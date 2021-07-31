Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
2:0
Перерыв
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Земплин
1:0
9' ГолLadji Malle
11' Желтая карточкаБегала Матуш
2:0
17' ГолЛачны Милош
Ход матча
9'
1:0
11'
17'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|1
|0.5
|2.
|Ladji Malle
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жофчак Игор
|1
|0.5
|2.
|Бегала Матуш
|1
|0.5
|3.
|Wisdom Kanu
|1
|0.5
|4.
|Вашко Филип
|1
|0.5
|5.
|Магда Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лачны Милош
|1
|0
|2.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бегала Матуш
|2
|0
|2.
|Магда Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Земплин
|0
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин
Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье
Земплин Последние 20 матчей: +6 =8 -6Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин
Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница
Последние игры между собой
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Погронье
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Земплин
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|10.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|11.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Середь
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Земплин
|0:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Погронье
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сеница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погронье
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Земплин
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|3.
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|0
|1
|4.
|Слован Братислава
|Абена Минти
|1
|0
|1
|5.
|Земплин
|Бегала Матуш
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Земплин
|Бегала Матуш
|2
|0
|2.
|Середь
|Гучко Томаш
|1
|0
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|1
|0
|4.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|1
|0
|5.
|Середь
|Гаша Роман
|1
|0