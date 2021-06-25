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Бразилия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Шапекоэнсе
1:2
Конец матча
Интернасьональ
0'
0:1
6' Гол
Кайо Ранхел
0:2
35' Гол
Yuri Alberto
35' Желтая карточка
Ronei
45' Желтая карточка
Jose Gabriel
1:2
56' Гол
Derlan
69' Желтая карточка
Кайо Ранхел
71' Желтая карточка
Derlan
77' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
90' Красная карточка
Bruno Silva3
90' Красная карточка
Danilo XVI
90' Красная карточка
Кайо Ранхел
90'+12
31
Паулу
Жоау
2
Matheus
Ribeiro
21
Ignacio2
27
Сантана
Фелипе
34
Derlan
15
Ronei
23
Гуэдеш
Элдер
20
Раванелли
Феррейра
32
Лима
Северино
11
Fernandinho
IX
9
Anselmo
I
42
Daniel
Fusato1
35
Jose
Gabriel
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
47
Кайо
Ранхел
27
José
Maurisio3
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Шапекоэнсе
4-4-2
Интернасьональ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.17
2. Derlan 1 0.17
3. Kaio Nunes 1 0.17
4. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.17
5. Лима Северино 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 17 (6) 0.39
2. Yuri Alberto 11 0.25
3. Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.2
4. Patrick I 6 0.14
5. Герреро Паоло 3 0.07
6. Эрнандес Абель 3 0.07
7. Дурадо Родриго 3 0.07
8. Кайо Ранхел 3 0.07
9. Peglow 2 0.05
10. Bruno Praxedes 2 0.05
11. José Maurisio3 1 0.02
12. Бошилья Габриэл 1 0.02
13. Куэста Виктор 1 0.02
14. Rodrigo I 1 0.02
15. Мусто Дамиан 1 0.02
16. Моледо Родриго 1 0.02
17. Gustavo1 1 0.02
18. Moises VII 0 0
19. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
20. Uendel 0 0
21. Leandro Miguel Fernandez 0 0
22. Саравия Ренсо 0 0
23. Marcos Guilherme 0 0
24. Марсело Родиней 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Bruno Silva3 1 1
2. Derlan 2 0
3. Ronei 1 0
4. Anselmo I 1 0
5. Мойзес 1 0
6. Раванелли Феррейра 1 0
7. Ignacio2 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 10 0
2. Galhardo Thiago 6 1
3. Эденилсон дос Сантос 7 0
4. Кайо Ранхел 5 1
5. Марсело Родиней 5 1
6. Rodrigo I 6 0
7. Moises VII 6 0
8. Моледо Родриго 4 1
9. Marcelo Lomba 5 0
10. Yuri Alberto 5 0
11. Bruno Praxedes 5 0
12. Мусто Дамиан 3 1
13. Рибейро Лукас 3 1
14. Heitor Rodrigues da Fonseca 3 1
15. Danilo XVI 2 1
16. Jose Gabriel 2 1
17. Д'Алессандро Андрес 3 0
18. Leandro Miguel Fernandez 3 0
19. Дурадо Родриго 3 0
20. Patrick I 3 0
21. Gustavo1 3 0
22. Jussa 3 0
23. Uendel 1 1
24. Энрике Педро 1 1
25. Эрнандес Абель 2 0
26. Леонардо Родригес 2 0
27. Marcos Guilherme 2 0
28. Бошилья Габриэл 2 0
29. José Maurisio3 2 0
30. William Pottker 0 1
31. Уго Витор 0 1
32. Тайсон Фреда 1 0
33. Саравия Ренсо 1 0
34. Паласиос Карлос 1 0
35. Фукс Бруно 1 0
36. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шапекоэнсе 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)
 Интернасьональ 22.73% (15) 15.15% (10) 18.18% (12) 10.61% (7) 15.15% (10) 18.18% (12)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе
Палмейрас 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе Фигейренсе 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Херсилиу Луж Херсилиу Луж 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 5:0 Метрополитано Марсильо Диас 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 Prospera Жоинвилль 0:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Бруске
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Интернасьональ 1:1 Сеара Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:3 Витория
Форталеза 5:1 Интернасьональ Витория 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьональ Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Гремио Тачира 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 4:1 Жувентуде Интернасьональ 6:1 Олимпия Асунсьон Жувентуде 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Тачира Интернасьональ 5:0 Эспортиву Олвейз Рэди 2:0 Интернасьональ Айморе 1:6 Интернасьональ Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сан-Жозе-дус-Кампус

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 42 24 8 10 75 - 52 80
2. Интернасьональ 44 22 12 10 68 - 45 78
3. Атлетико Минейро 44 23 9 12 70 - 50 78
4. Флуминенсе 44 20 13 11 60 - 46 73
5. Сан-Паулу 44 18 15 11 62 - 49 69
6. Палмейрас 44 18 14 12 61 - 44 68
