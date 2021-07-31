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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Пяст
0'
0:1
18' Гол
Вида Кристофер
26'
1
Глива
Михал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
27
Будзински
Марчин
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
9
Янковски
Мацей
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
17
Липски
Патрик
18
Соколовски
Патрик
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
10
Вида
Кристофер
11
Жиро
Михал
Сталь Мелец
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томашевич Гжегож 1 (1) 0.5
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Храпек Михал 1 0.5
2. Соколовски Патрик 1 0.5
3. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Матрас Матеуш 1 0
2. Флис Марцин 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 1 0
2. Гук Томаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 0 0 100% (1) 0 0
 Пяст 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув
Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе
Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Пяст: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Пяст 2:1 Сталь Мелец Экстракласса Сталь Мелец 1:1 Пяст Кубок Сталь Мелец 3:2 Пяст Экстракласса Сталь Мелец 0:2 Пяст Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Пяст 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сталь Мелец 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Пяст 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сталь Мелец 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 1 0 1
4. Ракув Иви Лопес 1 1 1
5. Краковия Альварес Маркос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лех Joel V 0 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 0
3. Шлёнск Штиглец Дино 1 0
4. Висла Краков Садлок Мацей 1 0
5. Гурник Ленчна Гол Януш 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Пяст
3.70
3.21
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:1 Пяст онлайн




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