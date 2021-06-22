Торсхавн
0:1
Конец матча
Стадион: Стадион Нико Дована
Интер Эскальдес
0:1
61' ГолJordi Betriu
10
Йоэнсен
Рене
22
Даль
Миккель
15
Ivan
De
Nova
20
Jordi
Roca
50
Pau
Bosch1
11
Jordi
Betriu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
-
22 Даль МиккельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хентце РойВратарь
- Защитник
-
12 Одех СандейЗащитник
-
15 Мохр ХериЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дам АсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan De NovaЗащитник
-
20 Jordi RocaПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Pau Bosch1Полузащитник
-
11 Jordi BetriuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 ХерардоВратарь
- Защитник
-
17 Toni LaoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Joel Paredes
-
-
Главный тренер: Alberto Lopo
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Торсхавн Последние 20 матчей: +13 =5 -2Торсхавн 6:0 Творойри Торсхавн 1:2 Викингур Рунавик 0:0 Торсхавн Стреймур 0:1 Торсхавн
Торсхавн 1:0 Б-68 Стреймур 0:3 Торсхавн Клаксвик 2:2 Торсхавн Творойри 0:4 Торсхавн Торсхавн 6:1 Фуглафйордур Торсхавн 7:0 Вестур Викингур 2:1 Торсхавн Торсхавн 0:0 Б-36 Торсхавн 5:2 Рунавик Викингур 0:2 Торсхавн Клаксвик 1:1 Торсхавн Торсхавн 4:0 Творойри Торсхавн 2:2 Рунавик Аргир 2:3 Торсхавн Торсхавн 4:0 Викингур Торсхавн 3:0 Скала
Интер Эскальдес Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сант-Хулиа 1:0 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 4:0 Атлетик Эскальдес Интер Эскальдес 1:0 Сант-Хулиа Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома
Атлетик Эскальдес 1:4 Интер Эскальдес ФК Санта-Колома 1:2 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 0:0 Энгордани ФК Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес Интер Эскальдес 2:0 Каррои Санта-Колома 0:3 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 6:0 Пенья Энкарнада Сант-Хулиа 0:2 Интер Эскальдес Энгордани 0:2 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома Атлетик Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес Каррои 2:0 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 0:0 Санта-Колома Пенья Энкарнада 0:1 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 3:1 Сант-Хулиа
Прогнозы на матч Торсхавн 0:1 Интер Эскальдес
Исход игры
Торсхавн
84.7% (111)
Ничья
7.6% (10)
Интер Эскальдес
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.01% (40)
Меньше
68.99% (89)
Обе команды забьют
Да
33.33% (43)
Нет
66.67% (86)
Популярный счёт
2:0 Торсхавн
43.5% (57)
2:1 Торсхавн
17.6% (23)
1:0 Торсхавн
16.8% (22)
1:1 Ничья
6.9% (9)
1:2 Интер Эскальдес
6.1% (8)
3:0 Торсхавн
3.8% (5)
3:1 Торсхавн
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!