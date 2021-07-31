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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
2:2
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
22' Желтая карточка
Wiktor Biedrzycki
1:0
28' Гол
Adam Radwanski
1:1
56' Гол
Жуков Георгий
2:1
66' Гол
Piotr Wlazlo
80' Желтая карточка
Грушковски Конрад
2:2
90' Гол
Садлок Мацей
90' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
90'+11
99
Лоска
Томаш
19
Безпалец
Михал
97
Wiktor
Biedrzycki
6
Nemanja
Tekijaski
13
Mateusz
Grzybek
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
14
Глоушек
Адам
10
Adam
Radwanski
24
Ernest
Terpilowski
11
Мешанович
Мурис
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
10
Жуков
Георгий
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
54
Piotr
Starzynski
9
Климент
Ян
Брук-Бет Термалица
3-4-1-2
Висла Краков
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adam Radwanski 1 0.5
2. Piotr Wlazlo 1 0.5
3. Ernest Terpilowski 1 0.5
4. Mateusz Grzybek 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садлок Мацей 1 0.5
2. Климент Ян 1 0.5
3. Жуков Георгий 1 0.5
4. Млыньски Матеуш 1 0.5
5. Йебоа Яв 1 (1) 0.5
6. Шкварка Михал 0 0
7. Хуги Дор 0 0
8. Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
# Игрок      
1. Мешанович Мурис 1 0
2. Piotr Wlazlo 1 0
3. Wiktor Biedrzycki 1 0
4. Васьелевски Марцин 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 1 0
2. Жуков Георгий 1 0
3. Эль-Махдиуи Ашраф 1 0
4. Млыньски Матеуш 1 0
5. Грушковски Конрад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брук-Бет Термалица 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Висла Краков 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица
Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья Заглембе Сосновец 1:1 Брук-Бет Термалица Стомиль Ольштын 1:4 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 1:1 Одра Ополе
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков
Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Брук-Бет Термалица: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Брук-Бет Термалица 3:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса Висла Краков 1:2 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 2:3 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 2:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 2:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Легия 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Радомьяк Радом 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Легия 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Брук-Бет Термалица Adam Radwanski 1 0 1
3. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
4. Лех Каминьски Якуб 1 0 1
5. Ракув Иви Лопес 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лех Joel V 0 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 0
3. Шлёнск Штиглец Дино 1 0
4. Висла Краков Садлок Мацей 1 0
5. Гурник Ленчна Гол Януш 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Adam Radwanski бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Wiktor Biedrzycki получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков онлайн




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