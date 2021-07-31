Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
71
Тикнизян
Наир
6
Мухин
Максим
9
Чалов
Фёдор
25
Бистрович
Кристиян
98
Обляков
Иван
7
Ахметов
Ильзат
91
Заболотный
Антон
1
Гилерме
Маринато
45
Сильянов
Александр
6
Баринов
Дмитрий
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
4
Магкеев
Станислав
69
Куликов
Даниил
94
Рыбчинский
Дмитрий
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
9
Смолов
Фёдор
ЦСКА Москва
4-1-4-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 1
2. Дзагоев Алан 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 2 2
2. Смолов Фёдор 1 1
3. Крыховяк Гжегож 0 0
4. Миранчук Антон 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Камано Франсуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 0 0 0 100% (1) 0
 Локомотив Москва 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Кубок Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Уфа Агаларов Гамид 2 0 0
4. Динамо Москва Фомин Даниил 2 2 0
5. Динамо Москва Шиманьски Себастиан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
5. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Матюнин из Москвы. Помогать ему на бровках будут Валентин Мурашов из Москвы и Алексей Стипиди из Краснодара. Резервным арбитром на этот матч назначен Олег Соколов из Воронежа. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче второго тура чемпионата России между московскими ЦСКА и "Локомотивом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
ЦСКА Москва 28.8% (42)
X 45.9% (67)
Локомотив Москва 25.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Локомотив Москва
2.30
3.65
3.70
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
29.3% (43)
Ничья
45.6% (67)
Локомотив Москва
25.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.03% (49)
Меньше
65.97% (95)
Обе команды забьют
Да
72.22% (104)
Нет
27.78% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (55)
2:1 ЦСКА Москва
13.6% (20)
1:0 ЦСКА Москва
12.2% (18)
1:2 Локомотив Москва
12.2% (18)
0:1 Локомотив Москва
6.8% (10)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:2 Локомотив Москва
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 