ЦСКА Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Матюнин из Москвы. Помогать ему на бровках будут Валентин Мурашов из Москвы и Алексей Стипиди из Краснодара. Резервным арбитром на этот матч назначен Олег Соколов из Воронежа.