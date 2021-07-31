Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Земплин
1:0
9' ГолLadji Malle
11' Желтая карточкаБегала Матуш
2:0
17' ГолЛачны Милош
67' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
67' Желтая карточкаWisdom Kanu
75' Желтая карточкаMarek Vybostok
81' Желтая карточкаЛачны Милош
86' Желтая карточкаКвоцера Милан
24
Чмовш
Павел
19
Ladji
Malle
77
Мазань
Петер
52
Adam
Pajer
31
Лачны
Милош
38
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
13
Wisdom
Kanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
-
19 Ladji MalleЗащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Filip Mastis
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
26 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
9'
1:0
11'
17'
2:0
67'
67'
75'
81'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|1
|0.5
|2.
|Ladji Malle
|1
|0.5
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жофчак Игор
|1
|0.5
|2.
|Бегала Матуш
|1
|0.5
|3.
|Wisdom Kanu
|1
|0.5
|4.
|Вашко Филип
|1
|0.5
|5.
|Магда Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лачны Милош
|1
|0
|2.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|3.
|Marek Vybostok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бегала Матуш
|2
|0
|2.
|Магда Даниэль
|1
|0
|3.
|Квоцера Милан
|1
|0
|4.
|Wisdom Kanu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Земплин
|0
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин
Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье
Земплин Последние 20 матчей: +6 =8 -6Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин
Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница
Последние игры между собой
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Погронье
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|10.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|11.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Середь
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Погронье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Слован Братислава
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сеница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Тренчин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|3.
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|0
|1
|4.
|Слован Братислава
|Абена Минти
|1
|0
|1
|5.
|Земплин
|Бегала Матуш
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Лачны Милош
|2
|0
|2.
|Земплин
|Бегала Матуш
|2
|0
|3.
|Середь
|Гучко Томаш
|1
|0
|4.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|1
|0
|5.
|Середь
|Гаша Роман
|1
|0