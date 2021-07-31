Второй тайм

98' Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Sofus Berger нанес удар, мяч был парирован, но Йонас Лессль не удержал его в руках.

97' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Виборг

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Raphael Nwadike на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Николаесен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

86' Сегодняшная посещаемость составляет 4038 болельщиков

86' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Митьюлланд

83' Йеппе Гроннинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Плохо сыграл Лоссль Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Дрейер Андерс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Матч возобновлен

80' Себастьян Гронинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Себастьян Гронинг нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

77' Г О О О О Л - Дрейер Андерс забивает ударом с левой ноги!

77' Плохо сыграл Себастьян Гронинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Коолс Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Николаесен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Судья подбегает и показывает Хег Даниэль из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.

74' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Г О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Виборг выполняет удар от ворот.

68' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Tobias Bech уходит с поля и его заменяет Джефф Менса

65' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

64' Николаесен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Younes Bakiz имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

63' Удар от ворот произведет Митьюлланд

60' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Почти гол! Святченко Эрик пробил головой по воротам, но Lucas Lund Pedersen спас!

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Дюр Николас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

56' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

54' Tobias Bech не смог попасть в створ ударом издали

53' Крамер Ларс II нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

53' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

50' Raphael Nwadike нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Christian Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Митьюлланд

46' Лонвейк Джастин из команды Виборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней