Польша: Экстракласса 2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Брук-Бет
Висла Краков
22' Желтая карточкаWiktor Biedrzycki
1:0
28' ГолAdam Radwanski
1:1
57' ГолЖуков Георгий
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
14
Глоушек
Адам
40
Йебоа
Яв
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
-
14 Глоушек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
7 Хуги ДорНападающий
- Нападающий
-
-
99 Kacper Rosa
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
28'
57'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adam Radwanski
|1
|0.5
|2.
|Ernest Terpilowski
|1
|0.5
|3.
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климент Ян
|1
|0.5
|2.
|Жуков Георгий
|1
|0.5
|3.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.5
|4.
|Йебоа Яв
|1 (1)
|0.5
|5.
|Шкварка Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|2.
|Wiktor Biedrzycki
|1
|0
|3.
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|1
|0
|2.
|Жуков Георгий
|1
|0
|3.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0
|4.
|Млыньски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Висла Краков
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +6 =10 -4Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица
Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья Заглембе Сосновец 1:1 Брук-Бет Термалица Стомиль Ольштын 1:4 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 1:1 Одра Ополе
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков
Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Брук-Бет Термалица: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Брук-Бет Термалица
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брук-Бет Термалица
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Висла Краков
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Брук-Бет Термалица
|Adam Radwanski
|1
|0
|1
|3.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
|4.
|Лех
|Каминьски Якуб
|1
|0
|1
|5.
|Ракув
|Иви Лопес
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Joel V
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|0
|3.
|Шлёнск
|Штиглец Дино
|1
|0
|4.
|Висла Краков
|Садлок Мацей
|1
|0
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|1
|0