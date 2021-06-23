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ЕВРО 2020 2021

Голландия
 
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Стадион:
Чехия

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вейналдум Джорджиньо 3 1
2. Депай Мемфис 2 (1) 0.67
3. Дюмфрис Дензел 2 0.67
4. Вегхорст Ваут 1 0.33
5. Мален Дониэлл 0 0
6. Аке Натан 0 0
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шик Патрик 3 (1) 1
2. Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Боржил Ян 2 0
2. Масопуст Лукаш 1 0
3. Гложек Адам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 12.5% (1) 12.5% (1) 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Чехия 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия
Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Чехия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Чехия 0:1 Англия Хорватия 1:1 Чехия Шотландия 0:2 Чехия Чехия 3:1 Албания
Италия 4:0 Чехия Уэльс 1:0 Чехия Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Голландия 2:3 Чехия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Чехия 2:1 Голландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
1/8 финала
0 Бельгия
0 Португалия
0 Италия
0 Австрия
0 Франция
0 Швейцария
0 Хорватия
0 Испания
0 Швеция
0 Украина
0 Англия
0 Германия
0 Голландия
0 Чехия
0 Уэльс
0 Дания
1/4 финала
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1/2 финала
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 5 3 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 3 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Швеция Форсберг Эмиль 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 2 1
2. Хорватия Ловрен Деян 2 0
3. Чехия Боржил Ян 2 0
4. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
5. Словакия Дуда Ондрей 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2021, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 65
    Голландия 98.5% (64)
    X 1.5% (1)
    Чехия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Чехия
    1.73
    4.00
    5.52
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Голландия - Чехия онлайн

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    Прогнозы на матч Голландия - Чехия

    Исход игры
    Голландия
    98.4% (63)
    Ничья
    1.6% (1)
    Чехия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.84% (44)
    Меньше
    30.16% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    69.84% (44)
    Нет
    30.16% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    48.4% (31)
    2:0 Голландия
    20.3% (13)
    3:1 Голландия
    17.2% (11)
    1:0 Голландия
    7.8% (5)
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