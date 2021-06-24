ЕВРО 2020 2021
Бельгия
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Стадион: Олимпийский стадион (Севилья)
Португалия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|2.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.33
|3.
|Мёнье Тома
|1
|0.33
|4.
|Азар Торган
|1
|0.33
|5.
|Азар Эден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|5 (3)
|1.67
|2.
|Жота Диогу
|1
|0.33
|3.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.33
|4.
|Силва Рафа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азар Торган
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диаш Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Португалия
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =3 -1Финляндия 0:2 Бельгия Дания 1:2 Бельгия Бельгия 3:0 РОССИЯ Бельгия 1:0 Хорватия
Бельгия 1:1 Греция Бельгия 8:0 Беларусь Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино
Португалия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Португалия 2:2 Франция Португалия 2:4 Германия Венгрия 0:3 Португалия Португалия 4:0 Израиль
Испания 0:0 Португалия Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5
|3
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|3
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Швеция
|Форсберг Эмиль
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|2
|1
|2.
|Хорватия
|Ловрен Деян
|2
|0
|3.
|Чехия
|Боржил Ян
|2
|0
|4.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|5.
|Словакия
|Дуда Ондрей
|2
|0
Прогнозы на матч Бельгия - Португалия
Исход игры
Бельгия
66.2% (43)
Ничья
13.8% (9)
Португалия
20% (13)
Тотал 2.5
Больше
79.37% (50)
Меньше
20.63% (13)
Обе команды забьют
Да
85.71% (54)
Нет
14.29% (9)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
41.5% (27)
1:2 Португалия
15.4% (10)
1:1 Ничья
7.7% (5)
2:0 Бельгия
6.2% (4)
3:1 Бельгия
6.2% (4)
3:2 Бельгия
4.6% (3)
2:3 Португалия
3.1% (2)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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