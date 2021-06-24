Бразилия: Серия A 2020-2021
Шапекоэнсе
0:2
Первый тайм: 41'
Интернасьональ
0:1
6' ГолКайо Ранхел
0:2
35' ГолYuri Alberto
31
Паулу
Жоау
21
Ignacio2
34
Derlan
15
Ronei
23
Гуэдеш
Элдер
35
Jose
Gabriel
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
- Защитник
-
34 DerlanЗащитник
-
15 RoneiПолузащитник
-
23 Гуэдеш ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
10 FoguinhoПолузащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
- Нападающий
-
-
80 Mancha
-
96 Kaio Nunes
-
89 Vagner IV
-
90 Felipe XVI
-
-
17 Mike I
-
43 Hiago III
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
41 Энрике ПедроЗащитник
-
32 Уго ВиторЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
31 Peglow
-
-
33 Gustavo1
-
19 Rodrigo I
-
-
-
-
Главный тренер: Osmar Loss
Ход матча
6'
0:1
35'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kaio Nunes
|1
|0.17
|2.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.17
|3.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.17
|4.
|Лима Северино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|17 (6)
|0.39
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.23
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.2
|4.
|Patrick I
|6
|0.14
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.07
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.07
|7.
|Дурадо Родриго
|3
|0.07
|8.
|Кайо Ранхел
|3
|0.07
|9.
|Peglow
|2
|0.05
|10.
|Bruno Praxedes
|2
|0.05
|11.
|José Maurisio3
|1
|0.02
|12.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.02
|13.
|Куэста Виктор
|1
|0.02
|14.
|Rodrigo I
|1
|0.02
|15.
|Мусто Дамиан
|1
|0.02
|16.
|Моледо Родриго
|1
|0.02
|17.
|Gustavo1
|1
|0.02
|18.
|Moises VII
|0
|0
|19.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|20.
|Uendel
|0
|0
|21.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|22.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|23.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Anselmo I
|1
|0
|2.
|Мойзес
|1
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|4.
|Derlan
|1
|0
|5.
|Bruno Silva3
|1
|0
|6.
|Ignacio2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|10
|0
|2.
|Galhardo Thiago
|6
|1
|3.
|Марсело Родиней
|5
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|5.
|Rodrigo I
|6
|0
|6.
|Moises VII
|6
|0
|7.
|Моледо Родриго
|4
|1
|8.
|Marcelo Lomba
|5
|0
|9.
|Yuri Alberto
|5
|0
|10.
|Bruno Praxedes
|5
|0
|11.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|12.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|13.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|1
|14.
|Кайо Ранхел
|4
|0
|15.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|16.
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|17.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|18.
|Patrick I
|3
|0
|19.
|Gustavo1
|3
|0
|20.
|Jussa
|3
|0
|21.
|Uendel
|1
|1
|22.
|Энрике Педро
|1
|1
|23.
|Jose Gabriel
|1
|1
|24.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|25.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|26.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|27.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|28.
|Danilo XVI
|2
|0
|29.
|José Maurisio3
|2
|0
|30.
|William Pottker
|0
|1
|31.
|Уго Витор
|0
|1
|32.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|33.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|34.
|Паласиос Карлос
|1
|0
|35.
|Фукс Бруно
|1
|0
|36.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шапекоэнсе
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Интернасьональ
|21.88% (14)
|15.63% (10)
|17.19% (11)
|10.94% (7)
|15.63% (10)
|18.75% (12)
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе
Палмейрас 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе Фигейренсе 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Херсилиу Луж Херсилиу Луж 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 5:0 Метрополитано Марсильо Диас 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 Prospera Жоинвилль 0:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Бруске
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Интернасьональ 1:1 Сеара Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:3 Витория
Форталеза 5:1 Интернасьональ Витория 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьональ Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Гремио Тачира 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 4:1 Жувентуде Интернасьональ 6:1 Олимпия Асунсьон Жувентуде 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Тачира Интернасьональ 5:0 Эспортиву Олвейз Рэди 2:0 Интернасьональ Айморе 1:6 Интернасьональ Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сан-Жозе-дус-Кампус
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|42
|24
|8
|10
|75 - 52
|80
|2.
|Интернасьональ
|2:0
|44
|22
|12
|10
|68 - 44
|78
|3.
