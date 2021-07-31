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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Днепр-1
0'
20' Желтая карточка
 22'
31
Кучерук
Владислав
22
Скорко
Данил
6
Кадири
Мохаммед
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
45
Брагару
Максим
91
Михайленко
Николай
14
Кравченко
Сергей
11
Штогрин
Андрей
10
Авагимян
Артур
74
Ванат
Владислав
44
Паст
Евгений
11
Кравченко
Никита
39
Сваток
Александр
3
Адамюк
Владимир
4
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
20
Ди
Франко
Франсиско
25
Чуже
Марио
76
Пихалёнок
Александр
7
Довбик
Артём
Черноморец Од
Днепр-1

Ход матча

20'
 

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 2 1
2. Назаренко Александр 0 0
3. Чуже Марио 0 0

Карточки

Черноморец Од
# Игрок      
1. Белошевский Богдан 1 1
2. Авагимян Артур 1 0
3. Ванат Владислав 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 1 1
2. Когут Игорь 1 0
3. Назаренко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Од 0 0 0 0 0 0
 Днепр-1 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од
Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск Альянс 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 0:4 Черноморец Од
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1
Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1 0:0 Черноморец Од Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Днепр-1 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Черноморец Од 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Черноморец Од 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Днепр-1 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Днепр-1 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Верес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
4. Десна Завийский Тарас 1 0 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
3. Колос Ковалёвка Ситчинава Ника 2 0
4. Львов Ньярко Эрнест 2 0
5. Александрия Бабогло Владислав 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Черноморец Од 24.8% (34)
X 27.7% (38)
Днепр-1 47.4% (65)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Днепр-1
6.60
4.40
1.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Днепр-1

Исход игры
Черноморец Од
24.8% (34)
Ничья
27.7% (38)
Днепр-1
47.4% (65)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (35)
1:2 Днепр-1
21.9% (30)
0:1 Днепр-1
19.7% (27)
1:0 Черноморец Од
12.4% (17)
2:1 Черноморец Од
10.2% (14)
0:2 Днепр-1
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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