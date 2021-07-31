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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
2:0
Перерыв

Стадион:
Земплин
0'
1:0
9' Гол
Ladji Malle
11' Желтая карточка
Бегала Матуш
2:0
17' Гол
Лачны Милош

Ход матча

9'
Ladji Malle
1:0
11'
 
Бегала Матуш
17'
Лачны Милош
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лачны Милош 1 0.5
2. Ladji Malle 1 0.5
Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жофчак Игор 1 0.5
2. Бегала Матуш 1 0.5
3. Wisdom Kanu 1 0.5
4. Вашко Филип 1 0.5
5. Магда Даниэль 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Лачны Милош 1 0
2. Бадоло Седрик 1 0
Земплин
# Игрок      
1. Бегала Матуш 2 0
2. Магда Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 0 0 0 0 0 0
 Земплин 0 0 75% (3) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин
Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье
Земплин Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин
Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница

Последние игры между собой

Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Погронье 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 Погронье Суперлига Погронье 1:1 Земплин Суперлига Земплин 2:0 Погронье Суперлига
Земплин 1:0 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Земплин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Погронье 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Земплин 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Сеница 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
10. ДАК 1 0 0 1 1 - 4 0
11. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Середь 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Земплин 0:2 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Погронье 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сеница 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Середь 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ружомберок 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Сеница 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погронье 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Земплин 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Середь 1 0 0 1 0 - 3 0
11. ДАК 1 0 0 1 1 - 4 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 2 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
3. Земплин Жофчак Игор 1 0 1
4. Слован Братислава Абена Минти 1 0 1
5. Земплин Бегала Матуш 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Земплин Бегала Матуш 2 0
2. Середь Гучко Томаш 1 0
3. Погронье Лачны Милош 1 0
4. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 1 0
5. Середь Гаша Роман 1 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Бегала Матуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ladji Malle бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Земплин
2.18
8.50
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 2:0 Земплин онлайн




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