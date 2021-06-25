Бразилия: Серия A 2020-2021
Байя
1:1
Второй тайм: 53'
Атлетико Паранаэнсе
13' Красная карточкаRichard Almeida de Oliveira2
1:0
17' ГолПатрик II
26' Желтая карточкаThonny Anderson
1:1
40' ГолDavid Terans
45
Патрик
II
7
Росси
37
Maycon
27
Ivaldo
16
Abner2
80
David
Terans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
-
37 MayconНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
27 ЖонасПолузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
-
77 Mateus Claus
-
34 Lucas Araujo
-
42 Renan Guedes
-
36 Van Van
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
-
80 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Jadson I
-
-
13 Khellven
-
26 Erick2
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
Ход матча
21'
26'
40'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|13 (2)
|0.3
|2.
|Rodriguinho I
|8 (2)
|0.18
|3.
|Росси
|5 (1)
|0.11
|4.
|Daniel XII
|3
|0.07
|5.
|Jose Elber
|3
|0.07
|6.
|Clayson
|3 (1)
|0.07
|7.
|Jose Ferreira
|3
|0.07
|8.
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0.05
|9.
|Saldanha
|2
|0.05
|10.
|Gabriel Novaes
|2
|0.05
|11.
|Alesson Batista
|2
|0.05
|12.
|Nino Paraiba
|1
|0.02
|13.
|Marco Antonio2
|1
|0.02
|14.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.02
|15.
|Эрнандо
|1
|0.02
|16.
|Патрик II
|1
|0.02
|17.
|Anderson IV
|1
|0.02
|18.
|Зе Карлос
|1
|0.02
|19.
|Жонас
|1
|0.02
|20.
|Fessin
|1
|0.02
|21.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|22.
|Грегоре
|0
|0
|23.
|Ronaldo VI
|0
|0
|24.
|Matheus Bahia
|0
|0
|25.
|Anderson Oliveira2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Eduardo III
|8
|0.19
|2.
|Renato Kayzer
|8
|0.19
|3.
|Лео Ситтадини
|5
|0.12
|4.
|Nikao
|4
|0.09
|5.
|Victor Vitinho4
|4
|0.09
|6.
|Abner2
|3
|0.07
|7.
|Christian Cardoso
|3
|0.07
|8.
|Thiago Heleno
|2
|0.05
|9.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.05
|10.
|Jadson I
|2
|0.05
|11.
|Фернандо Матос
|1
|0.02
|12.
|David Terans
|1
|0.02
|13.
|Жеуванио
|1
|0.02
|14.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.02
|15.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.02
|16.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|17.
|Khellven
|0
|0
|18.
|Bissoli
|0
|0
|19.
|Leo Gomes
|0
|0
|20.
|Lucas Halter
|0
|0
|21.
|Erick2
|0
|0
|22.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грегоре
|11
|1
|2.
|Росси
|9
|1
|3.
|Ronaldo VI
|8
|0
|4.
|Daniel XII
|4
|2
|5.
|Gilberto IV
|7
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|5
|0
|7.
|Matheus Bahia
|5
|0
|8.
|Jose Ferreira
|3
|1
|9.
|Nino Paraiba
|4
|0
|10.
|Mendes Elias II
|4
|0
|11.
|Fernando Edson
|4
|0
|12.
|Ramon1
|4
|0
|13.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|14.
|Anderson IV
|3
|0
|15.
|Rodriguinho I
|3
|0
|16.
|Juan Pablo Ramirez
|3
|0
|17.
|Thonny Anderson
|3
|0
|18.
|Marco Antonio2
|3
|0
|19.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|20.
|Жонас
|2
|0
|21.
|Jose Elber
|0
|1
|22.
|Патрик II
|1
|0
|23.
|Saldanha
|1
|0
|24.
|Maycon
|1
|0
|25.
|Clayson
|1
|0
|26.
|Зе Карлос
|1
|0
|27.
|Lucas Araujo
|1
|0
|28.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|29.
|Alesson Batista
|1
|0
|30.
|Renan Guedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Richard Almeida de Oliveira2
|8
|2
|2.
|Веллингтон III
|9
|0
|3.
|Thiago Heleno
|5
|2
|4.
|Christian Cardoso
|8
|0
|5.
|Nikao
|6
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|6
|0
|7.
|Erick2
|5
|0
|8.
|Жеуванио
|4
|0
|9.
|Jonatan VII
|4
|0
|10.
|Khellven
|4
|0
|11.
|Abner2
|4
|0
|12.
|Фернандо Матос
|3
|0
|13.
|Renato Kayzer
|3
|0
|14.
|Альварадо Джейми
|3
|0
|15.
|Ivaldo
|2
|0
|16.
|Pedrinho VI4
|2
|0
|17.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|18.
|Энрике Педру II
|1
|0
|19.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|20.
|David Terans
|1
|0
|21.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|22.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|23.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|24.
|Leo Gomes
|1
|0
|25.
|Lucas Halter
|1
|0
|26.
|Kawan
|1
|0
|27.
