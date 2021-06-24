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ЕВРО 2020 2021

Бельгия
 
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Стадион:
Португалия

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 1
2. Де Брёйне Кевин 1 0.33
3. Мёнье Тома 1 0.33
4. Азар Торган 1 0.33
5. Азар Эден 0 0
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 5 (3) 1.67
2. Жота Диогу 1 0.33
3. Геррейро Рафаэль 1 0.33
4. Силва Рафа 0 0

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Азар Торган 1 0
Португалия
# Игрок      
1. Диаш Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Португалия 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия
Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино
Португалия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Португалия 2:2 Франция Португалия 2:4 Германия Венгрия 0:3 Португалия Португалия 4:0 Израиль
Испания 0:0 Португалия Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Бельгия 0:0 Португалия Товарищеские матчи Португалия 2:1 Бельгия Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Бельгия
0 Португалия
0 Италия
0 Австрия
0 Франция
0 Швейцария
0 Хорватия
0 Испания
0 Швеция
0 Украина
0 Англия
0 Германия
0 Голландия
0 Чехия
0 Уэльс
0 Дания
1/4 финала
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 5 3 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 3 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Швеция Форсберг Эмиль 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 2 1
2. Хорватия Ловрен Деян 2 0
3. Чехия Боржил Ян 2 0
4. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
5. Словакия Дуда Ондрей 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2021, осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 65
    Бельгия 66.2% (43)
    X 13.8% (9)
    Португалия 20% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Португалия
    2.60
    3.36
    3.18
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бельгия - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Португалия

    Исход игры
    Бельгия
    66.2% (43)
    Ничья
    13.8% (9)
    Португалия
    20% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.37% (50)
    Меньше
    20.63% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (54)
    Нет
    14.29% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    41.5% (27)
    1:2 Португалия
    15.4% (10)
    1:1 Ничья
    7.7% (5)
    2:0 Бельгия
    6.2% (4)
    3:1 Бельгия
    6.2% (4)
    3:2 Бельгия
    4.6% (3)
    2:3 Португалия
    3.1% (2)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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