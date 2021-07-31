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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Текстильщик
Торпедо Москва
Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 3 1
2. Лебеденко Игорь 2 0.67
3. Султонов Мухаммад 2 0.67
4. Шумских Алексей 1 0.33
5. Адаев Владислав 1 0.33
6. Енин Иван 1 0.33
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Виктор 1 0.33

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Темников Иван 2 0
2. Рязанцев Александр 1 0
3. Шумских Алексей 1 0
4. Нетфуллин Равиль 1 0
5. Енин Иван 1 0
6. Евдокимов Андрей 1 0
Текстильщик
# Игрок      
1. Шведюк Илья 1 1
2. Сергеев Виктор 1 0
3. Макушкин Алексей 1 0
4. Машуков Хачим 1 0
5. Гогричиани Гоча 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3)
 Текстильщик 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник
Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва
Текстильщик Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Краснодар-2 1:1 Текстильщик КАМАЗ 1:0 Текстильщик Ротор 0:0 Текстильщик Велес Москва 2:1 Текстильщик
Балтика 3:1 Текстильщик Краснодар-2 0:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Акрон Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:0 Шинник Факел 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Волгарь Крылья Советов 4:0 Текстильщик Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Торпедо Москва 2:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион Текстильщик 1:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Текстильщик 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Оренбург Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
3. Факел Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Алания Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Велес Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Акрон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Металлург Липецк Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Спартак-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Томь Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Ротор Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Текстильщик Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19. ПФК Кубань Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Енисей Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Металлург Липецк Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Томь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ротор Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Балтика Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Краснодар-2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Енисей Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Текстильщик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. ПФК Кубань Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
2. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Торпедо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Текстильщик Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
6. ПФК Кубань Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар-2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Оренбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Акрон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. КАМАЗ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Металлург Липецк Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Спартак-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Енисей Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Томь Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Волгарь Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Балтика Казаев Ян 3 0 0
2. Факел Максимов Максим 3 0 0
3. Торпедо Москва Калмыков Амур 3 0 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 2 0 0
5. Металлург Липецк Войдель Роман 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 3 1
2. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 2 1
3. Металлург Липецк Овчинников Андрей 3 0
4. Балтика Кашчелан Младен 3 0
5. Волгарь Козлов Данила 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 123
    Торпедо Москва 100% (123)
    X 0% (0)
    Текстильщик 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Текстильщик
    1.36
    5.05
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Текстильщик онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Текстильщик

    Исход игры
    Торпедо Москва
    100% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Текстильщик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    19.66% (23)
    Нет
    80.34% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    51.7% (61)
    1:0 Торпедо Москва
    18.6% (22)
    2:1 Торпедо Москва
    14.4% (17)
    3:0 Торпедо Москва
    9.3% (11)
    3:1 Торпедо Москва
    3.4% (4)
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