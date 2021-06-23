ЕВРО 2020 2021
Голландия
Позже
Стадион: Ференц Пушкаш
Чехия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|1
|2.
|Депай Мемфис
|2 (1)
|0.67
|3.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.67
|4.
|Вегхорст Ваут
|1
|0.33
|5.
|Мален Дониэлл
|0
|0
|6.
|Аке Натан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шик Патрик
|3 (1)
|1
|2.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боржил Ян
|2
|0
|2.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|3.
|Гложек Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Чехия
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Северная Македония 0:3 Голландия Голландия 2:0 Австрия Голландия 3:2 Украина Голландия 3:0 Грузия
Голландия 2:2 Шотландия Гибралтар 0:7 Голландия Голландия 2:0 Латвия Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Чехия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Чехия 0:1 Англия Хорватия 1:1 Чехия Шотландия 0:2 Чехия Чехия 3:1 Албания
Последние игры между собой
Голландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чехия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5
|3
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|3
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Швеция
|Форсберг Эмиль
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|2
|1
|2.
|Хорватия
|Ловрен Деян
|2
|0
|3.
|Чехия
|Боржил Ян
|2
|0
|4.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|5.
|Словакия
|Дуда Ондрей
|2
|0
Прогнозы на матч Голландия - Чехия
Исход игры
Голландия
98.4% (63)
Ничья
1.6% (1)
Чехия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.84% (44)
Меньше
30.16% (19)
Обе команды забьют
Да
69.84% (44)
Нет
30.16% (19)
Популярный счёт
2:1 Голландия
48.4% (31)
2:0 Голландия
20.3% (13)
3:1 Голландия
17.2% (11)
1:0 Голландия
7.8% (5)
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