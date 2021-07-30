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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
3:4
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
1:0
20' Гол
Хейнен Бриан
2:0
30' Гол
Бонгонда Тео
31' Желтая карточка
Хендри Джек
2:1
32' Гол
Квасина Марко
2:2
49' Гол
Гейе Махтар
3:2
60' Гол
Бонгонда Тео
3:3
62' Гол
Амброз Тьерри
3:4
79' Гол
Якель Фредерик
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
11
Ндайишимий
Майк
10
Бонгонда
Тео
9
Дессерс
Сириль
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
4
Хендри
Джек
3
Медли
Зех
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
11
Боонен
Инди
6
Д'Арпино
Максим
29
Д'Хасе
Робби
21
Квасина
Марко
9
Гейе
Махтар
Генк
4-2-3-1
Остенде
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 3 1.5
2. Хейнен Бриан 1 0.5
3. Дессерс Сириль 0 0
4. Ндайишимий Майк 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квасина Марко 1 0.5
2. Амброз Тьерри 1 0.5
3. Гейе Махтар 1 0.5
4. Якель Фредерик 1 0.5
5. Роша Кенни 0 0
6. Капон Брехт 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 1 0
2. Пейнтсил Джозеф 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Квасина Марко 1 0
2. Хендри Джек 1 0
3. Д'Хасе Робби 1 0
4. Гейе Махтар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Остенде 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк
Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге
Остенде Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Остенде 0:3 Шарлеруа Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Амьен 2:1 Остенде Звевезеле 3:9 Остенде
Стандард 1:3 Остенде Остенде 2:2 Мехелен Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 0:2 Васланд-Беверен Остенде 1:4 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Остенде 1:2 Кортрейк Гент 1:0 Остенде Остенде 2:0 Мехелен Эйпен 1:1 Остенде

Последние игры между собой

Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Остенде 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 3:1 Остенде Первый дивизион А
Генк 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Генк Первый дивизион А Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Серкль Брюгге 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
8. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
11. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серэн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Серкль Брюгге 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сент-Трюйден 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. Остенде Квасина Марко 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 2 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0
4. Эйпен Бек Андреас 1 0
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 1 0
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Где смотреть матч Генк 3:4 Остенде онлайн




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