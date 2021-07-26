Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Сённерйюск

94' Удар от ворот произведет Вайле

94' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Удар от ворот произведет Сённерйюск

90' Удар от ворот произведет Сённерйюск

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ямга Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Хенде Марк-Даль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Матч возобновлен

89' Фагир Вахид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Вайле выполняет удар от ворот.

86' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Эзатолахи Саид из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Удар от ворот произведет Сённерйюск

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Тчамба Дуплекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Тчамба Дуплекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Г О О О О Л - Экани Виктор забивает ударом с правой ноги!

80' Плохо сыграл Греве Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Так близко к голу! Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!

79' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Колингер Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

76' Лоуренс Томас не дал случится голу! Фагир Вахид должен был забивать, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв

75' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Вайле выполняет удар от ворот.

74' Альбек Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Эзатолахи Саид получил желтую карточку от судьи

72' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Лукас Энгель получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Лукас Энгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ямга Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск

62' Удар от ворот произведет Сённерйюск

62' Лукас Энгель из команды Вайле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Симонсен Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

59' Вайле выполняет удар от ворот.

59' Экани Виктор не смог попасть в створ ударом издали

59' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

58' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Греве Мадс из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Муколли Арбнор получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Муколли Арбнор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Фагир Вахид нанес удар издали, а Лоуренс Томас отбил его обратно в игру!

52' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

47' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

47' Лукас Энгель из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

46' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

46' Сегодняшная посещаемость составляет 2817 болельщиков