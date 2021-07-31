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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Митьюлланд
0'
14' Желтая карточка
Паулиньо VI
24' Желтая карточка
Jeppe Groenning
54'
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
23
Younes
Bakiz
1
Лоссль
Йонас
5
Хег
Даниэль
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
2
Коолс
Дион
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
11
Мабиль
Авер
Виборг
4-3-3
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

14'
 
Паулиньо VI
24'
Jeppe Groenning
 
46'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Ларс II 2 0.67
2. Younes Bakiz 1 0.33
3. Christian Soerensen II 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 1 0.33
2. Брумадо Жуниор 1 0.33
3. Дрейер Андерс 0 0
4. Паулиньо VI 0 0

Карточки

Виборг
# Игрок      
1. Jeppe Groenning 2 0
2. Ibrahim Said 1 0
3. Mads Lauritsen 1 0
4. Christian Soerensen II 1 0
5. Sebastian Groenning 1 0
6. Jacob Bonde 1 0
7. Крамер Ларс II 1 0
8. Younes Bakiz 1 0
9. Tobias Bech 1 0
10. Lucas Lund Pedersen 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Систо Пионе 1 0
2. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Митьюлланд 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг
Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг Виборг 2:0 Эсбьерг Скиве 0:3 Виборг Виборг 1:0 Видовре Веннсюссель 0:1 Виборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе
Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле

Последние игры между собой

Виборг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Митьюлланд 0:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Виборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:4 Виборг Суперлига Дании
Митьюлланд 2:0 Виборг Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Виборг 1:1 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Виборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Раннерс 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Митьюлланд 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брондбю 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Орхус 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ольборг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Орхус 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Виборг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Митьюлланд 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Виборг 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Раннерс 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ольборг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Копенгаген Вильчек Камиль 1 0 0
4. Брондбю Менса Кевин 1 0 0
5. Ольборг Куск Каспер 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вайле Колингер Денис 2 0
2. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
3. Виборг Jeppe Groenning 2 0
4. Нордшелланн Ннамани Эмека 2 0
5. Копенгаген Бойлесен Николай 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Митьюлланд
4.00
3.68
2.26
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