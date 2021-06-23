ЕВРО 2020 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|0.67
|2.
|Локателли Мануэль
|2
|0.67
|3.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.33
|4.
|Пессина Маттео
|1
|0.33
|5.
|Толой Рафаэл
|0
|0
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|8.
|Берарди Доменико
|0
|0
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арнаутович Марко
|1
|0.33
|2.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.33
|3.
|Лайнер Штефан
|1
|0.33
|4.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Забитцер Марсель
|0
|0
|7.
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пессина Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алаба Давид
|1
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|3.
|Бахманн Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Италия
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Австрия
|0
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия
Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция
Австрия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония Австрия 0:0 Словакия
Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль
Последние игры между собой
Италия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Австрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5
|3
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|3
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Швеция
|Форсберг Эмиль
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|2
|1
|2.
|Хорватия
|Ловрен Деян
|2
|0
|3.
|Чехия
|Боржил Ян
|2
|0
|4.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|5.
|Словакия
|Дуда Ондрей
|2
|0
Прогнозы на матч Италия - Австрия
Исход игры
Италия
97.2% (69)
Ничья
2.8% (2)
Австрия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (32)
Меньше
54.29% (38)
Обе команды забьют
Да
41.43% (29)
Нет
58.57% (41)
Популярный счёт
2:0 Италия
38% (27)
2:1 Италия
23.9% (17)
3:1 Италия
15.5% (11)
1:0 Италия
12.7% (9)
3:0 Италия
5.6% (4)
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