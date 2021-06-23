ЦСКА начинает подготовительный сбор с волевой победы над "Нойштадтом", проведя на поле два тайма по 40 минут. На этом всё, поединок комментировал Дудник Кирилл - до свидания и всех благ.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-1!!! ШКУРИН!!! Илья сделал скидку на Чалова, который выдержал паузу и выполнил пас в ответ, а Шкурину оставалось лишь переправить игровой снаряд в сетку.

Судя по всему, этим голом Илья Шкурин приносит своей команде победу. Остаётся сыграть чуть меньше двух минут. Но австрийцы не опускают руки и идут в атаку.

"Винер Нойштадт" уверенно перешёл центр поля, а затем произошёл неточный заброс в штрафную площадь "армейцев".

77' "Армейцы" разыгрывают корнер и переходят в позиционное наступление.

76' А сейчас получается гораздо опаснее - снова стреляет Чалов, но теперь уже попадает в соперника и зарабатывает угловой.

75' Чалов стремится к хет-трику, но не в этот раз - в момент приёма мяча Фёдор подыграл рукой.

74' Постепенно подходит к концу поединок, второй тайм которого подарил нам три результативных удара, два из которых на счету Фёдора Чалова.

72' Ильзат Ахметов исполнил подачу с углового, однако борьба на втором этаже осталась за футболистами австрийского клуба.

71' Чидера Эджуке ворвался в штрафную площадь, а вот нанести удар не сумел - потерял равновесие и лишился мяча.

69' Ильзат Ахметов увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и тут же пробил, но отличиться не сумел, слабо запустил мяч.

68' Застывает игра в центре поля, где происходит борьба за мяч. В последние минуты команды редко появляются у ворот друг друга.

67' "Винер Нойштадт" попытался пройти по правому флангу, но против этого оказался Галоян, который выбил мяч в аут.

66' Артур Галоян продолжает смело идти в атаку и снабжать партнёров передачами, правда сейчас его прострел оказался безадресным.

64' Поединок возобновляется и ЦСКА пробует организовать очередную атаку.

63' Быстро "армейцы" отреагировали на пропущенный гол, забив два в ответ. Отмечаем и удачный выход на замену Фёдора Чалова, оформившего дубль.

61' Свисток судьи, а это значит, что команды отправляются на водопой.

60' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ЧАЛОВ!!! Фёдор вновь прекрасно играет в чужой штрафной площади. Открывается под пас Галояна, первым касанием мяч принимает, а вторым отправляет его в сетку.

58' Сергей Пряхин выигрывает воздух в чужой штрафной и пробивает головой, но в створ не попадает.

57' Ильзат Ахметов выполнил подачу с угла поля, но партнёров найти не сумел. "Винер Нойштадт" отбивается, но подбор остаётся за московским клубом.

56' Очередное наступление "армейцев" завершается назначением углового.

55' ЦСКА продолжает обстреливать ворота соперника, который уже не знает, куда деваться. Сейчас Чидера Эджуке пробивал, но мимо цели.

54' ОЙ-ОЙ-ОЙ! Владислав Яковлев принимает мяч в семи метрах от ворот, пробивает и не попадает - невероятный промах.

52' И тут же ещё один момент у Чалова, но теперь мяч после его удара отправляется в руки голкиперу.

51' Усилили "армейцы" давление после перерыва, и это принесло плоды. Счёт становится равным спустя чуть больше десяти минут.

50' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЧАЛОВ!!! Быструю атаку проводят "армейцы" после перехвата на своей половине поля. В итоге Фёдор Чалов предлагает себя в штрафной площади соперника, получает мяч и отправляет его в сетку.

49' Владислав Яковлев наносит удар из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч чуть выше перекладины.

48' Озман Боцкурт продолжает активничать, правда сейчас это играет во вред его команде - офсайд зафиксирован.

46' Шайхутдинов демонстрирует реакцию, отражая мяч после удара Боцкурта из пределов штрафной площади.

45' Владислав Яковлев выполнил подачу с углового, но борьба на втором этаже осталась за "Винером".

44' Тут же футболисты ЦСКА попытались организовать ответное наступление, подключив правый край, но далеко продвинуться не получилось.

43' Гол. 0-1. Онур. Юсуф решился на удар с дальней дистанции и не прогадал - точно в угол отправил мяч.

42' "Армейцы" начали с центра поля. Будем смотреть, как они станут действовать после перерыва. В первой 45-минутке опасных моментов откровенно не хватало.