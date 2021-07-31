Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
-
57 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Грузнов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миронов Алексей
|2
|0.67
|2.
|Фамейе Джоэль
|2 (2)
|0.67
|3.
|Сиваков Михаил
|1
|0.33
|4.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.33
|5.
|Эктов Александр
|1
|0.33
|6.
|Прудников Николай
|1
|0.33
|7.
|Капленко Кирилл
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максимов Максим
|3
|1
|2.
|Акбашев Роман
|2
|0.67
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|2.
|Миронов Алексей
|2
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|0
|1
|4.
|Бреев Сергей
|1
|0
|5.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|6.
|Малых Андрей
|1
|0
|7.
|Гойкович Ренато
|1
|0
|8.
|Эктов Александр
|1
|0
|9.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|10.
|Титков Николай
|1
|0
|11.
|Шаболин Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мастерной Владислав
|1
|1
|2.
|Дашаев Аслан
|1
|0
|3.
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|4.
|Акбашев Роман
|1
|0
|5.
|Максимов Максим
|1
|0
|6.
|Магаль Руслан
|1
|0
|7.
|Мендель Андрей
|1
|0
|8.
|Шепилов Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|Факел
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +15 =3 -2Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Торпедо Москва Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург
Факел Последние 20 матчей: +14 =4 -2Факел 2:0 Томь Факел 1:0 Велес Москва Факел 3:3 Балтика Химки 0:1 Факел
Акрон 0:2 Факел Факел 0:0 Торпедо Москва Шинник 0:2 Факел Спартак-2 3:5 Факел Факел 1:1 Волгарь Крылья Советов 5:1 Факел Факел 1:0 Текстильщик Алания 2:0 Факел Факел 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Факел Факел 3:1 Иртыш Омск Томь 0:3 Факел Факел 4:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Факел Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|Факел
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Томь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Енисей
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Металлург Липецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Томь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|6.
|ПФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Казаев Ян
|3
|0
|0
|2.
|Факел
|Максимов Максим
|3
|0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|3
|0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|2
|0
|0
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|3
|1
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|2
|1
|3.
|Металлург Липецк
|Овчинников Андрей
|3
|0
|4.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|3
|0
|5.
|Волгарь
|Козлов Данила
|3
|0
Прогнозы на матч Оренбург - Факел
Исход игры
Оренбург
85.3% (99)
Ничья
8.6% (10)
Факел
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
33.6% (39)
1:0 Оренбург
25% (29)
2:0 Оренбург
14.7% (17)
3:1 Оренбург
6.9% (8)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:2 Факел
3.4% (4)
3:0 Оренбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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