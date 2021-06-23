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ЕВРО 2020 2021

Уэльс
 
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Стадион:
Дания

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ремзи Аарон 1 0.33
2. Мур Киффер 1 0.33
3. Робертс Коннор II 1 0.33
4. Бэйл Гарет 0 0
5. Моррелл Джозефф 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 2 0.67
2. Кристенсен Андреас 1 0.33
3. Меле Йоаким 1 0.33
4. Дамсгор Миккель 1 0.33
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Ампаду Этан 0 1
2. Гантер Кристофер 1 0
3. Аллен Джо 1 0
4. Дэвис Бен 1 0
5. Мур Киффер 1 0
6. Мефам Крис 1 0
Дания
# Игрок      
1. Васс Даниэль 1 0
2. Делани Томас 1 0
3. Йенсен Матиас 1 0
4. Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Дания 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Италия 1:0 Уэльс Турция 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Швейцария Уэльс 0:0 Албания
Франция 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Чехия Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс
Дания Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РОССИЯ 1:4 Дания Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина
Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Дания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уэльс 1:2 Дания Лига наций УЕФА Дания 2:0 Уэльс Лига наций УЕФА Дания 0:1 Уэльс Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Бельгия
0 Португалия
0 Италия
0 Австрия
0 Франция
0 Швейцария
0 Хорватия
0 Испания
0 Швеция
0 Украина
0 Англия
0 Германия
0 Голландия
0 Чехия
0 Уэльс
0 Дания
1/4 финала
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1/2 финала
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 5 3 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Польша Левандовски Роберт 3 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
5. Швеция Форсберг Эмиль 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 2 1
2. Хорватия Ловрен Деян 2 0
3. Чехия Боржил Ян 2 0
4. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
5. Словакия Дуда Ондрей 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2021, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 73
    Уэльс 16.4% (12)
    X 6.8% (5)
    Дания 76.7% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Дания
    5.65
    3.47
    1.92
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Уэльс - Дания

    Исход игры
    Уэльс
    16% (12)
    Ничья
    6.7% (5)
    Дания
    77.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (52)
    Меньше
    27.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (57)
    Нет
    20.83% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    50.7% (38)
    0:1 Дания
    13.3% (10)
    2:1 Уэльс
    12% (9)
    1:1 Ничья
    6.7% (5)
    1:3 Дания
    4% (3)
    0:2 Дания
    4% (3)
    2:3 Дания
    2.7% (2)
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