7. Брагантино 44 17 16 11 66 - 49 67
8. Атлетико Паранаэнсе 1:1 43 19 9 15 46 - 38 66
9. Гремио 2:1 42 15 17 10 57 - 46 62
10. Сантос 1:2 44 16 13 15 58 - 58 61
11. Сеара 44 16 12 16 62 - 60 60
12. Атлетико Гойяненсе 43 15 15 13 45 - 47 60
13. Коринтианс 44 15 14 15 50 - 50 59
14. Байя 1:1 44 14 11 19 57 - 65 53
15. Форталеза 44 13 13 18 44 - 49 52
16. Спорт Ресифи 44 13 7 24 35 - 57 46
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Коритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
21. Жувентуде 6 1 3 2 4 - 9 6
22. Куяба 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Шапекоэнсе 6 0 3 3 4 - 10 3
24. Америка Минейро 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 5 2 44 - 16 50
2. Фламенго 23 14 4 5 42 - 27 46
3. Флуминенсе 21 13 5 3 33 - 14 44
4. Интернасьональ 22 12 7 3 37 - 21 43
5. Палмейрас 22 11 9 2 39 - 19 42
6. Сантос 1:2 22 11 8 3 40 - 24 41
7. Брагантино 22 11 7 4 42 - 25 40
8. Сан-Паулу 22 10 10 2 32 - 19 40
9. Гремио 2:1 21 11 6 4 36 - 25 39
10. Атлетико Паранаэнсе 1:1 21 11 5 5 23 - 14 38
11. Форталеза 22 10 7 5 27 - 17 37
12. Атлетико Гойяненсе 22 8 10 4 27 - 21 34
13. Байя 1:1 23 10 4 9 31 - 28 34
14. Коринтианс 22 9 7 6 32 - 27 34
15. Сеара 22 9 5 8 28 - 30 32
16. Спорт Ресифи 21 9 2 10 20 - 24 29
17. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Коритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
21. Жувентуде 3 1 0 2 1 - 6 3
22. Америка Минейро 3 0 2 1 1 - 2 2
23. Куяба 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Шапекоэнсе 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 22 10 5 7 31 - 24 35
2. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
3. Сан-Паулу 22 8 5 9 30 - 30 29
4. Флуминенсе 23 7 8 8 27 - 32 29
5. Атлетико Паранаэнсе 1:1 22 8 4 10 23 - 24 28
6. Атлетико Минейро 22 8 4 10 26 - 34 28
7. Сеара 22 7 7 8 34 - 30 28
8. Брагантино 22 6 9 7 24 - 24 27
9. Палмейрас 22 7 5 10 22 - 25 26
10. Атлетико Гойяненсе 21 7 5 9 18 - 26 26
11. Коринтианс 22 6 7 9 18 - 23 25
12. Гремио 2:1 21 4 11 6 21 - 21 23
13. Сантос 1:2 22 5 5 12 18 - 34 20
14. Байя 1:1 21 4 7 10 26 - 37 19
15. Спорт Ресифи 23 4 5 14 15 - 33 17
16. Форталеза 22 3 6 13 17 - 32 15
17. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Коритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
21. Жувентуде 3 0 3 0 3 - 3 3
22. Куяба 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Шапекоэнсе 3 0 2 1 3 - 5 2
24. Америка Минейро 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 21 6 7
2. Сантос Marinho II 19 6 7
3. Брагантино Claudinho III 18 4 6
4. Сан-Паулу Лусиано Невес 18 1 3
5. Интернасьональ Galhardo Thiago 17 6 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 14 2
2. Фламенго Энрике Бруно 13 0
3. Фламенго Габриэл Барбоза 11 1
4. Байя Грегоре 11 1
5. Гремио Матеус Энрике 10 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    УДАЛЕНИЕ! - Caio увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 96'
    УДАЛЕНИЕ! - Данило Фернандес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 96'
    УДАЛЕНИЕ! - Bruno Silva увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 94'
    Caio уходит с поля. Vinicius Mello выходит вместо него
  • 86'
    Fernandinho уходит с поля. Mike выходит вместо него
  • 79'
    Derlan уходит с поля. Foguinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Mauricio уходит с поля. Rodrigo Lindoso выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Derlan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    69'
    Caio получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Guedes уходит с поля. Де Оливейра Сильва Фелипе выходит вместо него
  • 64'
    Алвес Эркулано Анселмо Рамон уходит с поля. Перотти Педро выходит вместо него
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Derlan бьет в цель!
  • 56'
    Дурадо Родриго уходит с поля. Johnny выходит вместо него
  • 56'
    Jose Gabriel уходит с поля. Leonardo выходит вместо него
  • 46'
    Ronei уходит с поля. Bruno Silva выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Jose Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ronei получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Yuri Alberto бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Caio бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шапекоэнсе 1:2 Интернасьональ онлайн

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