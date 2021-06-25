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ЦСКА Москва
 
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Капфенберг

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия
Капфенберг Последние 20 матчей: +6 =3 -11
ГАК 1:0 Капфенберг Капфенберг 0:1 Дорнбирн Хорн 2:1 Капфенберг Капфенберг 1:1 Рапид-2 Вена
Амштеттен 2:1 Капфенберг Капфенберг 0:3 Лиферинг Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг Капфенберг 1:0 Лафниц Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Капфенберг 0:3 Юниорс Пашинг Аустрия Вена-2 1:2 Капфенберг Капфенберг 1:0 Флоридсдорфер Блау-Вайс Линц 3:0 Капфенберг Капфенберг 2:0 Форвертс Штайр Ваккер Инсбрук 1:1 Капфенберг Дорнбирн 3:1 Капфенберг Капфенберг 3:1 ГАК Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Штурм 3:0 Капфенберг Капфенберг 2:0 Блау-Вайс Линц
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Капфенберг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2021, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



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