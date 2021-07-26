Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
Позже
Стадион: BetBoom Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тюкавин Константин
|1
|1
|2.
|Захарян Арсен
|1
|1
|3.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|2.
|Ордец Иван
|1
|0
|3.
|Фомин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Москва
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец
Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|3.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Динамо Москва
Исход игры
Уфа
1.5% (1)
Ничья
16.9% (11)
Динамо Москва
81.5% (53)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (30)
Меньше
53.85% (35)
Обе команды забьют
Да
58.46% (38)
Нет
41.54% (27)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
40% (26)
0:1 Динамо Москва
26.2% (17)
1:1 Ничья
12.3% (8)
0:2 Динамо Москва
9.2% (6)
1:3 Динамо Москва
6.2% (4)
0:0 Ничья
4.6% (3)
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