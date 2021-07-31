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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4038
Митьюлланд
0'
14' Желтая карточка
Паулиньо VI
24' Желтая карточка
Jeppe Groenning
0:1
71' Гол
Феррейра Эвандер
74' Желтая карточка
Хег Даниэль
0:2
77' Гол
Дрейер Андерс
90'+8
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
23
Younes
Bakiz
1
Лоссль
Йонас
5
Хег
Даниэль
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
2
Коолс
Дион
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
11
Мабиль
Авер
Виборг
4-3-3
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

14'
 
Паулиньо VI
24'
Jeppe Groenning
 
46'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
62'
 
Исаксен Густав
Мабиль Авер
62'
 
Николаесен Расмус
Jose Ferreira
66'
Alassana Jatta
Younes Bakiz
 
66'
Jeff Mensah
Tobias Bech
 
71'
0:1
Феррейра Эвандер
74'
 
Хег Даниэль
77'
0:2
Дрейер Андерс
78'
 
Хансен Мадс
Брумадо Жуниор
80'
Sofus Berger
Sebastian Groenning
 
83'
Аниембе Даниэль
Лонвейк Джастин
 
85'
 
Андерссон Йоэль
Коолс Дион

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Ларс II 2 0.67
2. Younes Bakiz 1 0.33
3. Christian Soerensen II 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 1 0.33
2. Систо Пионе 1 0.33
3. Феррейра Эвандер 1 0.33
4. Брумадо Жуниор 1 0.33
5. Паулиньо VI 0 0

Карточки

Виборг
# Игрок      
1. Jeppe Groenning 2 0
2. Ibrahim Said 1 0
3. Mads Lauritsen 1 0
4. Christian Soerensen II 1 0
5. Sebastian Groenning 1 0
6. Jacob Bonde 1 0
7. Крамер Ларс II 1 0
8. Younes Bakiz 1 0
9. Tobias Bech 1 0
10. Lucas Lund Pedersen 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Хег Даниэль 1 0
2. Систо Пионе 1 0
3. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Митьюлланд 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг
Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг Виборг 4:0 Эсбьерг Виборг 4:1 Фредерисия Кёге 1:1 Виборг Колдинг 0:1 Виборг Виборг 2:0 Эсбьерг Скиве 0:3 Виборг Виборг 1:0 Видовре Веннсюссель 0:1 Виборг
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе
Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле

Последние игры между собой

Виборг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Митьюлланд 0:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Виборг 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:4 Виборг Суперлига Дании
Митьюлланд 2:0 Виборг Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Виборг Суперлига Дании Виборг 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Виборг Суперлига Дании Виборг 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Виборг 1:1 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:1 Виборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Раннерс 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Виборг 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брондбю 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Орхус 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ольборг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Орхус 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вайле 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Раннерс 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ольборг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 0 1
4. Копенгаген Вильчек Камиль 1 0 0
5. Брондбю Менса Кевин 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вайле Колингер Денис 2 0
2. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
3. Виборг Jeppe Groenning 2 0
4. Нордшелланн Ннамани Эмека 2 0
5. Копенгаген Бойлесен Николай 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 0:2 Митьюлланд онлайн




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