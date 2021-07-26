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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2817
Вайле
0'
73' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
78' Желтая карточка
Колингер Денис
1:0
80' Гол
Экани Виктор
89' Желтая карточка
Фагир Вахид
90'+6
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
22
Фредериксен
Эмиль
10
Anders
Jacobsen
II
21
Симонсен
Йеппе
1
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
22
Колингер
Денис
5
Греве
Мадс
3
Давидсен
Вильормур
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
10
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
8
Lukas
Engel
9
Фагир
Вахид
Сённерйюск
4-3-3
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

65'
Эскесен Юлиус
Виндерслев Расмус
 
65'
Хассан Рилван
Фредериксен Эмиль
 
68'
 
Хетеми Лундрим
Скооп Якоб
68'
 
Йенсен Лукас
Lukas Engel
73'
 
Эзатолахи Саид
77'
Кристинссон Кристофер Инги
Симонсен Йеппе
 
78'
 
Колингер Денис
80'
Экани Виктор
1:0
80'
 
Эммануилидис Димитриос
Соуза Аллан
80'
 
Hans Hollsberg
Муколли Арбнор
83'
Канструп Пьер
Emil Holm
 
89'
 
Фагир Вахид

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экани Виктор 1 0.5
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Anders Jacobsen II 1 0
2. Гартенманн Стефан 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 2 0
2. Эзатолахи Саид 1 0
3. Фагир Вахид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 0 0 0 0 100% (1)
 Вайле 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск
Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер
Вайле Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг
Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Вайле: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Вайле 4:2 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 1:0 Вайле Суперлига Сённерйюск 0:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 4:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Раннерс 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Митьюлланд 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брондбю 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Орхус 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ольборг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Орхус 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Раннерс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Митьюлланд 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ольборг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Копенгаген Вильчек Камиль 1 0 0
4. Брондбю Менса Кевин 1 0 0
5. Ольборг Куск Каспер 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вайле Колингер Денис 2 0
2. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
3. Нордшелланн Ннамани Эмека 2 0
4. Копенгаген Бойлесен Николай 0 1
5. Виборг Ibrahim Said 1 0
Весь список
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