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Бразилия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Шапекоэнсе
0:2
Первый тайм: 41'
Интернасьональ
0'
0:1
6' Гол
Кайо Ранхел
0:2
35' Гол
Yuri Alberto
41'
31
Паулу
Жоау
2
Matheus
Ribeiro
21
Ignacio2
27
Сантана
Фелипе
34
Derlan
15
Ronei
23
Гуэдеш
Элдер
20
Раванелли
Феррейра
32
Лима
Северино
11
Fernandinho
IX
9
Anselmo
I
42
Daniel
Fusato1
35
Jose
Gabriel
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
47
Кайо
Ранхел
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Шапекоэнсе
4-4-2
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Кайо Ранхел
(José Maurisio3)
35'
0:2
Yuri Alberto
(Patrick I)

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kaio Nunes 1 0.17
2. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.17
3. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.17
4. Лима Северино 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 17 (6) 0.39
2. Yuri Alberto 10 0.23
3. Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.2
4. Patrick I 6 0.14
5. Герреро Паоло 3 0.07
6. Эрнандес Абель 3 0.07
7. Дурадо Родриго 3 0.07
8. Кайо Ранхел 3 0.07
9. Peglow 2 0.05
10. Bruno Praxedes 2 0.05
11. José Maurisio3 1 0.02
12. Бошилья Габриэл 1 0.02
13. Куэста Виктор 1 0.02
14. Rodrigo I 1 0.02
15. Мусто Дамиан 1 0.02
16. Моледо Родриго 1 0.02
17. Gustavo1 1 0.02
18. Moises VII 0 0
19. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
20. Uendel 0 0
21. Leandro Miguel Fernandez 0 0
22. Саравия Ренсо 0 0
23. Marcos Guilherme 0 0
24. Марсело Родиней 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Anselmo I 1 0
2. Мойзес 1 0
3. Раванелли Феррейра 1 0
4. Derlan 1 0
5. Bruno Silva3 1 0
6. Ignacio2 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 10 0
2. Galhardo Thiago 6 1
3. Марсело Родиней 5 1
4. Эденилсон дос Сантос 6 0
5. Rodrigo I 6 0
6. Moises VII 6 0
7. Моледо Родриго 4 1
8. Marcelo Lomba 5 0
9. Yuri Alberto 5 0
10. Bruno Praxedes 5 0
11. Мусто Дамиан 3 1
12. Рибейро Лукас 3 1
13. Heitor Rodrigues da Fonseca 3 1
14. Кайо Ранхел 4 0
15. Д'Алессандро Андрес 3 0
16. Leandro Miguel Fernandez 3 0
17. Дурадо Родриго 3 0
18. Patrick I 3 0
19. Gustavo1 3 0
20. Jussa 3 0
21. Uendel 1 1
22. Энрике Педро 1 1
23. Jose Gabriel 1 1
24. Эрнандес Абель 2 0
25. Леонардо Родригес 2 0
26. Marcos Guilherme 2 0
27. Бошилья Габриэл 2 0
28. Danilo XVI 2 0
29. José Maurisio3 2 0
30. William Pottker 0 1
31. Уго Витор 0 1
32. Тайсон Фреда 1 0
33. Саравия Ренсо 1 0
34. Паласиос Карлос 1 0
35. Фукс Бруно 1 0
36. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шапекоэнсе 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Интернасьональ 21.88% (14) 15.63% (10) 17.19% (11) 10.94% (7) 15.63% (10) 18.75% (12)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе
Палмейрас 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе Фигейренсе 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Херсилиу Луж Херсилиу Луж 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 5:0 Метрополитано Марсильо Диас 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 Prospera Жоинвилль 0:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Бруске
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Интернасьональ 1:1 Сеара Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:3 Витория
Форталеза 5:1 Интернасьональ Витория 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьональ Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Гремио Тачира 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 4:1 Жувентуде Интернасьональ 6:1 Олимпия Асунсьон Жувентуде 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Тачира Интернасьональ 5:0 Эспортиву Олвейз Рэди 2:0 Интернасьональ Айморе 1:6 Интернасьональ Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сан-Жозе-дус-Кампус