|Атлетико Минейро
|0:1
|44
|23
|9
|12
|69 - 49
|78
|4.
|Флуминенсе
|44
|20
|13
|11
|60 - 46
|73
|5.
|Сан-Паулу
|44
|18
|15
|11
|62 - 49
|69
|6.
|Палмейрас
|44
|18
|14
|12
|61 - 44
|68
|7.
|Брагантино
|44
|17
|16
|11
|66 - 49
|67
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|42
|19
|8
|15
|45 - 37
|65
|9.
|Сантос
|43
|16
|13
|14
|57 - 56
|61
|10.
|Сеара
|1:0
|44
|16
|12
|16
|61 - 59
|60
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|43
|15
|15
|13
|45 - 47
|60
|12.
|Гремио
|41
|14
|17
|10
|55 - 45
|59
|13.
|Коринтианс
|0:0
|44
|14
|15
|15
|48 - 49
|57
|14.
|Байя
|43
|14
|10
|19
|56 - 64
|52
|15.
|Форталеза
|44
|13
|13
|18
|44 - 49
|52
|16.
|Спорт Ресифи
|0:0
|44
|13
|8
|23
|34 - 55
|47
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|21.
|Жувентуде
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|22.
|Куяба
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Шапекоэнсе
|0:2
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|24.
|Америка Минейро
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|22
|15
|5
|2
|44 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|23
|14
|4
|5
|42 - 27
|46
|3.
|Флуминенсе
|21
|13
|5
|3
|33 - 14
|44
|4.
|Интернасьональ
|2:0
|22
|12
|7
|3
|37 - 21
|43
|5.
|Палмейрас
|22
|11
|9
|2
|39 - 19
|42
|6.
|Сантос
|22
|11
|8
|3
|40 - 24
|41
|7.
|Брагантино
|22
|11
|7
|4
|42 - 25
|40
|8.
|Сан-Паулу
|22
|10
|10
|2
|32 - 19
|40
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|5
|5
|23 - 14
|38
|10.
|Форталеза
|22
|10
|7
|5
|27 - 17
|37
|11.
|Гремио
|20
|10
|6
|4
|34 - 24
|36
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|8
|10
|4
|27 - 21
|34
|13.
|Байя
|22
|10
|3
|9
|30 - 27
|33
|14.
|Сеара
|1:0
|22
|9
|5
|8
|27 - 29
|32
|15.
|Коринтианс
|0:0
|22
|8
|8
|6
|30 - 26
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|0:0
|21
|9
|2
|10
|20 - 24
|29
|17.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|21.
|Жувентуде
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|22.
|Америка Минейро
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|23.
|Куяба
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|24.
|Шапекоэнсе
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:0
|22
|10
|5
|7
|31 - 23
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|3.
|Сан-Паулу
|22
|8
|5
|9
|30 - 30
|29
|4.
|Флуминенсе
|23
|7
|8
|8
|27 - 32
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|0:1
|22
|8
|4
|10
|25 - 33
|28
|6.
|Сеара
|1:0
|22
|7
|7
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|8
|3
|10
|22 - 23
|27
|8.
|Брагантино
|22
|6
|9
|7
|24 - 24
|27
|9.
|Палмейрас
|22
|7
|5
|10
|22 - 25
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|7
|5
|9
|18 - 26
|26
|11.
|Коринтианс
|0:0
|22
|6
|7
|9
|18 - 23
|25
|12.
|Гремио
|21
|4
|11
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сантос
|21
|5
|5
|11
|17 - 32
|20
|14.
|Байя
|21
|4
|7
|10
|26 - 37
|19
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|23
|4
|6
|13
|14 - 31
|18
|16.
|Форталеза
|22
|3
|6
|13
|17 - 32
|15
|17.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|21.
|Жувентуде
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|22.
|Куяба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Шапекоэнсе
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|24.
|Америка Минейро
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|20
|6
|7
|2.
|Сантос
|Marinho II
|19
|6
|7
|3.
|Брагантино
|Claudinho III
|18
|4
|6
|4.
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|18
|1
|3
|5.
|Интернасьональ
|Galhardo Thiago
|17
|6
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|13
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|4.
|Байя
|Грегоре
|11
|1
|5.
|Гремио
|Матеус Энрике
|10
|1