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Бразилия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Байя
1:1
Второй тайм: 53'
Атлетико Паранаэнсе
0'
13' Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2
1:0
17' Гол
Патрик II
26' Желтая карточка
Thonny Anderson
1:1
40' Гол
David Terans
53'
32
Matheus
Teixeira
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
22
Thonny
Anderson
45
Патрик
II
8
Фузато
Даниэл
7
Росси
10
Rodriguinho
I
37
Maycon
1
Дос
Сантос
Адербар
5
Марсиньо
Силва
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
27
Ivaldo
16
Abner2
80
David
Terans
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
88
Christian
Cardoso
28
Victor
Vitinho4
79
Renato
Kayzer
Байя
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 13 (2) 0.3
2. Rodriguinho I 8 (2) 0.18
3. Росси 5 (1) 0.11
4. Daniel XII 3 0.07
5. Jose Elber 3 0.07
6. Clayson 3 (1) 0.07
7. Jose Ferreira 3 0.07
8. Juan Pablo Ramirez 2 0.05
9. Saldanha 2 0.05
10. Gabriel Novaes 2 0.05
11. Alesson Batista 2 0.05
12. Nino Paraiba 1 0.02
13. Marco Antonio2 1 0.02
14. Хавьер Тиаго 1 0.02
15. Эрнандо 1 0.02
16. Патрик II 1 0.02
17. Anderson IV 1 0.02
18. Зе Карлос 1 0.02
19. Жонас 1 0.02
20. Fessin 1 0.02
21. Juninho Capixaba 0 0
22. Грегоре 0 0
23. Ronaldo VI 0 0
24. Matheus Bahia 0 0
25. Anderson Oliveira2 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Eduardo III 8 0.19
2. Renato Kayzer 8 0.19
3. Лео Ситтадини 5 0.12
4. Nikao 4 0.09
5. Victor Vitinho4 4 0.09
6. Abner2 3 0.07
7. Christian Cardoso 3 0.07
8. Thiago Heleno 2 0.05
9. Nascimento Leite Matheus3 2 0.05
10. Jadson I 2 0.05
11. Фернандо Матос 1 0.02
12. David Terans 1 0.02
13. Жеуванио 1 0.02
14. Раванелли Феррейра 1 0.02
15. Фабиньо Энрике 1 0.02
16. Марсиньо Силва 0 0
17. Khellven 0 0
18. Bissoli 0 0
19. Leo Gomes 0 0
20. Lucas Halter 0 0
21. Erick2 0 0
22. Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Грегоре 11 1
2. Росси 9 1
3. Ronaldo VI 8 0
4. Daniel XII 4 2
5. Gilberto IV 7 0
6. Juninho Capixaba 5 0
7. Matheus Bahia 5 0
8. Jose Ferreira 3 1
9. Nino Paraiba 4 0
10. Mendes Elias II 4 0
11. Fernando Edson 4 0
12. Ramon1 4 0
13. Lucas Fonseca 3 0
14. Anderson IV 3 0
15. Rodriguinho I 3 0
16. Juan Pablo Ramirez 3 0
17. Thonny Anderson 3 0
18. Marco Antonio2 3 0
19. Хавьер Тиаго 2 0
20. Жонас 2 0
21. Jose Elber 0 1
22. Патрик II 1 0
23. Saldanha 1 0
24. Maycon 1 0
25. Clayson 1 0
26. Зе Карлос 1 0
27. Lucas Araujo 1 0
28. Matheus Teixeira 1 0
29. Alesson Batista 1 0
30. Renan Guedes 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Richard Almeida de Oliveira2 8 2
2. Веллингтон III 9 0
3. Thiago Heleno 5 2
4. Christian Cardoso 8 0
5. Nikao 6 0
6. Лео Ситтадини 6 0
7. Erick2 5 0
8. Жеуванио 4 0
9. Jonatan VII 4 0
10. Khellven 4 0
11. Abner2 4 0
12. Фернандо Матос 3 0
13. Renato Kayzer 3 0
14. Альварадо Джейми 3 0
15. Ivaldo 2 0
16. Pedrinho VI4 2 0
17. Лучо Гонсалес 1 0
18. Энрике Педру II 1 0
19. Азеведо Марсио 1 0
20. David Terans 1 0
21. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
22. Carlos Eduardo III 1 0
23. Агилар Фелипе 1 0
24. Leo Gomes 1 0
25. Lucas Halter 1 0
26. Kawan 1 0
27. Victor Vitinho4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 5.36% (3) 14.29% (8) 23.21% (13) 14.29% (8) 14.29% (8) 28.57% (16)
 Атлетико Паранаэнсе 11.11% (5) 11.11% (5) 26.67% (12) 6.67% (3) 20% (9) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьональ Байя 1:0 Вила Нова
Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя Байя 3:0 Сантос Байя 2:4 Атлетико Торке Индепендьенте 1:0 Байя Гуабира 0:1 Байя Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Сеара 1:2 Байя Жакуипенсе 0:1 Байя Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Парана Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Аваи
Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Аваи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аукас Парана 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Мелгар Toledo1 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Лондрина ЭК Метрополитанос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Маринга Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Мелгар 1:0 Атлетико Паранаэнсе Azuriz 1:0 Атлетико Паранаэнсе Парана 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Атлетико Паранаэнсе 2:0 Rio Branco3

