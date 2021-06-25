Бразилия: Серия A 2020-2021
Шапекоэнсе
1:2
Конец матча
Интернасьональ
0:1
6' ГолКайо Ранхел
0:2
35' ГолYuri Alberto
35' Желтая карточкаRonei
45' Желтая карточкаJose Gabriel
1:2
56' ГолDerlan
69' Желтая карточкаКайо Ранхел
71' Желтая карточкаDerlan
77' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
90' Красная карточкаBruno Silva3
90' Красная карточкаDanilo XVI
90' Красная карточкаКайо Ранхел
31
Паулу
Жоау
21
Ignacio2
34
Derlan
15
Ronei
23
Гуэдеш
Элдер
35
Jose
Gabriel
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
- Защитник
-
34 DerlanЗащитник
-
15 RoneiПолузащитник
-
23 Гуэдеш ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
10 FoguinhoПолузащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
- Нападающий
-
-
80 Mancha
-
96 Kaio Nunes
-
89 Vagner IV
-
90 Felipe XVI
-
-
17 Mike I
-
43 Hiago III
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
41 Энрике ПедроЗащитник
-
32 Уго ВиторЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
31 Peglow
-
-
33 Gustavo1
-
19 Rodrigo I
-
-
-
-
Главный тренер: Osmar Loss
Ход матча
6'
0:1
35'
0:2
35'
45'
46'
56'
1:2
56'
69'
71'
86'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.17
|2.
|Derlan
|1
|0.17
|3.
|Kaio Nunes
|1
|0.17
|4.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.17
|5.
|Лима Северино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|17 (6)
|0.39
|2.
|Yuri Alberto
|11
|0.25
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.2
|4.
|Patrick I
|6
|0.14
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.07
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.07
|7.
|Дурадо Родриго
|3
|0.07
|8.
|Кайо Ранхел
|3
|0.07
|9.
|Peglow
|2
|0.05
|10.
|Bruno Praxedes
|2
|0.05
|11.
|José Maurisio3
|1
|0.02
|12.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.02
|13.
|Куэста Виктор
|1
|0.02
|14.
|Rodrigo I
|1
|0.02
|15.
|Мусто Дамиан
|1
|0.02
|16.
|Моледо Родриго
|1
|0.02
|17.
|Gustavo1
|1
|0.02
|18.
|Moises VII
|0
|0
|19.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|20.
|Uendel
|0
|0
|21.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|22.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|23.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bruno Silva3
|1
|1
|2.
|Derlan
|2
|0
|3.
|Ronei
|1
|0
|4.
|Anselmo I
|1
|0
|5.
|Мойзес
|1
|0
|6.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|7.
|Ignacio2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|10
|0
|2.
|Galhardo Thiago
|6
|1
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|7
|0
|4.
|Кайо Ранхел
|5
|1
|5.
|Марсело Родиней
|5
|1
|6.
|Rodrigo I
|6
|0
|7.
|Moises VII
|6
|0
|8.
|Моледо Родриго
|4
|1
|9.
|Marcelo Lomba
|5
|0
|10.
|Yuri Alberto
|5
|0
|11.
|Bruno Praxedes
|5
|0
|12.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|13.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|14.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|1
|15.
|Danilo XVI
|2
|1
|16.
|Jose Gabriel
|2
|1
|17.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|18.
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|19.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|20.
|Patrick I
|3
|0
|21.
|Gustavo1
|3
|0
|22.
|Jussa
|3
|0
|23.
|Uendel
|1
|1
|24.
|Энрике Педро
|1
|1
|25.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|26.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|27.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|28.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|29.
|José Maurisio3
|2
|0
|30.
|William Pottker
|0
|1
|31.
|Уго Витор
|0
|1
|32.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|33.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|34.
|Паласиос Карлос
|1
|0
|35.
|Фукс Бруно
|1
|0
|36.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шапекоэнсе
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Интернасьональ
|22.73% (15)
|15.15% (10)
|18.18% (12)
|10.61% (7)
|15.15% (10)
|18.18% (12)
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе
Палмейрас 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе Фигейренсе 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Херсилиу Луж Херсилиу Луж 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 5:0 Метрополитано Марсильо Диас 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 Prospera Жоинвилль 0:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Бруске
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Интернасьональ 1:1 Сеара Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:3 Витория
Форталеза 5:1 Интернасьональ Витория 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьональ Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Гремио Тачира 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 4:1 Жувентуде Интернасьональ 6:1 Олимпия Асунсьон Жувентуде 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Тачира Интернасьональ 5:0 Эспортиву Олвейз Рэди 2:0 Интернасьональ Айморе 1:6 Интернасьональ Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сан-Жозе-дус-Кампус
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|42
|24
|8
|10
|75 - 52
|80
|2.
