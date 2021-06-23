ЕВРО 2020: Онлайн Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА Москва
2:1
Второй тайм: 82'
Винер Нойштадт
0'
0:1
48' Гол
M.Binder
1:1
54' Гол
Чалов Фёдор
2:1
66' Гол
Чалов Фёдор
82'
ЦСКА Москва
Винер Нойштадт

Ход матча

48'
0:1
M.Binder
54'
Чалов Фёдор
1:1
66'
Чалов Фёдор
2:1

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Винер Нойштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Трайскирхен 5:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 0:2 Тим Венер Линьен Винер 1:0 Винер Нойштадт
Винер Нойштадт 2:0 Нойзидль Винер Нойштадт 0:1 Драссбург Дойчкройц 0:3 Винер Нойштадт Винер Виктория 0:0 Винер Нойштадт Брук Лайта 3:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 1:1 Ортманн Винер Нойштадт 4:0 Кильб Адмира 0:3 Винер Нойштадт Швечат 0:3 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 4:2 Оберстдорф Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фёрст Вена 6:3 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 2:2 Дойчкройц Трайскирхен 6:4 Винер Нойштадт Стрипфинг 1:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 0:0 Винер
  • После матча
  • ЦСКА начинает подготовительный сбор с волевой победы над "Нойштадтом", проведя на поле два тайма по 40 минут.
    На этом всё, поединок комментировал Дудник Кирилл - до свидания и всех благ. 
  • Второй тайм
  • Свисток
    МАТЧ ОКОНЧЕН!