|Victor Vitinho4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|5.36% (3)
|14.29% (8)
|23.21% (13)
|14.29% (8)
|14.29% (8)
|28.57% (16)
|Атлетико Паранаэнсе
|11.11% (5)
|11.11% (5)
|26.67% (12)
|6.67% (3)
|20% (9)
|24.44% (11)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +11 =4 -5Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьональ Байя 1:0 Вила Нова
Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя Байя 3:0 Сантос Байя 2:4 Атлетико Торке Индепендьенте 1:0 Байя Гуабира 0:1 Байя Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Сеара 1:2 Байя Жакуипенсе 0:1 Байя Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +14 =3 -3Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Парана Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Аваи
Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Аваи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аукас Парана 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Мелгар Toledo1 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Лондрина ЭК Метрополитанос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Маринга Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Мелгар 1:0 Атлетико Паранаэнсе Azuriz 1:0 Атлетико Паранаэнсе Парана 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Метрополитанос Атлетико Паранаэнсе 2:0 Rio Branco3
Последние игры между собой
Байя: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя Копа Судамерикана Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|42
|24
|8
|10
|75 - 52
|80
|2.
|Интернасьональ
|44
|22
|12
|10
|68 - 45
|78
|3.
|Атлетико Минейро
|44
|23
|9
|12
|70 - 50
|78
|4.
|Флуминенсе
|44
|20
|13
|11
|60 - 46
|73
|5.
|Сан-Паулу
|44
|18
|15
|11
|62 - 49
|69
|6.
|Палмейрас
|44
|18
|14
|12
|61 - 44
|68
|7.
|Брагантино
|44
|17
|16
|11
|66 - 49
|67
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|43
|19
|9
|15
|46 - 38
|66
|9.
|Гремио
|2:1
|42
|15
|17
|10
|57 - 46
|62
|10.
|Сантос
|1:2
|44
|16
|13
|15
|58 - 58
|61
|11.
|Сеара
|44
|16
|12
|16
|62 - 60
|60
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|43
|15
|15
|13
|45 - 47
|60
|13.
|Коринтианс
|44
|15
|14
|15
|50 - 50
|59
|14.
|Байя
|1:1
|44
|14
|11
|19
|57 - 65
|53
|15.
|Форталеза
|44
|13
|13
|18
|44 - 49
|52
|16.
|Спорт Ресифи
|44
|13
|7
|24
|35 - 57
|46
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|21.
|Жувентуде
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|22.
|Куяба
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|24.
|Америка Минейро
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|5
|2
|44 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|23
|14
|4
|5
|42 - 27
|46
|3.
|Флуминенсе
|21
|13
|5
|3
|33 - 14
|44
|4.
|Интернасьональ
|22
|12
|7
|3
|37 - 21
|43
|5.
|Палмейрас
|22
|11
|9
|2
|39 - 19
|42
|6.
|Сантос
|1:2
|22
|11
|8
|3
|40 - 24
|41
|7.
|Брагантино
|22
|11
|7
|4
|42 - 25
|40
|8.
|Сан-Паулу
|22
|10
|10
|2
|32 - 19
|40
|9.
|Гремио
|2:1
|21
|11
|6
|4
|36 - 25
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|21
|11
|5
|5
|23 - 14
|38
|11.
|Форталеза
|22
|10
|7
|5
|27 - 17
|37
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|8
|10
|4
|27 - 21
|34
|13.
|Байя
|1:1
|23
|10
|4
|9
|31 - 28
|34
|14.
|Коринтианс
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|15.
|Сеара
|22
|9
|5
|8
|28 - 30
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|21
|9
|2
|10
|20 - 24
|29
|17.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|21.
|Жувентуде
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|22.
|Америка Минейро
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|23.
|Куяба
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|24.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|22
|10
|5
|7
|31 - 24
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|3.
|Сан-Паулу
|22
|8
|5
|9
|30 - 30
|29
|4.
|Флуминенсе
|23
|7
|8
|8
|27 - 32
|29
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|22
|8
|4
|10
|23 - 24
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|22
|8
|4
|10
|26 - 34
|28
|7.
|Сеара
|22
|7
|7
|8
|34 - 30
|28
|8.
|Брагантино
|22
|6
|9
|7
|24 - 24
|27
|9.
|Палмейрас
|22
|7
|5
|10
|22 - 25
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|7
|5
|9
|18 - 26
|26
|11.
|Коринтианс
|22
|6
|7
|9
|18 - 23
|25
|12.
|Гремио
|2:1
|21
|4
|11
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сантос
|1:2
|22
|5
|5
|12
|18 - 34
|20
|14.
|Байя
|1:1
|21
|4
|7
|10
|26 - 37
|19
|15.
|Спорт Ресифи
|23
|4
|5
|14
|15 - 33
|17
|16.
|Форталеза
|22
|3
|6
|13
|17 - 32
|15
|17.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|21.
|Жувентуде
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|22.
|Куяба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|24.
|Америка Минейро
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|21
|6
|7
|2.
|Сантос
|Marinho II
|19
|6
|7
|3.
|Брагантино
|Claudinho III
|18
|4
|6
|4.
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|18
|1
|3
|5.
|Интернасьональ
|Galhardo Thiago
|17
|6
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|13
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|4.
|Байя
|Грегоре
|11
|1
|5.
|Гремио
|Матеус Энрике
|10
|1