Россия: Премьер-лига 2021-2022
ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заболотный Антон
|1
|1
|2.
|Дзагоев Алан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|2
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|1
|3.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|4.
|Миранчук Антон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Камано Франсуа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира
Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =3 -4Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе
Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|3.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Локомотив Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
22.7% (15)
Ничья
50% (33)
Локомотив Москва
27.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
29.23% (19)
Меньше
70.77% (46)
Обе команды забьют
Да
75.38% (49)
Нет
24.62% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (30)
1:2 Локомотив Москва
12.1% (8)
1:0 ЦСКА Москва
10.6% (7)
2:1 ЦСКА Москва
9.1% (6)
0:1 Локомотив Москва
6.1% (4)
0:2 Локомотив Москва
4.5% (3)
1:3 Локомотив Москва
3% (2)
2:2 Ничья
3% (2)
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