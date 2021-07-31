Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Черноморец
Днепр-1
22
Скорко
Данил
27
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Yuriy Moroz
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|2
|1
|2.
|Назаренко Александр
|0
|0
|3.
|Чуже Марио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белошевский Богдан
|1
|1
|2.
|Авагимян Артур
|1
|0
|3.
|Ванат Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Когут Игорь
|1
|0
|3.
|Назаренко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Днепр-1
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +12 =4 -4Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од
Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск Альянс 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 0:4 Черноморец Од
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1
Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Верес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|4.
|Десна
|Завийский Тарас
|1
|0
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ситчинава Ника
|2
|0
|4.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|2
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Днепр-1
Исход игры
Черноморец Од
24.8% (34)
Ничья
27.7% (38)
Днепр-1
47.4% (65)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (35)
1:2 Днепр-1
21.9% (30)
0:1 Днепр-1
19.7% (27)
1:0 Черноморец Од
12.4% (17)
2:1 Черноморец Од
10.2% (14)
0:2 Днепр-1
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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