Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Олимпия Любляна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Целе 1:2 Олимпия Любляна Браво 3:0 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 1:2 Табор Сежана Целе 4:0 Олимпия Любляна
Домжале 0:1 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 0:0 Марибор Домжале 2:0 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 2:2 Алюминий Нафта 0:1 Олимпия Любляна Мура 3:0 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 6:2 Копер Горица 0:1 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 1:1 Браво Табор Сежана 0:3 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 1:0 Целе Марибор 1:1 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 0:0 Домжале Алюминий 0:0 Олимпия Любляна Олимпия Любляна 2:0 Мура Копер 1:2 Олимпия Любляна