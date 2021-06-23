ЕВРО 2020 2021
Уэльс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Дания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ремзи Аарон
|1
|0.33
|2.
|Мур Киффер
|1
|0.33
|3.
|Робертс Коннор II
|1
|0.33
|4.
|Бэйл Гарет
|0
|0
|5.
|Моррелл Джозефф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.67
|2.
|Кристенсен Андреас
|1
|0.33
|3.
|Меле Йоаким
|1
|0.33
|4.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.33
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ампаду Этан
|0
|1
|2.
|Гантер Кристофер
|1
|0
|3.
|Аллен Джо
|1
|0
|4.
|Дэвис Бен
|1
|0
|5.
|Мур Киффер
|1
|0
|6.
|Мефам Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|1
|0
|2.
|Делани Томас
|1
|0
|3.
|Йенсен Матиас
|1
|0
|4.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Дания
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Италия 1:0 Уэльс Турция 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Швейцария Уэльс 0:0 Албания
Дания Последние 20 матчей: +13 =3 -4РОССИЯ 1:4 Дания Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина
Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Дания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5
|3
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Польша
|Левандовски Роберт
|3
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|5.
|Швеция
|Форсберг Эмиль
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|2
|1
|2.
|Хорватия
|Ловрен Деян
|2
|0
|3.
|Чехия
|Боржил Ян
|2
|0
|4.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|5.
|Словакия
|Дуда Ондрей
|2
|0
Прогнозы на матч Уэльс - Дания
Исход игры
Уэльс
16% (12)
Ничья
6.7% (5)
Дания
77.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (52)
Меньше
27.78% (20)
Обе команды забьют
Да
79.17% (57)
Нет
20.83% (15)
Популярный счёт
1:2 Дания
50.7% (38)
0:1 Дания
13.3% (10)
2:1 Уэльс
12% (9)
1:1 Ничья
6.7% (5)
1:3 Дания
4% (3)
0:2 Дания
4% (3)
2:3 Дания
2.7% (2)
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