Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Виборг
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Энерги Виборг Арена
Митьюлланд
14' Желтая карточкаПаулиньо VI
24' Желтая карточкаJeppe Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
23
Younes
Bakiz
29
Паулиньо
VI
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
31 Tobias BechНападающий
- Нападающий
-
23 Younes BakizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Jeff MensahПолузащитник
-
26 Can Dursun
-
-
21 Sofus Berger
-
30 Ibrahim Said
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
14'
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Ларс II
|2
|0.67
|2.
|Younes Bakiz
|1
|0.33
|3.
|Christian Soerensen II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|1
|0.33
|2.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.33
|3.
|Дрейер Андерс
|0
|0
|4.
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jeppe Groenning
|2
|0
|2.
|Ibrahim Said
|1
|0
|3.
|Mads Lauritsen
|1
|0
|4.
|Christian Soerensen II
|1
|0
|5.
|Sebastian Groenning
|1
|0
|6.
|Jacob Bonde
|1
|0
|7.
|Крамер Ларс II
|1
|0
|8.
|Younes Bakiz
|1
|0
|9.
|Tobias Bech
|1
|0
|10.
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Систо Пионе
|1
|0
|2.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виборг
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Митьюлланд
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Виборг Последние 20 матчей: +13 =5 -2Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг
Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг Виборг 2:0 Эсбьерг Скиве 0:3 Виборг Виборг 1:0 Видовре Веннсюссель 0:1 Виборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе
Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле
Последние игры между собой
Виборг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Митьюлланд
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брондбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Орхус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Виборг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Митьюлланд
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Виборг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Раннерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|2.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|1
|0
|0
|4.
|Брондбю
|Менса Кевин
|1
|0
|0
|5.
|Ольборг
|Куск Каспер
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|2.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|2
|0
|3.
|Виборг
|Jeppe Groenning
|2
|0
|4.
|Нордшелланн
|Ннамани Эмека
|2
|0
|5.
|Копенгаген
|Бойлесен Николай
|0
|1