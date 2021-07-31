Россия: Премьер-лига 2021-2022
ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Локомотив Москва
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заболотный Антон
|1
|1
|2.
|Дзагоев Алан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|2
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|1
|3.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|4.
|Миранчук Антон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Камано Франсуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|2
|0
|0
|4.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|2
|2
|0
|5.
|Динамо Москва
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|5.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
29.3% (43)
Ничья
45.6% (67)
Локомотив Москва
25.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.03% (49)
Меньше
65.97% (95)
Обе команды забьют
Да
72.22% (104)
Нет
27.78% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (55)
2:1 ЦСКА Москва
13.6% (20)
1:0 ЦСКА Москва
12.2% (18)
1:2 Локомотив Москва
12.2% (18)
0:1 Локомотив Москва
6.8% (10)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:2 Локомотив Москва
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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