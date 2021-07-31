Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Лаук МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Алфёров Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кичин Валерий
|2 (2)
|0.67
|2.
|Саная Анзор
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Засеев Азамат
|1
|0.33
|2.
|Хабалов Алан
|1
|0.33
|3.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.33
|4.
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сухомлинов Максим
|1
|1
|2.
|Песиков Евгений
|2
|0
|3.
|Кичин Валерий
|0
|1
|4.
|Зотов Александр
|1
|0
|5.
|Цховребов Валерий
|1
|0
|6.
|Марков Николай
|1
|0
|7.
|Скворцов Алексей
|1
|0
|8.
|Ланин Олег
|1
|0
|9.
|Ломакин Александр
|1
|0
|10.
|Микушин Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хубулов Владимир
|2
|0
|2.
|Качмазов Сослан
|1
|0
|3.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|4.
|Хабалов Алан
|1
|0
|5.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|6.
|Хугаев Алан
|1
|0
|7.
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|8.
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
|9.
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Енисей
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Алания
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спартак-2 2:1 Енисей Енисей 2:2 ПФК Кубань Велес Москва 1:0 Енисей Енисей 2:1 Иртыш Омск
Томь 1:0 Енисей Енисей 1:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Енисей Енисей 4:2 Спартак-2 Енисей 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Енисей Енисей 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Енисей Енисей 1:2 Балтика Краснодар-2 0:2 Енисей Енисей 0:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Енисей Енисей 6:0 Шинник Енисей 1:3 Факел Енисей 1:4 Волгарь Тамбов 1:2 Енисей
Алания Последние 20 матчей: +10 =5 -5Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания
Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново
Последние игры между собой
Енисей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Алания: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|Факел
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Металлург Липецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Томь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Балтика
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Енисей
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Металлург Липецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Томь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ротор
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|6.
|ПФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Казаев Ян
|3
|0
|0
|2.
|Факел
|Максимов Максим
|3
|0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|3
|0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|2
|0
|0
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|3
|1
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|2
|1
|3.
|Металлург Липецк
|Овчинников Андрей
|3
|0
|4.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|3
|0
|5.
|Волгарь
|Козлов Данила
|3
|0
Прогнозы на матч Енисей - Алания
Исход игры
Енисей
12.6% (15)
Ничья
36.1% (43)
Алания
51.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
46.61% (55)
Меньше
53.39% (63)
Обе команды забьют
Да
79.66% (94)
Нет
20.34% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (39)
1:2 Алания
31.9% (38)
0:1 Алания
12.6% (15)
2:1 Енисей
9.2% (11)
1:3 Алания
3.4% (4)
1:0 Енисей
2.5% (3)
0:2 Алания
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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