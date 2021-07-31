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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Факел
Оренбург
Факел

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миронов Алексей 2 0.67
2. Фамейе Джоэль 2 (2) 0.67
3. Сиваков Михаил 1 0.33
4. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.33
5. Эктов Александр 1 0.33
6. Прудников Николай 1 0.33
7. Капленко Кирилл 1 0.33
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максимов Максим 3 1
2. Акбашев Роман 2 0.67

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Капленко Кирилл 2 0
2. Миронов Алексей 2 0
3. Сиваков Михаил 0 1
4. Бреев Сергей 1 0
5. Полуяхтов Владимир 1 0
6. Малых Андрей 1 0
7. Гойкович Ренато 1 0
8. Эктов Александр 1 0
9. Кеняйкин Алексей 1 0
10. Титков Николай 1 0
11. Шаболин Артём 1 0
Факел
# Игрок      
1. Мастерной Владислав 1 1
2. Дашаев Аслан 1 0
3. Брызгалов Сергей 1 0
4. Акбашев Роман 1 0
5. Максимов Максим 1 0
6. Магаль Руслан 1 0
7. Мендель Андрей 1 0
8. Шепилов Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 11.11% (1)
 Факел 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург
Факел Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Факел 2:0 Томь Факел 1:0 Велес Москва Факел 3:3 Балтика Химки 0:1 Факел
Акрон 0:2 Факел Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Оренбург 1:2 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 5:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Факел 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:2 Оренбург Первый дивизион Оренбург 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Оренбург Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
3. Факел Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Алания Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Велес Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9. Акрон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Металлург Липецк Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Спартак-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Томь Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Ротор Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Текстильщик Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19. ПФК Кубань Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Енисей Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Металлург Липецк Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Томь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ротор Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Балтика Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Краснодар-2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Енисей Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Текстильщик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. ПФК Кубань Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
2. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Торпедо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Текстильщик Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
6. ПФК Кубань Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар-2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Оренбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Акрон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. КАМАЗ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Металлург Липецк Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Спартак-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Енисей Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Томь Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Волгарь Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Балтика Казаев Ян 3 0 0
2. Факел Максимов Максим 3 0 0
3. Торпедо Москва Калмыков Амур 3 0 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 2 0 0
5. Металлург Липецк Войдель Роман 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 3 1
2. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 2 1
3. Металлург Липецк Овчинников Андрей 3 0
4. Балтика Кашчелан Младен 3 0
5. Волгарь Козлов Данила 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 121
    Оренбург 85.1% (103)
    X 9.1% (11)
    Факел 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Факел
    1.65
    3.68
    6.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Факел онлайн


    Прогнозы на матч Оренбург - Факел

    Исход игры
    Оренбург
    85.3% (99)
    Ничья
    8.6% (10)
    Факел
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    33.6% (39)
    1:0 Оренбург
    25% (29)
    2:0 Оренбург
    14.7% (17)
    3:1 Оренбург
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    6.9% (8)
    1:2 Факел
    3.4% (4)
    3:0 Оренбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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