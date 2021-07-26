Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
1:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2817
Вайле
73' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
78' Желтая карточкаКолингер Денис
1:0
80' ГолЭкани Виктор
89' Желтая карточкаФагир Вахид
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
77
Ямга
Кевин
20
Скооп
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йенсен ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
73'
78'
80'
1:0
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экани Виктор
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|2.
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|2
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|3.
|Фагир Вахид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =2 -10Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск
Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер
Вайле Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Вайле: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Сённерйюск 4:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Виборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брондбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Орхус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Раннерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|2.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|1
|0
|0
|4.
|Брондбю
|Менса Кевин
|1
|0
|0
|5.
|Ольборг
|Куск Каспер
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|2.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|2
|0
|3.
|Нордшелланн
|Ннамани Эмека
|2
|0
|4.
|Копенгаген
|Бойлесен Николай
|0
|1
|5.
|Виборг
|Ibrahim Said
|1
|0