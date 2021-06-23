ЦСКА Москва
2:1
Второй тайм: 82'
Винер Нойштадт
0:1
48' ГолM.Binder
1:1
54' ГолЧалов Фёдор
2:1
66' ГолЧалов Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
Ход матча
48'
0:1
54'
1:1
66'
2:1
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Винер Нойштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Трайскирхен 5:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 0:2 Тим Венер Линьен Винер 1:0 Винер Нойштадт
Винер Нойштадт 2:0 Нойзидль Винер Нойштадт 0:1 Драссбург Дойчкройц 0:3 Винер Нойштадт Винер Виктория 0:0 Винер Нойштадт Брук Лайта 3:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 1:1 Ортманн Винер Нойштадт 4:0 Кильб Адмира 0:3 Винер Нойштадт Швечат 0:3 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 4:2 Оберстдорф Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фёрст Вена 6:3 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 2:2 Дойчкройц Трайскирхен 6:4 Винер Нойштадт Стрипфинг 1:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 0:0 Винер