    ЦСКА - "Винер Нойштадт" 3-1. 
  • 80'
    "Винер Нойштадт" уверенно перешёл центр поля, а затем произошёл неточный заброс в штрафную площадь "армейцев". 
  • 79'
    Судя по всему, этим голом Илья Шкурин приносит своей команде победу. Остаётся сыграть чуть меньше двух минут. Но австрийцы не опускают руки и идут в атаку. 
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-1!!! ШКУРИН!!! Илья сделал скидку на Чалова, который выдержал паузу и выполнил пас в ответ, а Шкурину оставалось лишь переправить игровой снаряд в сетку. 
  • 77'
    "Армейцы" разыгрывают корнер и переходят в позиционное наступление. 
  • Угловой
    76'
    А сейчас получается гораздо опаснее - снова стреляет Чалов, но теперь уже попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Чалов стремится к хет-трику, но не в этот раз - в момент приёма мяча Фёдор подыграл рукой. 
  • 74'
    Постепенно подходит к концу поединок, второй тайм которого подарил нам три результативных удара, два из которых на счету Фёдора Чалова. 
  • Угловой
    72'
    Ильзат Ахметов исполнил подачу с углового, однако борьба на втором этаже осталась за футболистами австрийского клуба. 
  • 71'
    Чидера Эджуке ворвался в штрафную площадь, а вот нанести удар не сумел - потерял равновесие и лишился мяча. 
  • 69'
    Ильзат Ахметов увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и тут же пробил, но отличиться не сумел, слабо запустил мяч. 
  • 68'
    Застывает игра в центре поля, где происходит борьба за мяч. В последние минуты команды редко появляются у ворот друг друга. 
  • 67'
    "Винер Нойштадт" попытался пройти по правому флангу, но против этого оказался Галоян, который выбил мяч в аут. 
  • 66'
    Артур Галоян продолжает смело идти в атаку и снабжать партнёров передачами, правда сейчас его прострел оказался безадресным. 
  • 64'
    Поединок возобновляется и ЦСКА пробует организовать очередную атаку. 
  • 63'
    Быстро "армейцы" отреагировали на пропущенный гол, забив два в ответ. Отмечаем и удачный выход на замену Фёдора Чалова, оформившего дубль. 
  • 61'
    Свисток судьи, а это значит, что команды отправляются на водопой. 
  • 2 гола - дубль!
    60'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ЧАЛОВ!!! Фёдор вновь прекрасно играет в чужой штрафной площади. Открывается под пас Галояна, первым касанием мяч принимает, а вторым отправляет его в сетку. 
  • 58'
    Сергей Пряхин выигрывает воздух в чужой штрафной и пробивает головой, но в створ не попадает. 
  • 57'
    Ильзат Ахметов выполнил подачу с угла поля, но партнёров найти не сумел. "Винер Нойштадт" отбивается, но подбор остаётся за московским клубом. 
  • Угловой
    56'
    Очередное наступление "армейцев" завершается назначением углового. 
  • 55'
    ЦСКА продолжает обстреливать ворота соперника, который уже не знает, куда деваться. Сейчас Чидера Эджуке пробивал, но мимо цели. 
  • Опасный момент
    54'
    ОЙ-ОЙ-ОЙ! Владислав Яковлев принимает мяч в семи метрах от ворот, пробивает и не попадает - невероятный промах. 
  • Опасный момент
    52'
    И тут же ещё один момент у Чалова, но теперь мяч после его удара отправляется в руки голкиперу. 
  • 51'
    Усилили "армейцы" давление после перерыва, и это принесло плоды. Счёт становится равным спустя чуть больше десяти минут. 
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЧАЛОВ!!! Быструю атаку проводят "армейцы" после перехвата на своей половине поля. В итоге Фёдор Чалов предлагает себя в штрафной площади соперника, получает мяч и отправляет его в сетку. 
  • 49'
    Владислав Яковлев наносит удар из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч чуть выше перекладины. 
  • Офсайд
    48'
    Озман Боцкурт продолжает активничать, правда сейчас это играет во вред его команде - офсайд зафиксирован. 
  • Опасный момент
    46'
    Шайхутдинов демонстрирует реакцию, отражая мяч после удара Боцкурта из пределов штрафной площади. 
  • Угловой
    45'
    Владислав Яковлев выполнил подачу с углового, но борьба на втором этаже осталась за "Винером". 
  • 44'
    Тут же футболисты ЦСКА попытались организовать ответное наступление, подключив правый край, но далеко продвинуться не получилось. 
  • Описание гола
    43'
    Гол. 0-1. Онур. Юсуф решился на удар с дальней дистанции и не прогадал - точно в угол отправил мяч. 
  • 42'
    "Армейцы" начали с центра поля. Будем смотреть, как они станут действовать после перерыва. В первой 45-минутке опасных моментов откровенно не хватало. 
  • Второй тайм начался
    41'
    Поединок продолжается. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, команды даже 45 минут не сыграли, а лишь чуть больше сорока. 
  • 41'
    Артур Галоян подключился к атаке и решился на удар, который был заблокирован защитниками "Винера". 
  • Опасный момент
    39'
    Лассана Н'Диай выигрывает позицию в штрафной площадке и пробивает по воротам - голкипер австрийского клуба на месте. 
  • 37'
    "Армейцы" берут мяч под контроль и устраивают затяжную перепасовку в районе центрального круга. 
  • 36'
    Харрер мяч перед чужой штрафной площадью подобрал, а вот пробить не успел - тут же его накрыл Обляков. 
  • 34'
    Илья Шкурин давно не напоминал о себе, а сейчас исправился и отметился очередным ударом, но вновь до цели мяч не дошёл. 
  • 33'
    Константин Марадишвили принял мяч перед штрафной площадкой и попытался обострить при помощи подачи, но получилось слишком сильно, за пределы поля ушёл круглый. 
  • 31'
    Игорь Акинфеев снова получает возможность проявить себя в игре на выходе, что он и делает с успехом, сводя на нет корнер австрийцев. 
  • Угловой
    30'
    Юсуф Онур пробивает по воротам - мяч попадает в игрока ЦСКА и уходит на угловой. 
  • 29'
    Возобновляется поединок и ЦСКА сразу же проводит атаку, которая завершается неточным ударом Марадишвили из пределов штрафной площади. 
  • Судья
    28'
    Свисток арбитра прерывает матч и отправляет команды на водопой. 
  • 27'
    Боцкурт активно действует на левом флаге. Сейчас сумел довести дело до подачи, а вот найти партнёров не удалось. 
  • 25'
    Если в начале поединка навесы австрийцев несли остроту, то в последние минуты они получаются холостыми - сейчас ещё один кросс случился, с которым без проблем справился Акинфеев. 
  • 24'
    Сергей Пряхин успешно действует у своих ворот, прерывая наступление соперника при помощи перехвата мяча. 
  • 23'
    Половина первого тайма позади, а "Винер Нойштадт" всё ещё держится. Более того, сам уже мог отличиться, но пока и "армейцы" надёжны в обороне. 
  • 22'
    Стеной стоят футболисты австрийского клуба. Сейчас очередной удар приняли на себя - теперь уже Н'Диай пробивал. 
  • 21'
    Несколько фланговых атак провели "армейцы", но дело до подачи в штрафную площадь так и не дошло. В центре поля ЦСКА контролирует мяч. 
  • 20'
    Илья Шкурин сегодня очень хочет забить. Сейчас нанёс очередной удар по воротам, который был заблокирован соперниками. 
  • Офсайд
    18'
    "Винер Нойштадт" продолжает собирать офсайды. Сейчас в неправильном положении оказался Марко Доминкус. 
  • 17'
    Австрийцы выбежали в контратаку, но последний пас на Онура был прерван защитниками ЦСКА. 
  • 15'
    Игорь Акинфеев практически без работы, но сейчас сыграл надёжно - вышел из ворот и забрал мяч после навеса соперника с фланга. 
  • Офсайд
    14'
    Поднят флажок лайнсмена - в положении "вне игры" оказался Озман Боцкурт. 
  • 13'
    Смело действует "Винер Нойштадт". Если идёт в атаку, то делает это большими силами. Правда, уже несколько минут без ударов действует. 
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! Илья Шкурин избавляется от опеки в штрафной площадке и пробивает по воротам, отправляя мяч чуть выше перекладины. 
  • 10'
    Эмиль Бохинен получил пространство в центральной зоне и забросил в центр штрафной, а там лишь соперники. 
  • 9'
    Пока в среднем темпе проходит поединок, но стоит отметить, что "Винер Нойштадт" атакует более остро. 
  • 7'
    Лайтгеб выстрелил из-за пределов штрафной площади и вновь на пути мяча оказались "армейцы", которые пока действуют очень самоотверженно. 
  • Опасный момент
    6'
    Вот и "Винер Нойштадт" проводит своё наступление, которое завершается ударом из пределов штрафной площади, но блокируют защитники ЦСКА. 
  • 5'
    Галоян забросил мяч в центр штрафной площадки, но Лассана Н'Диай до него не добрался, соперники опередили. 
  • 3'
    Кирилл Набабкин подключился к атаке левым флангом, получил мяч и выполнил подачу, но прямо в руки голкиперу. 
  • 2'
    "Армейцы" сразу же забирают мяч под контроль, но пока не форсируют события, на своей половине поля разыгрывают. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал! 
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча ЦСКА - "Винер Нойштадт", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Где смотреть матч ЦСКА Москва 2:1 Винер Нойштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

Олимп + Бонус 30 000 рублей

Winline

БетСити





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 