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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
 
Позже
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кичин Валерий 2 (2) 0.67
2. Саная Анзор 1 (1) 0.33
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Засеев Азамат 1 0.33
2. Хабалов Алан 1 0.33
3. Гиоргобиани Николай 1 0.33
4. Эльдарушев Абу-Саид 1 0.33

Карточки

Енисей
# Игрок      
1. Сухомлинов Максим 1 1
2. Песиков Евгений 2 0
3. Кичин Валерий 0 1
4. Зотов Александр 1 0
5. Цховребов Валерий 1 0
6. Марков Николай 1 0
7. Скворцов Алексей 1 0
8. Ланин Олег 1 0
9. Ломакин Александр 1 0
10. Микушин Владислав 1 0
Алания
# Игрок      
1. Хубулов Владимир 2 0
2. Качмазов Сослан 1 0
3. Кокоев Батрадз 1 0
4. Хабалов Алан 1 0
5. Хосонов Хетаг 1 0
6. Хугаев Алан 1 0
7. Эльдарушев Абу-Саид 1 0
8. Кобесов Дмитрий 1 0
9. Кочиев Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Енисей 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Алания 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спартак-2 2:1 Енисей Енисей 2:2 ПФК Кубань Велес Москва 1:0 Енисей Енисей 2:1 Иртыш Омск
Томь 1:0 Енисей Енисей 1:1 Чертаново Нижний Новгород 1:2 Енисей Енисей 4:2 Спартак-2 Енисей 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Енисей Енисей 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Енисей Енисей 1:2 Балтика Краснодар-2 0:2 Енисей Енисей 0:1 Акрон Торпедо Москва 0:1 Енисей Енисей 6:0 Шинник Енисей 1:3 Факел Енисей 1:4 Волгарь Тамбов 1:2 Енисей
Алания Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания
Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Алания Алания 1:0 Иртыш Омск Алания 2:3 Томь Алания 3:1 Чертаново

Последние игры между собой

Енисей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Алания: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Алания 3:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 3:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Енисей 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Енисей 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 4:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Оренбург Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
3. Факел Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Велес Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5. КАМАЗ Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Алания Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Акрон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Металлург Липецк Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Спартак-2 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Томь Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Волгарь Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Ротор Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Текстильщик Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Балтика Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19. ПФК Кубань Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Енисей Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Торпедо Москва Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Металлург Липецк Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Томь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ротор Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Балтика Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Енисей Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Краснодар-2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Текстильщик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. ПФК Кубань Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Алания Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Торпедо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Текстильщик Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
6. ПФК Кубань Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Краснодар-2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Оренбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Акрон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. КАМАЗ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ротор Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Металлург Липецк Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Спартак-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Енисей Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Томь Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Волгарь Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Балтика Казаев Ян 3 0 0
2. Факел Максимов Максим 3 0 0
3. Торпедо Москва Калмыков Амур 3 0 0
4. Торпедо Москва Лебеденко Игорь 2 0 0
5. Металлург Липецк Войдель Роман 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КАМАЗ Калугин Олег 3 1
2. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 2 1
3. Металлург Липецк Овчинников Андрей 3 0
4. Балтика Кашчелан Младен 3 0
5. Волгарь Козлов Данила 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 1 день 1 час 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 9
    Енисей 33.3% (3)
    X 11.1% (1)
    Алания 55.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Алания
    3.16
    3.55
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Енисей - Алания онлайн


    Прогнозы на матч Енисей - Алания

    Исход игры
    Енисей
    33.3% (5)
    Ничья
    13.3% (2)
    Алания
    53.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (9)
    Меньше
    40% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (11)
    Нет
    26.67% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    26.7% (4)
    2:1 Енисей
    20% (3)
    0:1 Алания
    13.3% (2)
    1:3 Алания
    13.3% (2)
    1:1 Ничья
    13.3% (2)
    1:0 Енисей
    13.3% (2)
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