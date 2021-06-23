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ЕВРО 2020 2021

Италия
 
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Стадион:
Австрия

Бомбардиры внутри турнира

Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 2 0.67
2. Локателли Мануэль 2 0.67
3. Инсинье Лоренцо 1 0.33
4. Пессина Маттео 1 0.33
5. Толой Рафаэл 0 0
6. Верратти Марко 0 0
7. Спинаццола Леонардо 0 0
8. Берарди Доменико 0 0
9. Барелла Николо 0 0
Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арнаутович Марко 1 0.33
2. Грегорич Михаэль 1 0.33
3. Лайнер Штефан 1 0.33
4. Баумгартнер Кристоф 1 0.33
5. Алаба Давид 0 0
6. Забитцер Марсель 0 0
7. Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Италия
# Игрок      
1. Пессина Маттео 1 0
Австрия
# Игрок      
1. Алаба Давид 1 0
2. Лайнер Штефан 1 0
3. Бахманн Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Италия 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Австрия 0 50% (2) 0 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия
Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция
Австрия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония Австрия 0:0 Словакия
Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль

Последние игры между собой

Италия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Австрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Австрия 2:2 Италия Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Бельгия
0 Португалия
0 Италия
0 Австрия
0 Франция
0 Швейцария
0 Хорватия
0 Испания
0 Швеция
0 Украина
0 Англия
0 Германия
0 Голландия
0 Чехия
0 Уэльс
0 Дания
1/4 финала
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 5 3 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 3 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Швеция Форсберг Эмиль 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 2 1
2. Хорватия Ловрен Деян 2 0
3. Чехия Боржил Ян 2 0
4. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
5. Словакия Дуда Ондрей 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2021, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 68
    Италия 97.1% (66)
    X 2.9% (2)
    Австрия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Австрия
    1.58
    4.27
    8.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия - Австрия онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Австрия

    Исход игры
    Италия
    97.2% (69)
    Ничья
    2.8% (2)
    Австрия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (32)
    Меньше
    54.29% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    41.43% (29)
    Нет
    58.57% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    38% (27)
    2:1 Италия
    23.9% (17)
    3:1 Италия
    15.5% (11)
    1:0 Италия
    12.7% (9)
    3:0 Италия
    5.6% (4)
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