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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 1
2. Дзагоев Алан 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 2 2
2. Смолов Фёдор 1 1
3. Крыховяк Гжегож 0 0
4. Миранчук Антон 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Камано Франсуа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 0 0 0 100% (1) 0
 Локомотив Москва 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Кубок Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2021, осталось 1 день 23 часа 12 минут.



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    • Прогнозы 67
    ЦСКА Москва 22.4% (15)
    X 49.3% (33)
    Локомотив Москва 28.4% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.45
    3.60
    3.22
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    22.7% (15)
    Ничья
    50% (33)
    Локомотив Москва
    27.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.23% (19)
    Меньше
    70.77% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    75.38% (49)
    Нет
    24.62% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (30)
    1:2 Локомотив Москва
    12.1% (8)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.6% (7)
    2:1 ЦСКА Москва
    9.1% (6)
    0:1 Локомотив Москва
    6.1% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    4.5% (3)
    1:3 Локомотив Москва
    3% (2)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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