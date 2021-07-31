Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Тюкавин вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а там его сбил Милетич, Алексей Сухой сразу же дал свисток и указал на "точку".

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Фомин!!! Даниил Фомин с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот под самую штангу, Беленов угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер "Уфы" никак не мог.

Фланговый защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кротова.

Фомин из центра поля выполнил потенциально неплохую проникающую передачу на ход Тюкавину в центр штрафной площади, но всё же мяч полетел слишком сильно, Беленов его перехватил.

Журавлёв в центре поля нарушил правила против Тюкавина. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Шиманьски с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч к радиусу штрафной площади, Лашальт хорошо подстроился под мяч и в касание пробил по воротам, Плиев принял на себя удар.

34' Захарян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ордец в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но в итоге у Ивана получилась скидка на левый угол штрафной площади, однако и Нжи не смог пробить по воротам, успели уфимцы выбить мяч на повторный корнер.

33' Фомин с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Милетич в борьбе с Захаряном головой выбил мяч на угловой.

32' Нжи и Шиманьски попытались разогнать атаку по левому флангу, но у своей штрафной площади в подкате очень хорошо сыграл Камилов, мяч был выбит в аут.

31' Милетич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Динамо" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

30' Бауэр из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу вратарской, Ордец в борьбе с Саплиновым выбил мяч на угловой.

29' Саплинов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Бальбуэна накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

28' Мрзляк в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Моро.

27' Захарян с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч к линии штрафной площади, Шиманьски оказался первым на подборе, но под давлением соперника удар в касание у Себастиана не получился, мяч полетел слишком высоко.

26' Нжи с левого фланга выполнил опасный прострел к линии вратарской на Тюкавина, Йокич успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.

25' В очередной раз игра у нас "застряла" в центре поля, видимо "Динамо" решило в первом тайме как следует изучить "Уфу", а вот уже во втором тайме должен быть футбол ярче, во всяком случае хочется в это верить.

24' Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов получил жёлтую карточку за помеху ввести мяч в игру сопернику.

23' Йокич на половине поля "Динамо" в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Тюкавина.

22' Бауэр из аута с левого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Шиманьски головой выбил мяч подальше от своих ворот.

21' Закончился дождь в Уфе, уже даже солнце начинает проглядывать. Футбол у нас при этом пока достаточно средний.

20' Моро из центра поля выполнил слишком сильную передачу в центр штрафной площади на Нжи, Беленов вновь без проблем перехватил мяч при игре на выходе.

19' Последовал заброс из центра поля на Тюкавина, форвард "Динамо" забрался в офсайд.

18' Нжи при проходе вперёд по левой половине поля попытался отыграться с Тюкавиным, Константин пяткой выполнил ответный пас, было красиво, но Милетич грамотно сыграл на перехвате и не дал атаке "Динамо" развиться.

17' Журавлёв из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии штрафной площади, Камилов пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

16' Лашальт в центре поля грубовато сыграл против Кротова. Алексей Сухой пока решил обойтись без жёлтой карточки.

15' Казалось, что Мрзляк на своей половине поля подтолкнул Шиманьски, но Алексей Сухой показал, что нужно играть дальше.

14' Захарян прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской на Шиманьски, Беленов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

13' Захарян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фомин под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

12' "Уфа" решила немного успокоить темп матча, пока хозяева поля катают мяч у своей штрафной площади.

11' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Динамо" на ход Кротову, Шунин вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

10' Фомин на своей половине поля здорово сыграл в подкате против Камилова и вернул мяч своей команде.

9' Лашальт после перехвата мяча Нжи прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Захарян в касание выполнил прострел к линии вратарской на Тюкавина, мяч полетел слишком сильно, Константин никак не мог завершить момент ударом по воротам.

8' Пытаются игроки "Динамо"уже постепенно использовать высокий прессинг, но пока это никак не помогает московскому клубу.

7' "Уфа" даже активнее начинает матч на своём поле, а вот футболисты "Динамо" пока привыкают к непростым условиям.

6' Болельщиков на стадионе сегодня не так много из-за ограничений, но они активно поддерживают "Уфу", есть при этом и фанаты "Динамо" на гостевом секторе.

5' Милетич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Плиев из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Кротов зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в ногу Бальбуэна и ушёл на угловой.

3' Последовал заброс на левый угол штрафной площади "Динамо" на ход Кротову, форвард "Уфы" забрался в небольшой офсайд.

2' Под проливным дождём начинают команды этот матч, на искусственном газоне по такой погоде футболисты могут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.