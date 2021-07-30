Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Торпедо Москва
Позже
Текстильщик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|3
|1
|2.
|Лебеденко Игорь
|2
|0.67
|3.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.67
|4.
|Шумских Алексей
|1
|0.33
|5.
|Адаев Владислав
|1
|0.33
|6.
|Енин Иван
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Виктор
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|2
|0
|2.
|Рязанцев Александр
|1
|0
|3.
|Шумских Алексей
|1
|0
|4.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|5.
|Енин Иван
|1
|0
|6.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шведюк Илья
|1
|1
|2.
|Сергеев Виктор
|1
|0
|3.
|Макушкин Алексей
|1
|0
|4.
|Машуков Хачим
|1
|0
|5.
|Гогричиани Гоча
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|Текстильщик
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник
Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва
Текстильщик Последние 20 матчей: +5 =6 -9Краснодар-2 1:1 Текстильщик КАМАЗ 1:0 Текстильщик Ротор 0:0 Текстильщик Велес Москва 2:1 Текстильщик
Балтика 3:1 Текстильщик Краснодар-2 0:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Акрон Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:0 Шинник Факел 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:1 Волгарь Крылья Советов 4:0 Текстильщик Спартак-2 1:1 Текстильщик Текстильщик 0:2 Алания Текстильщик 0:1 Нефтехимик Текстильщик 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Томь Текстильщик 1:0 Чертаново Текстильщик 1:0 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|Факел
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Томь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Металлург Липецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Томь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|6.
|ПФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Казаев Ян
|3
|0
|0
|2.
|Факел
|Максимов Максим
|3
|0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|3
|0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|2
|0
|0
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|3
|1
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|2
|1
|3.
|Металлург Липецк
|Овчинников Андрей
|3
|0
|4.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|3
|0
|5.
|Волгарь
|Козлов Данила
|3
|0
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Текстильщик
Исход игры
Торпедо Москва
100% (13)
Ничья
0% (0)
Текстильщик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (4)
Меньше
69.23% (9)
Обе команды забьют
Да
23.08% (3)
Нет
76.92% (10)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
61.5% (8)
2:1 Торпедо Москва
15.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!