Последние игры между собой

Байя: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Серия A Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Серия A
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя Копа Судамерикана Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 42 24 8 10 75 - 52 80
2. Интернасьональ 44 22 12 10 68 - 45 78
3. Атлетико Минейро 44 23 9 12 70 - 50 78
4. Флуминенсе 44 20 13 11 60 - 46 73
5. Сан-Паулу 44 18 15 11 62 - 49 69
6. Палмейрас 44 18 14 12 61 - 44 68
7. Брагантино 44 17 16 11 66 - 49 67
8. Атлетико Паранаэнсе 1:1 43 19 9 15 46 - 38 66
9. Гремио 2:1 42 15 17 10 57 - 46 62
10. Сантос 1:2 44 16 13 15 58 - 58 61
11. Сеара 44 16 12 16 62 - 60 60
12. Атлетико Гойяненсе 43 15 15 13 45 - 47 60
13. Коринтианс 44 15 14 15 50 - 50 59
14. Байя 1:1 44 14 11 19 57 - 65 53
15. Форталеза 44 13 13 18 44 - 49 52
16. Спорт Ресифи 44 13 7 24 35 - 57 46
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Коритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
21. Жувентуде 6 1 3 2 4 - 9 6
22. Куяба 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Шапекоэнсе 6 0 3 3 4 - 10 3
24. Америка Минейро 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 5 2 44 - 16 50
2. Фламенго 23 14 4 5 42 - 27 46
3. Флуминенсе 21 13 5 3 33 - 14 44
4. Интернасьональ 22 12 7 3 37 - 21 43
5. Палмейрас 22 11 9 2 39 - 19 42
6. Сантос 1:2 22 11 8 3 40 - 24 41
7. Брагантино 22 11 7 4 42 - 25 40
8. Сан-Паулу 22 10 10 2 32 - 19 40
9. Гремио 2:1 21 11 6 4 36 - 25 39
10. Атлетико Паранаэнсе 1:1 21 11 5 5 23 - 14 38
11. Форталеза 22 10 7 5 27 - 17 37
12. Атлетико Гойяненсе 22 8 10 4 27 - 21 34
13. Байя 1:1 23 10 4 9 31 - 28 34
14. Коринтианс 22 9 7 6 32 - 27 34
15. Сеара 22 9 5 8 28 - 30 32
16. Спорт Ресифи 21 9 2 10 20 - 24 29
17. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Коритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
21. Жувентуде 3 1 0 2 1 - 6 3
22. Америка Минейро 3 0 2 1 1 - 2 2
23. Куяба 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Шапекоэнсе 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 22 10 5 7 31 - 24 35
2. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
3. Сан-Паулу 22 8 5 9 30 - 30 29
4. Флуминенсе 23 7 8 8 27 - 32 29
5. Атлетико Паранаэнсе 1:1 22 8 4 10 23 - 24 28
6. Атлетико Минейро 22 8 4 10 26 - 34 28
7. Сеара 22 7 7 8 34 - 30 28
8. Брагантино 22 6 9 7 24 - 24 27
9. Палмейрас 22 7 5 10 22 - 25 26
10. Атлетико Гойяненсе 21 7 5 9 18 - 26 26
11. Коринтианс 22 6 7 9 18 - 23 25
12. Гремио 2:1 21 4 11 6 21 - 21 23
13. Сантос 1:2 22 5 5 12 18 - 34 20
14. Байя 1:1 21 4 7 10 26 - 37 19
15. Спорт Ресифи 23 4 5 14 15 - 33 17
16. Форталеза 22 3 6 13 17 - 32 15
17. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Коритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
21. Жувентуде 3 0 3 0 3 - 3 3
22. Куяба 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Шапекоэнсе 3 0 2 1 3 - 5 2
24. Америка Минейро 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 21 6 7
2. Сантос Marinho II 19 6 7
3. Брагантино Claudinho III 18 4 6
4. Сан-Паулу Лусиано Невес 18 1 3
5. Интернасьональ Galhardo Thiago 17 6 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 14 2
2. Фламенго Энрике Бруно 13 0
3. Фламенго Габриэл Барбоза 11 1
4. Байя Грегоре 11 1
5. Гремио Матеус Энрике 10 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Thonny Anderson уходит с поля. Gilberto выходит вместо него
  • 46'
    Renato Kayzer уходит с поля. Carlos Eduardo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - David Terans бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Thonny Anderson получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Ivaldo уходит с поля. Лео Ситтадини выходит вместо него
  • 21'
    Конти Херман уходит с поля. Отавио Луис выходит вместо него
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Richard увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.69
2.95
6.57
Все Коэффициенты
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