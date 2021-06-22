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ЦСКА Москва
 
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Винер Нойштадт

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ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Винер Нойштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Трайскирхен 5:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 0:2 Тим Венер Линьен Винер 1:0 Винер Нойштадт
Винер Нойштадт 2:0 Нойзидль Винер Нойштадт 0:1 Драссбург Дойчкройц 0:3 Винер Нойштадт Винер Виктория 0:0 Винер Нойштадт Брук Лайта 3:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 1:1 Ортманн Винер Нойштадт 4:0 Кильб Адмира 0:3 Винер Нойштадт Швечат 0:3 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 4:2 Оберстдорф Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фёрст Вена 6:3 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 2:2 Дойчкройц Трайскирхен 6:4 Винер Нойштадт Стрипфинг 1:0 Винер Нойштадт Винер Нойштадт 0:0 Винер
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Винер Нойштадт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 17 часов 3 минуты.


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