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 42 24 8 10 75 - 52 80
2. Интернасьональ 2:0 44 22 12 10 68 - 44 78
3. Атлетико Минейро 0:1 44 23 9 12 69 - 49 78
4. Флуминенсе 44 20 13 11 60 - 46 73
5. Сан-Паулу 44 18 15 11 62 - 49 69
6. Палмейрас 44 18 14 12 61 - 44 68
7. Брагантино 44 17 16 11 66 - 49 67
8. Атлетико Паранаэнсе 42 19 8 15 45 - 37 65
9. Сантос 43 16 13 14 57 - 56 61
10. Сеара 1:0 44 16 12 16 61 - 59 60
11. Атлетико Гойяненсе 43 15 15 13 45 - 47 60
12. Гремио 41 14 17 10 55 - 45 59
13. Коринтианс 0:0 44 14 15 15 48 - 49 57
14. Байя 43 14 10 19 56 - 64 52
15. Форталеза 44 13 13 18 44 - 49 52
16. Спорт Ресифи 0:0 44 13 8 23 34 - 55 47
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Коритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
21. Жувентуде 6 1 3 2 4 - 9 6
22. Куяба 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Шапекоэнсе 0:2 6 0 3 3 3 - 10 3
24. Америка Минейро 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 22 15 5 2 44 - 16 50
2. Фламенго 23 14 4 5 42 - 27 46
3. Флуминенсе 21 13 5 3 33 - 14 44
4. Интернасьональ 2:0 22 12 7 3 37 - 21 43
5. Палмейрас 22 11 9 2 39 - 19 42
6. Сантос 22 11 8 3 40 - 24 41
7. Брагантино 22 11 7 4 42 - 25 40
8. Сан-Паулу 22 10 10 2 32 - 19 40
9. Атлетико Паранаэнсе 21 11 5 5 23 - 14 38
10. Форталеза 22 10 7 5 27 - 17 37
11. Гремио 20 10 6 4 34 - 24 36
12. Атлетико Гойяненсе 22 8 10 4 27 - 21 34
13. Байя 22 10 3 9 30 - 27 33
14. Сеара 1:0 22 9 5 8 27 - 29 32
15. Коринтианс 0:0 22 8 8 6 30 - 26 32
16. Спорт Ресифи 0:0 21 9 2 10 20 - 24 29
17. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Коритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
21. Жувентуде 3 1 0 2 1 - 6 3
22. Америка Минейро 3 0 2 1 1 - 2 2
23. Куяба 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Шапекоэнсе 0:2 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:0 22 10 5 7 31 - 23 35
2. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
3. Сан-Паулу 22 8 5 9 30 - 30 29
4. Флуминенсе 23 7 8 8 27 - 32 29
5. Атлетико Минейро 0:1 22 8 4 10 25 - 33 28
6. Сеара 1:0 22 7 7 8 34 - 30 28
7. Атлетико Паранаэнсе 21 8 3 10 22 - 23 27
8. Брагантино 22 6 9 7 24 - 24 27
9. Палмейрас 22 7 5 10 22 - 25 26
10. Атлетико Гойяненсе 21 7 5 9 18 - 26 26
11. Коринтианс 0:0 22 6 7 9 18 - 23 25
12. Гремио 21 4 11 6 21 - 21 23
13. Сантос 21 5 5 11 17 - 32 20
14. Байя 21 4 7 10 26 - 37 19
15. Спорт Ресифи 0:0 23 4 6 13 14 - 31 18
16. Форталеза 22 3 6 13 17 - 32 15
17. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Коритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
21. Жувентуде 3 0 3 0 3 - 3 3
22. Куяба 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Шапекоэнсе 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
24. Америка Минейро 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 20 6 7
2. Сантос Marinho II 19 6 7
3. Брагантино Claudinho III 18 4 6
4. Сан-Паулу Лусиано Невес 18 1 3
5. Интернасьональ Galhardo Thiago 17 6 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 14 2
2. Фламенго Энрике Бруно 13 0
3. Фламенго Габриэл Барбоза 11 1
4. Байя Грегоре 11 1
5. Гремио Матеус Энрике 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Yuri Alberto бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Caio бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шапекоэнсе
Ничья
Интернасьональ
4.55
5.10
1.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шапекоэнсе 0:2 Интернасьональ онлайн

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