Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Кристал-арена
Остенде
10
Бонгонда
Тео
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
11
Боонен
Инди
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|1
|0.5
|2.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|1
|0
|2.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Квасина Марко
|1
|0
|2.
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|3.
|Гейе Махтар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк
Остенде Последние 20 матчей: +6 =4 -10Остенде 0:3 Шарлеруа Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Амьен 2:1 Остенде Звевезеле 3:9 Остенде
Стандард 1:3 Остенде Остенде 2:2 Мехелен Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 0:2 Васланд-Беверен Остенде 1:4 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Остенде 1:2 Кортрейк Гент 1:0 Остенде Остенде 2:0 Мехелен Эйпен 1:1 Остенде
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генк 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Генк Первый дивизион А Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Генк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Остенде
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Генк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Серэн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Остенде
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Остенде
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Генк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сент-Трюйден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|2.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|4.
|Шарлеруа
|Anass Zaroury
|1
|0
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|2
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|4.
|Эйпен
|Бек Андреас
|1
|0
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|1
|0