|Интернасьональ
|44
|22
|12
|10
|68 - 45
|78
|3.
|Атлетико Минейро
|44
|23
|9
|12
|70 - 50
|78
|4.
|Флуминенсе
|44
|20
|13
|11
|60 - 46
|73
|5.
|Сан-Паулу
|44
|18
|15
|11
|62 - 49
|69
|6.
|Палмейрас
|44
|18
|14
|12
|61 - 44
|68
|7.
|Брагантино
|44
|17
|16
|11
|66 - 49
|67
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|43
|19
|9
|15
|46 - 38
|66
|9.
|Гремио
|2:1
|42
|15
|17
|10
|57 - 46
|62
|10.
|Сантос
|1:2
|44
|16
|13
|15
|58 - 58
|61
|11.
|Сеара
|44
|16
|12
|16
|62 - 60
|60
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|43
|15
|15
|13
|45 - 47
|60
|13.
|Коринтианс
|44
|15
|14
|15
|50 - 50
|59
|14.
|Байя
|1:1
|44
|14
|11
|19
|57 - 65
|53
|15.
|Форталеза
|44
|13
|13
|18
|44 - 49
|52
|16.
|Спорт Ресифи
|44
|13
|7
|24
|35 - 57
|46
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|21.
|Жувентуде
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|22.
|Куяба
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|24.
|Америка Минейро
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|5
|2
|44 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|23
|14
|4
|5
|42 - 27
|46
|3.
|Флуминенсе
|21
|13
|5
|3
|33 - 14
|44
|4.
|Интернасьональ
|22
|12
|7
|3
|37 - 21
|43
|5.
|Палмейрас
|22
|11
|9
|2
|39 - 19
|42
|6.
|Сантос
|1:2
|22
|11
|8
|3
|40 - 24
|41
|7.
|Брагантино
|22
|11
|7
|4
|42 - 25
|40
|8.
|Сан-Паулу
|22
|10
|10
|2
|32 - 19
|40
|9.
|Гремио
|2:1
|21
|11
|6
|4
|36 - 25
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|21
|11
|5
|5
|23 - 14
|38
|11.
|Форталеза
|22
|10
|7
|5
|27 - 17
|37
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|8
|10
|4
|27 - 21
|34
|13.
|Байя
|1:1
|23
|10
|4
|9
|31 - 28
|34
|14.
|Коринтианс
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|15.
|Сеара
|22
|9
|5
|8
|28 - 30
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|21
|9
|2
|10
|20 - 24
|29
|17.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|21.
|Жувентуде
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|22.
|Америка Минейро
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|23.
|Куяба
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|24.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|22
|10
|5
|7
|31 - 24
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|3.
|Сан-Паулу
|22
|8
|5
|9
|30 - 30
|29
|4.
|Флуминенсе
|23
|7
|8
|8
|27 - 32
|29
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|22
|8
|4
|10
|23 - 24
|28
|6.
|Атлетико Минейро
|22
|8
|4
|10
|26 - 34
|28
|7.
|Сеара
|22
|7
|7
|8
|34 - 30
|28
|8.
|Брагантино
|22
|6
|9
|7
|24 - 24
|27
|9.
|Палмейрас
|22
|7
|5
|10
|22 - 25
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|7
|5
|9
|18 - 26
|26
|11.
|Коринтианс
|22
|6
|7
|9
|18 - 23
|25
|12.
|Гремио
|2:1
|21
|4
|11
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сантос
|1:2
|22
|5
|5
|12
|18 - 34
|20
|14.
|Байя
|1:1
|21
|4
|7
|10
|26 - 37
|19
|15.
|Спорт Ресифи
|23
|4
|5
|14
|15 - 33
|17
|16.
|Форталеза
|22
|3
|6
|13
|17 - 32
|15
|17.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|21.
|Жувентуде
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|22.
|Куяба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|24.
|Америка Минейро
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|21
|6
|7
|2.
|Сантос
|Marinho II
|19
|6
|7
|3.
|Брагантино
|Claudinho III
|18
|4
|6
|4.
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|18
|1
|3
|5.
|Интернасьональ
|Galhardo Thiago
|17
|6
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|13
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|4.
|Байя
|Грегоре
|11
|1
|5.
|Гремио
|Матеус Энрике
|10
|1