)
X 7.6% (10)
Интер Эскальдес 7.6% (10)
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Прогнозы на матч Торсхавн 0:1 Интер Эскальдес

Исход игры
Торсхавн
84.7% (111)
Ничья
7.6% (10)
Интер Эскальдес
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.01% (40)
Меньше
68.99% (89)
Обе команды забьют
Да
33.33% (43)
Нет
66.67% (86)
Популярный счёт
2:0 Торсхавн
43.5% (57)
2:1 Торсхавн
17.6% (23)
1:0 Торсхавн
16.8% (22)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Интер Эскальдес
6.1% (8)
3:0 Торсхавн
3.8% (5)
3:1 Торсхавн
2.3% (3)
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