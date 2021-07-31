Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: BetBoom Арена
Динамо Москва
20' Желтая карточкаКротов Вячеслав
0:1
33' ПенальтиФомин Даниил
35' Желтая карточкаПаршивлюк Сергей
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
32
Бауэр
Мориц
19
Иванов
Олег
24
Мрзляк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Ход матча
20'
33'
0:1
35'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тюкавин Константин
|1
|0.5
|2.
|Захарян Арсен
|1
|0.5
|3.
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.5
|4.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|2.
|Ордец Иван
|1
|0
|3.
|Фомин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Москва
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец
Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уфа
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|1
|1
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|3.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|4.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:1 Динамо Москва
Исход игры
Уфа
3.4% (5)
Ничья
15% (22)
Динамо Москва
81.6% (120)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (64)
Меньше
55.56% (80)
Обе команды забьют
Да
54.86% (79)
Нет
45.14% (65)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
36.7% (54)
0:1 Динамо Москва
27.2% (40)
1:1 Ничья
10.9% (16)
0:2 Динамо Москва
10.9% (16)
1:3 Динамо Москва
3.4% (5)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:0 Уфа
1.4% (2)
2:3 Динамо Москва
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!