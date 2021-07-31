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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Динамо Москва
0'
20' Желтая карточка
Кротов Вячеслав
0:1
33' Пенальти
Фомин Даниил
35' Желтая карточка
Паршивлюк Сергей
40'
0:1. Даниил Фомин (пенальти)
31
Беленов
Александр
32
Бауэр
Мориц
3
Плиев
Константин
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
11
Милетич
Неманья
29
Камилов
Владислав
19
Иванов
Олег
24
Мрзляк
Филип
57
Кротов
Вячеслав
25
Саплинов
Александр
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
93
Лашальт
Диего
8
Моро
Никола
47
Захарян
Арсен
74
Фомин
Даниил
53
Шиманьски
Себастиан
9
Нжи
Клинтон
Муа
70
Тюкавин
Константин
Уфа
5-3-2
Динамо Москва
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тюкавин Константин 1 0.5
2. Захарян Арсен 1 0.5
3. Фомин Даниил 1 (1) 0.5
4. Шиманьски Себастиан 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Кротов Вячеслав 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Ордец Иван 1 0
3. Фомин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 0 0 0 0
 Динамо Москва 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси
Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец
Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 0
Динамо Москва 4:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Уфа 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уфа 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Рубин Деспотович Джордже 1 1 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
5. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
3. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
4. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
5. Сочи Попов Ивелин 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    Журавлёв в центре поля нарушил правила против Тюкавина. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 39'
    Фомин из центра поля выполнил потенциально неплохую проникающую передачу на ход Тюкавину в центр штрафной площади, но всё же мяч полетел слишком сильно, Беленов его перехватил. 
  • Желтая карточка
    38'
    Фланговый защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кротова. 
  • Пенальти
    37'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Фомин!!! Даниил Фомин с "точки" уверенно пробил в левый угол ворот под самую штангу, Беленов угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер "Уфы" никак не мог. 
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Тюкавин вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а там его сбил Милетич, Алексей Сухой сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Угловой
    35'
    Шиманьски с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч к радиусу штрафной площади, Лашальт хорошо подстроился под мяч и в касание пробил по воротам, Плиев принял на себя удар. 
  • Угловой
    34'
    Захарян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ордец в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но в итоге у Ивана получилась скидка на левый угол штрафной площади, однако и Нжи не смог пробить по воротам, успели уфимцы выбить мяч на повторный корнер. 
  • 33'
    Фомин с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Милетич в борьбе с Захаряном головой выбил мяч на угловой. 
  • 32'
    Нжи и Шиманьски попытались разогнать атаку по левому флангу, но у своей штрафной площади в подкате очень хорошо сыграл Камилов, мяч был выбит в аут. 
  • Угловой
    31'
    Милетич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Динамо" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 30'
    Бауэр из аута с правого фланга вбросил мяч к правому углу вратарской, Ордец в борьбе с Саплиновым выбил мяч на угловой. 
  • 29'
    Саплинов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Бальбуэна накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Мрзляк в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Моро. 
  • Угловой
    27'
    Захарян с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Уфы" выбили мяч к линии штрафной площади, Шиманьски оказался первым на подборе, но под давлением соперника удар в касание у Себастиана не получился, мяч полетел слишком высоко. 
  • 26'
    Нжи с левого фланга выполнил опасный прострел к линии вратарской на Тюкавина, Йокич успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой. 
  • 25'
    В очередной раз игра у нас "застряла" в центре поля, видимо "Динамо" решило в первом тайме как следует изучить "Уфу", а вот уже во втором тайме должен быть футбол ярче, во всяком случае хочется в это верить. 
  • Желтая карточка
    24'
    Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов получил жёлтую карточку за помеху ввести мяч в игру сопернику. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Йокич на половине поля "Динамо" в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Тюкавина. 
  • 22'
    Бауэр из аута с левого фланга вбросил мяч на левый угол штрафной площади, Шиманьски головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 21'
    Закончился дождь в Уфе, уже даже солнце начинает проглядывать. Футбол у нас при этом пока достаточно средний. 
  • 20'
    Моро из центра поля выполнил слишком сильную передачу в центр штрафной площади на Нжи, Беленов вновь без проблем перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Офсайд
    19'
    Последовал заброс из центра поля на Тюкавина, форвард "Динамо" забрался в офсайд. 
  • 18'
    Нжи при проходе вперёд по левой половине поля попытался отыграться с Тюкавиным, Константин пяткой выполнил ответный пас, было красиво, но Милетич грамотно сыграл на перехвате и не дал атаке "Динамо" развиться. 
  • 17'
    Журавлёв из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии штрафной площади, Камилов пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Лашальт в центре поля грубовато сыграл против Кротова. Алексей Сухой пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Судья
    15'
    Казалось, что Мрзляк на своей половине поля подтолкнул Шиманьски, но Алексей Сухой показал, что нужно играть дальше. 
  • 14'
    Захарян прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской на Шиманьски, Беленов грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 13'
    Захарян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фомин под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    "Уфа" решила немного успокоить темп матча, пока хозяева поля катают мяч у своей штрафной площади. 
  • 11'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Динамо" на ход Кротову, Шунин вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 10'
    Фомин на своей половине поля здорово сыграл в подкате против Камилова и вернул мяч своей команде. 
  • 9'
    Лашальт после перехвата мяча Нжи прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Захарян в касание выполнил прострел к линии вратарской на Тюкавина, мяч полетел слишком сильно, Константин никак не мог завершить момент ударом по воротам. 
  • 8'
    Пытаются игроки "Динамо"уже постепенно использовать высокий прессинг, но пока это никак не помогает московскому клубу. 
  • 7'
    "Уфа" даже активнее начинает матч на своём поле, а вот футболисты "Динамо" пока привыкают к непростым условиям.
  • 6'
    Болельщиков на стадионе сегодня не так много из-за ограничений, но они активно поддерживают "Уфу", есть при этом и фанаты "Динамо" на гостевом секторе. 
  • Угловой
    5'
    Милетич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Шунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 4'
    Плиев из аута с правого фланга вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Кротов зацепился за мяч и выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в ногу Бальбуэна и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    3'
    Последовал заброс на левый угол штрафной площади "Динамо" на ход Кротову, форвард "Уфы" забрался в небольшой офсайд. 
  • Дождь
    2'
    Под проливным дождём начинают команды этот матч, на искусственном газоне по такой погоде футболисты могут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Динамо" в Уфе должно показать качественный футбол и набрать три очка, чтобы догнать лидирующий "Рубин", да и терять очки против скромной "Уфы" для команды Сандра Шварца, которая ставит перед собой высокие задачи, конечно же нельзя. 
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Где смотреть матч Уфа 0:1 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Уфа 0:1 Динамо Москва

Исход игры
Уфа
3.4% (5)
Ничья
15% (22)
Динамо Москва
81.6% (120)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (64)
Меньше
55.56% (80)
Обе команды забьют
Да
54.86% (79)
Нет
45.14% (65)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
36.7% (54)
0:1 Динамо Москва
27.2% (40)
1:1 Ничья
10.9% (16)
0:2 Динамо Москва
10.9% (16)
1:3 Динамо Москва
3.4% (5)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:0 Уфа
1.4% (2)
2:3 Динамо Москва
1.4% (2)
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